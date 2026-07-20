Alert RCB dla mieszkańców Warszawy. Nie wpadaj w panikę

20 lipca 2026 13:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła do mieszkańców wiadomości z ważną informacją. We wtorek, 21 lipca, na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Służby apelują, by nie wpadać w panikę, Będzie to wyłącznie test.

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Fot. Shutterstock

Do wielu osób trafił SMS o następującej treści:

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„Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00–19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój.”

Syreny zawyją w całej Polsce

Ćwiczenia obejmą teren całego kraju i potrwają od godziny 7:00 do 19:00. W tym czasie w różnych miejscowościach mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.

Ich celem jest sprawdzenie działania systemów ostrzegania oraz gotowości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Nie ma powodów do niepokoju

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RCB podkreśla, że uruchomienie syren będzie elementem zaplanowanych ćwiczeń. Nie oznacza to wystąpienia zagrożenia ani sytuacji kryzysowej.

Mieszkańcy, którzy usłyszą sygnały alarmowe, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań. Wystarczy zachować spokój i pamiętać, że są to wyłącznie ćwiczenia.

Jeśli otrzymaliście podobny komunikat na telefon, oznacza to, że zostaliście objęci akcją informacyjną dotyczącą ogólnopolskich ćwiczeń systemu alarmowania.

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