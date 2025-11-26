Alert dla mieszkańców Warszawy. To już jutro, na ulicach pojawi się wojsko

26 listopada 2025 14:06 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy otrzymali dziś Alert RCB. Komunikat został wysłany tylko do osób przebywających na terenie stolicy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało treść ostrzeżenia:

Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwickim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń.

Zgodnie z grafiką opublikowaną przez RCB, komunikat dotyczy odbiorców znajdujących się w Warszawie. Służby proszą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń w przypadku zauważenia działań związanych z ćwiczeniami.

Ćwiczenia służb – czego można się spodziewać

W alercie nie podano szczegółów dotyczących zakresu działań. Wiadomo jedynie, że ćwiczenia odbędą się 27 listopada w trzech lokalizacjach:

  • ul. Mszczonowska,
  • okolice centrum handlowego Reduta,
  • Park Szczęśliwicki.

RCB podkreśla, że celem komunikatu jest poinformowanie mieszkańców o planowanej aktywności służb i uniknięcie niepotrzebnego niepokoju.

Na podstawie wcześniejszych komunikat i tego, jakie ćwiczenia będą przeprowadzane można spodziewać się wzmożonego hałasu i nietypowej aktywności służb w okolicy. Pamiętaj, żeby zachować spokój i stosować się do instrukcji służb.

