Alert RCB na Mazowszu. Sprawdź natychmiast, co musisz robić
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dotyczący jakości wody w powiecie ostrowskim w województwie mazowieckim. Komunikat został wysłany do mieszkańców miejscowości: Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Podgórze Gazdy, Zawisty Nadbużne. Woda z lokalnej sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarno-higienicznych.
To jedna z najpoważniejszych form ostrzeżenia, jakie może wydać RCB. Mieszkańcy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń.
Co oznacza alert RCB
Alert RCB jest wysyłany tylko wtedy, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców. W tym przypadku chodzi o zanieczyszczenie wody, które może prowadzić do:
• zatrucia,
• problemów żołądkowych,
• poważniejszych powikłań u dzieci, seniorów i osób z obniżoną odpornością.
Urząd Gminy prowadzi działania diagnostyczne, ale do czasu wydania oficjalnego komunikatu woda nie może być używana nawet po przegotowaniu.
Jakie zalecenia obowiązują mieszkańców
Służby zalecają, aby:
-
Nie pić wody z kranu.
-
Nie używać jej do mycia warzyw, owoców, naczyń ani przygotowywania posiłków.
-
Nie używać jej do mycia zębów.
-
Nie podawać jej dzieciom, osobom starszym i zwierzętom.
-
Śledzić komunikaty urzędu gminy i RCB.
Często w takich sytuacjach gmina uruchamia punkty dystrybucji wody pitnej – informacje pojawią się w lokalnych komunikatach.
Dlaczego doszło do skażenia?
Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny. Tego typu zdarzenia mogą wynikać z:
• awarii na sieci wodociągowej,
• przedostania się zanieczyszczeń do studni głębinowych,
• skażenia bakteryjnego,
• uszkodzenia infrastruktury po opadach lub pracach ziemnych.
Pełne informacje zostaną przekazane po analizie próbek wody.
Co to oznacza dla mieszkańców regionu
Jeśli mieszkasz w jednej z wymienionych miejscowości:
• przygotuj zapasy wody butelkowanej,
• sprawdzaj komunikaty telefoniczne, na stronach gmin i RCB,
• nie ryzykuj – nawet jednorazowe spożycie skażonej wody może być niebezpieczne.
Alert pozostanie w mocy do odwołania.
RCB ostrzega: woda w kilku miejscowościach powiatu ostrowskiego jest niezdatna do spożycia i użytku sanitarnego. Trwa ustalanie przyczyny skażenia, a mieszkańcy muszą stosować się do zaleceń, by uniknąć zagrożenia zdrowia.
