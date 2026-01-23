Alert RCB dla 7 województw. SMS z ostrzeżeniem trafił do milionów: „Zostań w domu, jeśli możesz”
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało pilne ostrzeżenie dla mieszkańców południowej i centralnej Polski. W piątek oraz w nocy z piątku na sobotę (23/24 stycznia) warunki drogowe będą skrajnie trudne. Wystąpią opady marznącego deszczu, które zamienią jezdnie i chodniki w lodowisko.
„Zostań w domu, jeśli możesz”
Do abonentów sieci komórkowych przebywających na zagrożonych terenach rozesłano wiadomości SMS o podwyższonym stopniu ryzyka. Służby apelują o rezygnację z podróży, jeśli nie są one absolutnie konieczne. Treść alertu brzmi jednoznacznie:
„Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach.”
Gdzie obowiązuje ostrzeżenie? Lista regionów
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie aż 7 województw. Zjawisko gołoledzi będzie przemieszczać się nad Polską w najbliższych godzinach. Szczególną ostrożność muszą zachować mieszkańcy województw:
- śląskiego,
- małopolskiego,
- podkarpackiego,
- świętokrzyskiego,
- lubelskiego,
- łódzkiego,
- opolskiego.
Śmiertelne niebezpieczeństwo na drodze
Marznący deszcz to jedno z najgroźniejszych zjawisk atmosferycznych dla kierowców. Woda zamarza natychmiast po zetknięciu z wychłodzonym podłożem, tworząc cienką, niewidoczną warstwę lodu (tzw. czarny lód). Droga hamowania w takich warunkach wydłuża się nawet dziesięciokrotnie.
Policja apeluje do kierowców o zdjęcie nogi z gazu i zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzających pojazdów. Warto pamiętać, że systemy ABS i ESP mogą być nieskuteczne na jednolitej tafli lodu. Uważać muszą również piesi – upadki na oblodzonych chodnikach to częsta przyczyna poważnych urazów ortopedycznych.
Czarny lód – niewidzialny zabójca
Synoptycy wyjaśniają, że marznący deszcz to jedno z najbardziej zdradliwych zjawisk. Woda zamarza w momencie zetknięcia z wychłodzonym asfaltem, tworząc cienką, niemal niewidoczną warstwę lodu. Kierowcy często nie widzą zagrożenia, dopóki nie stracą panowania nad pojazdem.
Policja apeluje o maksymalną ostrożność. W takich warunkach droga hamowania wydłuża się wielokrotnie, a systemy bezpieczeństwa w autach bywają bezradne. Zagrożenie dotyczy też pieszych – chodniki w wymienionych regionach mogą zamienić się w lodowiska, co grozi upadkami i poważnymi złamaniami.
Poradnik: Jak prowadzić auto na gołoledzi?
Jeśli mimo ostrzeżeń musisz wsiąść za kierownicę, zastosuj się do zasad, które mogą uratować życie. Eksperci od bezpiecznej jazdy przypominają:
- Zdejmij nogę z gazu: Jedź o połowę wolniej niż pozwalają przepisy. Na lodzie 50 km/h może być prędkością śmiertelną.
- Unikaj gwałtownych ruchów: Każde szarpnięcie kierownicą lub nagłe wciśnięcie hamulca zerwie przyczepność. Wszystkie manewry wykonuj płynnie.
- Hamuj silnikiem: Staraj się wytracać prędkość, redukując biegi, a nie używając hamulca roboczego.
- Zachowaj odstęp: Zwiększ dystans od poprzedzającego auta przynajmniej 3-krotnie w stosunku do normalnych warunków.
Co robić w poślizgu?
Gdy czujesz, że auto „płynie”, najważniejsze to zachować zimną krew. Jeśli masz auto z systemem ABS (ma je większość współczesnych pojazdów), w sytuacji awaryjnej wciśnij hamulec i sprzęgło do podłogi. Nie odpuszczaj hamulca, nawet gdy pedał zacznie pulsować – to znak, że system walczy o odzyskanie przyczepności i sterowności.
Pamiętaj, że w nocy z 23 na 24 stycznia temperatura przy gruncie może spaść poniżej zera, co sprawi, że nawet posypane solą drogi lokalne mogą ponownie zamarznąć nad ranem.
