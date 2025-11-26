Alert dla mieszkańców Warszawy. To już jutro, na ulicach pojawi się wojsko
Mieszkańcy Warszawy otrzymali dziś Alert RCB. Komunikat został wysłany tylko do osób przebywających na terenie stolicy.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało treść ostrzeżenia:
Uwaga! 27.11 na ul. Mszczonowskiej, k. CH Reduta oraz w Parku Szczęśliwickim w Warszawie, odbędą się ćwiczenia służb. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń.
Zgodnie z grafiką opublikowaną przez RCB, komunikat dotyczy odbiorców znajdujących się w Warszawie. Służby proszą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń w przypadku zauważenia działań związanych z ćwiczeniami.
Ćwiczenia służb – czego można się spodziewać
W alercie nie podano szczegółów dotyczących zakresu działań. Wiadomo jedynie, że ćwiczenia odbędą się 27 listopada w trzech lokalizacjach:
- ul. Mszczonowska,
- okolice centrum handlowego Reduta,
- Park Szczęśliwicki.
RCB podkreśla, że celem komunikatu jest poinformowanie mieszkańców o planowanej aktywności służb i uniknięcie niepotrzebnego niepokoju.
Na podstawie wcześniejszych komunikat i tego, jakie ćwiczenia będą przeprowadzane można spodziewać się wzmożonego hałasu i nietypowej aktywności służb w okolicy. Pamiętaj, żeby zachować spokój i stosować się do instrukcji służb.
