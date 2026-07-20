Od dziś łatwiej o pieniądze na remont starego domu. Rząd zmienił zasady programu „Czyste Powietrze”
Od 20 lipca weszły w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze”, z których skorzystają właściciele domów jednorodzinnych. Rząd uprościł część procedur, podniósł wybrane limity dofinansowania i wydłużył czas na realizację inwestycji. Z nowych przepisów szczególnie ucieszą się osoby, które niedawno przejęły dom po rodzicach lub dziadkach.
Łatwiej o dotację po przejęciu rodzinnego domu
Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości. Dotychczas, aby ubiegać się o wsparcie, właściciel musiał posiadać dom przez co najmniej trzy lata.
Od dziś w określonych przypadkach wystarczy rok. Z rozwiązania skorzystają m.in. osoby, które:
otrzymały dom od rodziców lub dziadków w formie darowizny, zakupu lub umowy dożywocia,
nabyły nieruchomość w drodze zasiedzenia.
Ma to ułatwić szybkie rozpoczęcie termomodernizacji starszych budynków.
Wyższe limity na część prac
Ministerstwo Klimatu i Środowiska podniosło o 10 proc. maksymalne limity dofinansowania dla wybranych elementów inwestycji.
Więcej pieniędzy będzie można otrzymać m.in. na:
ocieplenie budynku,
wymianę okien,
montaż nowych drzwi zewnętrznych,
wymianę bram garażowych.
Nie zmieniła się jednak maksymalna kwota wsparcia dla całej inwestycji. Nadal można otrzymać do 83 tys. zł.
Więcej czasu na zakończenie remontu
Kolejna ważna zmiana dotyczy osób korzystających z prefinansowania, czyli wypłaty części środków jeszcze przed zakończeniem prac.
Termin realizacji inwestycji został wydłużony z 120 do 180 dni, co daje beneficjentom dodatkowe dwa miesiące na zakończenie remontu i rozliczenie dotacji.
Mniej formalności
Zmiany obejmują także uproszczenie procedur. Rozszerzono katalog osób mogących potwierdzać wykonanie prac, a Generator Wniosków o Dofinansowanie umożliwi przygotowywanie roboczych wersji formularzy. Dzięki temu wnioski będzie można uzupełniać etapami.
Najważniejsze zasady pozostają bez zmian
Resort podkreśla, że nowe przepisy nie likwidują zabezpieczeń, które wprowadzono podczas reformy programu.
Nadal obowiązują m.in.:
audyt energetyczny przed rozpoczęciem inwestycji,
świadectwo charakterystyki energetycznej po zakończeniu prac,
kryteria dochodowe,
zasada „jeden beneficjent – jeden budynek”.
Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem
Od początku funkcjonowania programu „Czyste Powietrze” podpisano już około 971 tys. umów, zakończono ponad 645 tys. inwestycji, a beneficjentom wypłacono blisko 22 mld zł. Dzięki dofinansowaniu wymieniono już ponad 603 tys. nieefektywnych źródeł ciepła, czyli tzw. kopciuchów.
Nowe przepisy obowiązują od 20 lipca i mają ułatwić właścicielom starszych domów skorzystanie z rządowego wsparcia na termomodernizację i wymianę źródeł ogrzewania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.