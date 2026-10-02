Biedronka odpala w sobotę prawdziwą kumulację promocji. Mięso za 11,99 zł, 1+1 i 2+2 gratis
Sobota, 3 października, zapowiada się w Biedronce wyjątkowo promocjami. Tego dnia nałoży się kilka dużych akcji, a część z nich właśnie w sobotę dobiegnie końca. Karkówka wieprzowa będzie kosztowała 11,99 zł za kilogram, mięso mielone objęto ofertą 1+1 gratis, a wszystkie jogurty pitne można kupić w systemie 2+2 gratis. Do tego dochodzą przeceny arbuzów, produktów dla zwierząt oraz płynów do płukania.
Dla osób planujących większe weekendowe zakupy 3 października może być jednym z ciekawszych dni w Biedronce. W kilku przypadkach promocje pozwalają obniżyć rachunek niemal o połowę, a nawet więcej.
Trzeba jednak uważać na warunki. Część ofert wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, obowiązują limity, a przy promocjach na drugi tańszy produkt wysokość oszczędności zależy od cen wybranych artykułów.
Karkówka za 11,99 zł tylko w sobotę
Jedną z najmocniejszych ofert jest karkówka wieprzowa bez kości Kraina Mięs, pakowana próżniowo.
Promocja obowiązuje wyłącznie 3 października.
Cena spada do:
11,99 zł/kg.
Biedronka podaje cenę przed obniżką wynoszącą 18,49 zł/kg, co oznacza rabat na poziomie 35 proc.
Różnica wynosi więc 6,50 zł na każdym kilogramie.
Obowiązuje jednak limit: maksymalnie 5 kg dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Przy zakupie pełnego limitu 5 kg klient zapłaci 59,95 zł. Według ceny przed obniżką taka sama ilość kosztowałaby 92,45 zł. Oszczędność wynosi zatem 32,50 zł.
Drugie opakowanie mięsa mielonego gratis
Sobota będzie również ostatnim dniem promocji na mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs w opakowaniach po 500 g.
Tutaj Biedronka zastosowała prosty mechanizm:
1+1 GRATIS.
Cena jednego opakowania bez karty wynosi 10,99 zł. Przy skorzystaniu z promocji każde z dwóch opakowań wychodzi po 5,49 zł, a za łącznie kilogram mięsa trzeba zapłacić 10,98 zł.
Bez promocji dwa półkilogramowe opakowania kosztowałyby 21,98 zł.
Do skorzystania z akcji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Z materiałów sieci wynika również, że oferta dostępna jest w sklepach bez lady tradycyjnej.
Cztery jogurty, a płacisz tylko za dwa
Kolejna duża akcja obejmuje wszystkie jogurty pitne.
W dniach 2–3 października działa promocja:
2+2 GRATIS.
Klient może więc wziąć cztery produkty, a zapłacić tylko za dwa. Biedronka pozwala mieszać produkty objęte akcją, ale w przypadku artykułów o różnych cenach gratis naliczany jest na dwa najtańsze produkty.
Przy czterech jogurtach w tej samej cenie oznacza to w praktyce 50-procentową oszczędność na całym zestawie.
Obowiązuje dzienny limit 8 produktów, czyli maksymalnie 4 gratis, na kartę Moja Biedronka.
Wszystkie arbuzy minimum 50 proc. taniej
Jeszcze jedna dwudniowa akcja kończy się właśnie w sobotę.
Od 2 do 3 października Biedronka przecenia wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę o minimum 50 proc.
W tym przypadku sieć nie wskazuje jednej wspólnej ceny za kilogram. Konkretne ceny poszczególnych odmian trzeba sprawdzać na etykietach cenowych w sklepie.
Najważniejsza jest deklarowana skala rabatu: minimum połowa ceny.
Przysmaki dla psów – drugi aż 80 proc. taniej
Sobota to również ostatnia szansa na skorzystanie z dużej promocji dla właścicieli psów.
Wszystkie przysmaki ActivPet objęto akcją, w której:
drugi tańszy produkt jest 80 proc. tańszy.
Produkty można dowolnie łączyć.
Jeżeli klient wybierze dwa produkty w identycznej cenie, całkowita oszczędność na parze wyniesie 40 proc. Jeżeli ceny będą różne, 80-procentowy rabat zostanie naliczony od tańszego produktu.
Oferta obowiązuje do 3 października, wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, a dzienny limit wynosi 8 sztuk, w tym maksymalnie 4 produkty z rabatem.
Silan – drugi tańszy 70 proc. taniej
Na tym kumulacja się nie kończy.
Promocją objęte są również wszystkie produkty Silan. W tym przypadku Biedronka obniża cenę drugiego tańszego produktu aż o 70 proc.
Produkty można mieszać.
Jeżeli kupimy dwa produkty w identycznej cenie, łączna oszczędność na parze wyniesie 35 proc. Przy różnych cenach rabat zostanie naliczony od tańszego produktu.
W sobotę kilka promocji nakłada się jednocześnie
To właśnie kumulacja sprawia, że oferta na 3 października wygląda szczególnie interesująco.
Jednego dnia klienci znajdą m.in. karkówkę za 11,99 zł/kg, mięso mielone 1+1 gratis, jogurty pitne 2+2 gratis, arbuzy minimum 50 proc. taniej, drugi tańszy przysmak ActivPet 80 proc. taniej oraz drugi tańszy produkt Silan 70 proc. taniej.
Przed zakupami warto jednak sprawdzić warunki każdej promocji osobno. Część wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, obowiązują limity, a dostępność produktów może różnić się pomiędzy poszczególnymi sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.