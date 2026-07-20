Alert RCB dla mieszkańców Warszawy. Nie wpadaj w panikę
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła do mieszkańców wiadomości z ważną informacją. We wtorek, 21 lipca, na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Służby apelują, by nie wpadać w panikę, Będzie to wyłącznie test.
Do wielu osób trafił SMS o następującej treści:
„Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00–19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.”
Syreny zawyją w całej Polsce
Ćwiczenia obejmą teren całego kraju i potrwają od godziny 7:00 do 19:00. W tym czasie w różnych miejscowościach mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.
Ich celem jest sprawdzenie działania systemów ostrzegania oraz gotowości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Nie ma powodów do niepokoju
RCB podkreśla, że uruchomienie syren będzie elementem zaplanowanych ćwiczeń. Nie oznacza to wystąpienia zagrożenia ani sytuacji kryzysowej.
Mieszkańcy, którzy usłyszą sygnały alarmowe, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Wystarczy zachować spokój i pamiętać, że są to wyłącznie ćwiczenia.
Jeśli otrzymaliście podobny komunikat na telefon, oznacza to, że zostaliście objęci akcją informacyjną dotyczącą ogólnopolskich ćwiczeń systemu alarmowania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.