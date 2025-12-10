Alert RCB. Zacznie się 11 grudnia. Nie panikuj. To będą tylko ćwiczenia

10 grudnia 2025 16:51 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dziś ostrzeżenie do osób przebywających na terenie Rudy Śląskiej. Już w poniedziałek, 11 grudnia o godzinie 9:30, odbędzie się tam test systemu alarmowego z wykorzystaniem syren.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Alert RCB został rozesłany przez SMS do mieszkańców i osób znajdujących się w pobliżu. Służby proszą o zachowanie spokoju.

Co się wydarzy?

Zgodnie z komunikatem, 11 grudnia o godzinie 9:30 na terenie Rudy Śląskiej (woj. śląskie) zostaną uruchomione syreny alarmowe. To element testów systemu ostrzegania ludności.

Nie ma powodów do niepokoju — to tylko ćwiczenia.
Celem akcji jest:

  • sprawdzenie sprawności technicznej syren,

  • przygotowanie służb na ewentualne realne zagrożenie,

  • przeszkolenie operatorów zarządzania kryzysowego.

Czym jest Alert RCB?

Alert RCB to system szybkiego ostrzegania obywateli za pomocą SMS-ów. Informuje o nagłych zagrożeniach, takich jak:

– burze i wichury,
– pożary, powodzie, awarie,
– ćwiczenia i testy systemów bezpieczeństwa.

Wiadomości są wysyłane do osób, które w danym momencie znajdują się w określonym rejonie, niezależnie od miejsca zameldowania.

Co to oznacza dla mieszkańców Rudy Śląskiej?

Usłyszysz syrenę? Nie panikuj.
– Nie trzeba opuszczać budynków ani kontaktować się ze służbami.
– Możliwe są zakłócenia akustyczne w przestrzeni publicznej.

Zachowaj spokój – to tylko test. Ale bądź czujny.

Choć 11 grudnia to tylko ćwiczenia, przypominają one, jak ważna jest gotowość na zagrożenie – i jak cenny jest czas, gdy liczą się sekundy.

