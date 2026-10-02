Kontrole ruszają od drzwi do drzwi. Właściciel domu musi pokazać te dokumenty. Kara może być dotkliwa
Właściciele domów korzystający z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków muszą liczyć się z kontrolą. Urzędnicy sprawdzają nie tylko, czy właściciel ma podpisaną umowę z firmą odbierającą nieczystości. Kluczowe są również rachunki i faktury, które mają potwierdzić, że ścieki lub osady rzeczywiście były odbierane z odpowiednią regularnością. Gminy mają ustawowy obowiązek przeprowadzania takich kontroli co najmniej raz na dwa lata. W przypadku stwierdzenia naruszeń może skończyć się grzywną, a w konkretnych przypadkach sprawa może trafić do sądu.
Kontrole nie są jedynie lokalną inicjatywą pojedynczych urzędów. Wynikają wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek kontrolować posiadanie wymaganych umów oraz dowodów potwierdzających korzystanie z usług odbioru nieczystości ciekłych. Co więcej, taka kontrola ma być prowadzona co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z przygotowanym planem.
Urzędnik może zapytać o dwa podstawowe dokumenty
Właściciel nieruchomości korzystający ze zbiornika bezodpływowego powinien przede wszystkim posiadać umowę z uprawnionym przedsiębiorcą lub odpowiednią jednostką gminną zajmującą się opróżnianiem zbiorników i transportem nieczystości ciekłych.
Sama umowa jednak nie wystarczy.
Drugim elementem są dowody uiszczania opłat za wykonane usługi, a więc w praktyce m.in. rachunki, faktury lub inne dopuszczone dokumenty potwierdzające odbiór nieczystości.
Podobne zasady dotyczą właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków – w ich przypadku kontrola może dotyczyć odbioru osadów z osadnika instalacji.
Rachunki mają pokazać coś jeszcze
I tutaj pojawia się szczególnie ważny element kontroli.
Urzędników może interesować nie tylko to, czy właściciel ma jakikolwiek rachunek, lecz również to, czy dokumentacja potwierdza odpowiednią regularność opróżniania instalacji.
Gmina Łęczyce w informacji dotyczącej kontroli wskazuje wprost, że rachunki powinny potwierdzać regularność wywozu nieczystości ze zbiornika bezodpływowego oraz osadów z przydomowej oczyszczalni.
Nie wystarczy więc założyć, że jedna stara faktura automatycznie załatwia sprawę.
Jak często trzeba opróżniać szambo?
Tutaj nie ma jednej liczby właściwej dla wszystkich właścicieli domów w Polsce.
Konkretna wymagana częstotliwość może wynikać z regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego w danej gminie.
Różnice są bardzo wyraźne. Konstantynów Łódzki informował w 2026 roku, że zgodnie z lokalnym regulaminem nieczystości ze zbiornika bezodpływowego należy usuwać z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu i zanieczyszczeniu środowiska, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Z kolei Gmina Augustów podawała w swoim komunikacie wymóg opróżniania szamba w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.
Dlatego nie można stworzyć jednej ogólnopolskiej zasady w rodzaju „każdy musi mieć cztery rachunki rocznie”. Właściciel powinien sprawdzić regulamin obowiązujący dokładnie w jego gminie.
Kontrole trwają również teraz
To nie jest martwy przepis.
Jeszcze 30 września 2026 roku Urząd Miasta i Gminy w Ciepielowie poinformował o kolejnym etapie kontroli rozpoczynającym się w październiku.
W tym przypadku właściciele nieruchomości otrzymują pisemne wezwania do przedstawienia dokumentów w urzędzie. Gmina wymaga okazania umowy z uprawnioną firmą oraz faktur lub rachunków. Lokalnie określono również minimalną liczbę dokumentów potrzebnych do wykazania regularności: dwa rachunki rocznie dla szamba oraz jeden na dwa lata dla osadów z przydomowej oczyszczalni.
To dobry przykład tego, dlaczego hasła o kontrolach „od drzwi do drzwi” wymagają doprecyzowania. Nie wszędzie urzędnik rzeczywiście zapuka do domu. Część samorządów prowadzi kontrole na posesjach, inne wzywają mieszkańców do urzędu lub umożliwiają przekazanie dokumentacji w inny sposób.
Nie masz umowy? Gmina może zorganizować odbiór sama
Konsekwencje mogą wykraczać poza samą grzywnę.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze wymaganej umowy, przepisy przewidują, że gmina organizuje opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni.
Wójt, burmistrz albo prezydent wydaje wówczas decyzję określającą m.in. obowiązek ponoszenia opłat, ich wysokość oraz terminy i sposób opróżniania instalacji. Decyzji nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności.
Oznacza to, że ignorowanie obowiązku nie sprawia, że problem znika.
Grzywna może sięgnąć 5000 zł
Ustawa przewiduje odpowiedzialność za niewykonywanie określonych obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Samorządy ostrzegają mieszkańców, że brak wymaganej umowy lub dokumentów potwierdzających prawidłowy odbiór nieczystości może prowadzić do grzywny.
Ciepielów w komunikacie z 30 września 2026 roku wskazuje, że ignorowanie wezwania lub brak wymaganych dokumentów może skutkować skierowaniem sprawy na drogę sądową, gdzie grzywna może wynieść do 5000 zł. Gmina zapowiada również możliwość wszczęcia procedury zastępczego opróżnienia zbiornika na koszt właściciela.
Nie oznacza to jednak, że brak pojedynczego rachunku automatycznie oznacza 5000 zł kary. Jest to maksymalna możliwa grzywna, a konkretne konsekwencje zależą od stwierdzonego naruszenia i przebiegu postępowania.
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Przed kontrolą warto przede wszystkim odnaleźć umowę z uprawnioną firmą oraz rachunki, faktury lub inne dowody odbioru nieczystości albo osadów.
Następnie należy sprawdzić regulamin utrzymania czystości i porządku swojej gminy. To właśnie lokalne przepisy mogą określać wymaganą częstotliwość opróżniania zbiornika lub osadnika.
Największym błędem może być założenie, że samo posiadanie szamba i sporadyczne zamawianie wozu asenizacyjnego wystarczy. Podczas kontroli urzędnicy mogą sprawdzić zarówno umowę, jak i historię wywozu. A gminy mają obowiązek wracać z takimi kontrolami co najmniej raz na dwa lata.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.