Andrzej Poczobut jest wolny! Po ponad 5 latach w białoruskim więzieniu jest w Polsce!
Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, odzyskał wolność. We wtorek 28 kwietnia na granicy polsko-białoruskiej doszło do wymiany więźniów w formacie „5 za 5″. Poczobut spędził w białoruskich więzieniach i kolonii karnej 1860 dni. Premier Donald Tusk potwierdził uwolnienie wprost na platformie X: „Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu”.
Wymiana na granicy. Łącznie uwolniono 5 osób po stronie polskiej
Białoruska agencja państwowa BiełTA poinformowała, że we wtorek na granicy polsko-białoruskiej doszło do wymiany więźniów. Poza Poczobutem wolność odzyskało jeszcze 2 innych Polaków i 2 obywateli Mołdawii – przekazał specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Białorusi John Coale.
Według informacji BiełTA wymiana była „kulminacją skomplikowanego i długotrwałego procesu negocjacyjnego między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu Polski, prowadzonego na bezpośrednie polecenie prezydenta Białorusi”. Negocjacje rozpoczęły się we wrześniu 2025 roku.
Tusk: finał dwuletniej dyplomatycznej gry. Kluczowa rola USA
Premier Donald Tusk określił dzisiejszą wymianę jako „finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji” i podziękował służbom, dyplomatom i prokuraturze oraz – jak napisał – „wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół”.
Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski wprost wskazał na rolę Waszyngtonu. – Radujmy się, mamy go! Nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego wysłannika Coale’a i ich starań – powiedział Sikorski. Ambasador USA w Polsce Tom Rose napisał na X, że uwolnienie Poczobuta odbyło się „pod przywództwem prezydenta Trumpa, dzięki zdeterminowanej dyplomacji” specjalnego wysłannika Coale’a.
Prezydent Karol Nawrocki, przebywający z wizytą w Chorwacji, podkreślił, że sam zwrócił się do Trumpa o pomoc tuż po zaprzysiężeniu. – Jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu – powiedział Nawrocki. Zaprosił jednocześnie Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odbiór Orderu Orła Białego, którym odznaczył go w listopadzie 2025 roku.
Kim jest Andrzej Poczobut. Aresztowany w 2021, skazany w 2023
Andrzej Poczobut to grodzieński dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi – organizacji zdelegalizowanej przez Mińsk w 2005 roku. Przez lata był korespondentem „Gazety Wyborczej” na Białorusi, relacjonując łamanie praw człowieka przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
Został aresztowany 25 marca 2021 roku. W politycznym procesie przed białoruskim sądem oskarżono go m.in. o „podżeganie do nienawiści”, „rehabilitację nazizmu” i „wzywanie do działań na szkodę Białorusi”. W lutym 2023 roku sąd skazał go na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Poczobut trafił do kolonii w Nowopołocku – obiektu opisywanego jako jedno z najtrudniejszych miejsc odosobnienia na Białorusi, położonego przy zakładach chemicznych.
W grudniu 2025 roku Parlament Europejski przyznał mu Nagrodę im. Andrieja Sacharowa – najwyższe wyróżnienie UE w dziedzinie praw człowieka. Nagrodę w imieniu ojca odebrała jego córka Jana.
Co to oznacza dla relacji Polska–Białoruś i sytuacji Polaków na Wschodzie?
Uwolnienie Poczobuta to największy sukces polskiej dyplomacji wobec Białorusi od lat. Jednocześnie sprawa pokazuje, że w obecnych warunkach geopolitycznych uwolnienie więźniów politycznych z niedemokratycznych reżimów wymaga pośrednictwa Waszyngtonu i wielomiesięcznych tajnych negocjacji służb specjalnych. Na Białorusi wciąż przetrzymywani są inni działacze Związku Polaków – sprawa Poczobuta nie zamknęła problemu represji wobec polskiej mniejszości. Łukaszenka przez ponad 4 lata traktował dziennikarza jako kartę przetargową i – jak pokazuje dzisiejsze wydarzenie – w końcu zgodził się ją zagrać.
