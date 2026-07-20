Urząd skarbowy może zainteresować się Twoim przelewem. Nie chodzi tylko o wysokie kwoty
Przelew bankowy może zostać przeanalizowany nie tylko ze względu na jego wartość. Banki zwracają uwagę również na tytuł transakcji, jej charakter oraz schemat wykonywania przelewów. W określonych sytuacjach informacje mogą trafić do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a następnie jeśli zajdzie taka potrzeba także do organów skarbowych.
Coraz więcej osób zastanawia się, czy urząd skarbowy może sprawdzić ich konto bankowe i które przelewy wzbudzają zainteresowanie instytucji finansowych. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na banki obowiązek monitorowania transakcji klientów. Nie oznacza to jednak, że każda większa wpłata automatycznie kończy się kontrolą.
Nie tylko kwota ma znaczenie
Wbrew powszechnej opinii o zainteresowaniu banku nie decyduje wyłącznie wysokość przelewu. Systemy monitorujące analizują również:
- tytuł przelewu,
- częstotliwość wykonywania transakcji,
- powiązania między nadawcą i odbiorcą,
- nietypowe schematy płatności,
- zgodność operacji z profilem działalności klienta.
Banki wykorzystują do tego specjalne systemy analityczne, których zadaniem jest wychwytywanie operacji mogących wskazywać na próbę ukrycia pochodzenia pieniędzy lub inne nieprawidłowości.
Kiedy bank zgłasza przelew?
Przepisy przewidują automatyczne raportowanie transakcji przekraczających równowartość 15 tys. euro do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Nie oznacza to jednak, że niższe przelewy pozostają poza zainteresowaniem systemów.
Podejrzenia mogą wzbudzić również:
- wiele przelewów na podobne kwoty wykonywanych w krótkim czasie,
- niejasne lub sprzeczne opisy transakcji,
- operacje odbiegające od dotychczasowej aktywności klienta.
Dopiero po analizie GIIF podejmuje decyzję, czy sprawa wymaga przekazania do dalszego postępowania.
Lepiej uważać na tytuł przelewu
Eksperci od lat zwracają uwagę, że żartobliwe lub bardzo ogólne opisy przelewów mogą powodować dodatkowe pytania.
Określenia typu:
- „rozliczenie”,
- „za usługi”,
- „prezent”,
- „zwykły przelew”
nie zawsze pozwalają jednoznacznie ustalić charakter transakcji. Jeszcze większe ryzyko mogą powodować opisy zawierające żarty odnoszące się do przestępstw, narkotyków czy przemocy. Takie tytuły mogą zostać wychwycone przez systemy bezpieczeństwa banków.
Darowizny również mają swoje zasady
W przypadku przekazywania pieniędzy członkom rodziny istotne znaczenie ma nie tylko sam przelew, ale również prawidłowe dopełnienie formalności.
Obowiązujące przepisy przewidują określone limity oraz możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych dla najbliższej rodziny po spełnieniu wymaganych warunków, w tym zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego w sytuacjach przewidzianych przez prawo.
To nie oznacza automatycznej kontroli
Samo wykonanie dużego przelewu nie jest równoznaczne z wszczęciem kontroli podatkowej. Banki realizują ustawowy obowiązek monitorowania transakcji, a zdecydowana większość operacji nie rodzi żadnych konsekwencji dla klientów.
Specjaliści podkreślają jednak, że warto stosować precyzyjne i zgodne z rzeczywistością opisy przelewów, zachowywać dokumenty potwierdzające charakter transakcji oraz pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów podatkowych, zwłaszcza w przypadku darowizn czy większych rozliczeń finansowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.