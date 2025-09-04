ALDI kusi promocją na masło. Tylko trzy dni w wyjątkowej cenie

Od czwartku 4 września do soboty 6 września we wszystkich sklepach ALDI w Polsce klienci znajdą specjalną ofertę na masło extra MILSANI. Przy zakupie dwóch opakowań cena za sztukę wynosi jedynie 5,99 zł. Oznacza to, że drugie masło kosztuje aż o połowę mniej. Sieć wprowadziła jednak limit – każdy klient może kupić maksymalnie 6 opakowań w promocyjnej cenie.

Ceny masła wciąż wysokie

Promocja pojawia się w momencie, gdy ceny nabiału w Polsce od dłuższego czasu rosną. Według danych rynkowych średnia cena kostki masła w lipcu 2025 roku wynosiła 7,87 zł. To wzrost o ponad 17% w porównaniu do ubiegłego roku. Podwyżki wynikają przede wszystkim z droższych pasz, transportu i energii, co bezpośrednio wpływa na portfele konsumentów.

Głos sieci handlowej

– Wiemy, jak ważne są dla Polaków ceny podstawowych produktów spożywczych, dlatego staramy się regularnie przygotowywać promocje, które realnie odciążają domowy budżet. Masło to produkt, który gości w niemal każdym gospodarstwie domowym, dlatego postanowiliśmy zaoferować klientom promocję, dzięki której można zaoszczędzić – podkreśla Luiza Urbańska, Młodszy Manager ds. Komunikacji i PR w ALDI Polska.

Co to oznacza dla klientów?

Dla wielu rodzin to okazja, by zrobić większe zakupy w niższej cenie. Przy maksymalnym limicie 6 sztuk oszczędność może wynieść kilkanaście złotych. W czasach, gdy każdy grosz się liczy, takie akcje promocyjne stają się realnym wsparciem w codziennych wydatkach.

Oferta obowiązuje od 4 do 6 września lub do wyczerpania zapasów.

