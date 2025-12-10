Alert RCB. Zacznie się 11 grudnia. Nie panikuj. To będą tylko ćwiczenia
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dziś ostrzeżenie do osób przebywających na terenie Rudy Śląskiej. Już w poniedziałek, 11 grudnia o godzinie 9:30, odbędzie się tam test systemu alarmowego z wykorzystaniem syren.
Alert RCB został rozesłany przez SMS do mieszkańców i osób znajdujących się w pobliżu. Służby proszą o zachowanie spokoju.
Co się wydarzy?
Zgodnie z komunikatem, 11 grudnia o godzinie 9:30 na terenie Rudy Śląskiej (woj. śląskie) zostaną uruchomione syreny alarmowe. To element testów systemu ostrzegania ludności.
Nie ma powodów do niepokoju — to tylko ćwiczenia.
Celem akcji jest:
-
sprawdzenie sprawności technicznej syren,
-
przygotowanie służb na ewentualne realne zagrożenie,
-
przeszkolenie operatorów zarządzania kryzysowego.
Czym jest Alert RCB?
Alert RCB to system szybkiego ostrzegania obywateli za pomocą SMS-ów. Informuje o nagłych zagrożeniach, takich jak:
– burze i wichury,
– pożary, powodzie, awarie,
– ćwiczenia i testy systemów bezpieczeństwa.
Wiadomości są wysyłane do osób, które w danym momencie znajdują się w określonym rejonie, niezależnie od miejsca zameldowania.
Co to oznacza dla mieszkańców Rudy Śląskiej?
– Usłyszysz syrenę? Nie panikuj.
– Nie trzeba opuszczać budynków ani kontaktować się ze służbami.
– Możliwe są zakłócenia akustyczne w przestrzeni publicznej.
Zachowaj spokój – to tylko test. Ale bądź czujny.
Choć 11 grudnia to tylko ćwiczenia, przypominają one, jak ważna jest gotowość na zagrożenie – i jak cenny jest czas, gdy liczą się sekundy.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.