Antycyklon Frieda coraz bliżej Polski. Polacy powinni zachować szczególną ostrożność
Grudzień 2025 funduje Polakom meteorologiczny rollercoaster którego nikt się nie spodziewał. Prognozy wskazują że w pogodzie nastąpi wyraźna zmiana która w środku kalendarzowej zimy może być sporym zaskoczeniem a nawet rozczarowaniem dla miłośników białego puchu. Za obecne zamieszanie w pogodzie odpowiada potężny układ wysokiego ciśnienia antycyklon który rozbudował się nad Europą i przynosi temperatury bardziej typowe dla kwietnia niż dla połowy grudnia. Jeszcze na początku miesiąca wydawało się że zima rozgości się w Polsce na dobre jednak analizy modeli pogodowych wskazują na stopniowe ocieplenie i epizody łagodniejszej aury. Zamiast mroźnego powietrza znad Arktyki do kraju napłynęły masy powietrza przynoszące temperatury wyższe od typowych dla tej pory roku nawet o dziesięć stopni. Synoptycy mówią wręcz o nietypowej anomalii która może sprawić że grudzień zapisze się w historii jako miesiąc w którym kurtki puchowe przegrały walkę z wiosennymi płaszczami. Dla kierowców ta pozornie dobra wiadomość ma jednak ciemną stronę: gęste mgły które ograniczają widoczność nawet do dwustu metrów i powodują groźne sytuacje na drogach szczególnie na autostradach gdzie prędkość jest wysoka a czas reakcji krótki.
Od minus piętnastu do plus czternastu w ciągu tygodnia
Portal Fani Pogody przekazał że najintensywniejsze ocieplenie będzie widoczne od poniedziałku szesnastego grudnia a kulminacja ma nadejść w połowie tygodnia kiedy w niektórych regionach termometry pokażą nawet około czternastu do piętnastu stopni Celsjusza. To wartości które bardziej kojarzą się z wiosną niż z początkiem zimy a różnica w stosunku do normy grudniowej wynosi około dziesięciu stopni. Dla porównania normalna średnia temperatura w grudniu w Polsce to od zera do półtora stopnia Celsjusza przy czym najchłodniejsze obszary znajdują się na północnym wschodzie kraju w okolicach Olsztyna i Białegostoku gdzie zazwyczaj notuje się wartości w pobliżu zera a najcieplejsze w regionach zachodnich oraz południowo zachodnich gdzie termometry wskazują średnio od jednego przecinek dwóch do jednego przecinek czterech stopnia.
Portal Goniec podał że po intensywnych opadach śniegu i mroźnych nocach końcówka listopada zmieniła się w łagodniejszą aurę a śnieżny krajobraz szybko zniknął. Synoptycy zapowiadają że do osiemnastego grudnia temperatury mają wyraźnie przekraczać zero co samo w sobie jest nietypowe o tej porze roku. Model ECMWF Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych wskazuje że temperatura maksymalna może osiągnąć nawet dwanaście do piętnastu stopni podczas gdy model GFS wskazuje na nieco mniejsze ocieplenie rzędu sześciu do siedmiu stopni ale nawet te wartości są wysokie jak na wczesny grudzień. Różnice między prognozami nie zmieniają jednego: przed nami wyraźny wzrost temperatur który wyraźnie kontrastuje z początkiem zimy sprzed kilku dni.
Eksperci wskazują że mamy do czynienia z klasycznym przykładem zgubionej zimy co idealnie wpisuje się w obserwowany od lat trend ocieplania się klimatu w naszej szerokości geograficznej. Portal Biznes Info wyjaśnia że grudzień dwa tysiące dwudziestego piątego roku może okazać się kolejnym miesiącem z temperaturami powyżej normy choć na podsumowania przyjdzie czas po jego zakończeniu. Takie wahania temperatur wprowadzają chaos w przyrodzie: rośliny zmylone fałszywą wiosną mogą przedwcześnie rozpocząć wegetację co w przypadku późniejszego powrotu mrozów który wciąż jest możliwy w styczniu grozi katastrofalnymi stratami w rolnictwie i sadownictwie.
Antycyklon zgniły czyli szara wilgotna pogoda bez słońca
Za obecne zamieszanie w pogodzie odpowiada potężny układ wysokiego ciśnienia który rozbudował się nad Europą. Portal Rolnik Info poinformował że synoptycy prognozują iż pole podwyższonego ciśnienia obejmie Polskę w okolicach dwudziestego piątego dwudziestego szóstego grudnia po przejściu świątecznych frontów atmosferycznych. Centrum wyżu ma się chwilowo ulokować nad naszym krajem a następnie przemieszczać na wschód utrzymując wpływ przynajmniej do początku stycznia. Zarówno model ECMWF jak i GFS wskazują na obecność rozległego wału antycyklonalnego rozciągającego się od Azorów po Rosję. Taki układ zablokuje dopływ wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku i ustabilizuje pogodę w środkowej Europie.
Problem w tym że antycyklon który pojawi się nad Polską w grudniu to nie będzie piękny słoneczny wyż zimowy tylko tak zwany wyż zgniły. Portal Twoja Pogoda wyjaśnia że będzie to niestety wyż zgniły czyli taki który bardziej przypomina układ niżowy. W praktyce oznacza to że pomimo wysokiego ciśnienia pogoda nie będzie słoneczna i przyjemna tylko szara wilgotna i pochmurna. Portal Fani Pogody potwierdza że chwile i regiony ze słońcem przeplatały będą się z bardziej pochmurnymi wilgotnymi i szarymi ponieważ wyż jak to w listopadzie i grudniu będzie miał zapędy do gnicia. Tam gdzie utrzyma się mgła temperatura pozostanie w okolicach zera do trzech stopni Celsjusza lekko poniżej zera i może mieć miejscami tendencje do marznięcia oraz osadzania szadzi.
Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to na razie niższe rachunki za ogrzewanie bo przy dziesięciu stopniach na zewnątrzpiece i kaloryfery nie muszą pracować na pełnych obrotach. Z drugiej strony konieczność zmierzenia się z senną zgniłą aurą w regionach gdzie słońce nie przebije się przez warstwę chmur może negatywnie wpływać na samopoczucie i nastrój. Portal O To Toruń poinformował że warunki biometeorologiczne są niekorzystne co ma negatywny wpływ na nasze samopoczucie. Brak słońca przez wiele dni z rzędu w połączeniu z wilgotną szarą aurą to idealna recepta na zimową chandrę szczególnie w regionach gdzie chmury będą dominować przez cały tydzień.
Gęste mgły na drogach widoczność do dwustu metrów
Największym zagrożeniem związanym z antycyklonem nad Polską są gęste mgły które ograniczają widoczność na drogach do bardzo niebezpiecznych poziomów. Portal Dziennik Pogoda ostrzega że w nocy z piątku na sobotę nad większością kraju utrzyma się zachmurzenie całkowite oraz słabe opady deszczu i mżawki a szczególnym zjawiskiem na które należy uważać będą gęste mgły w wielu miejscach mogą one ograniczać widoczność nawet do dwustu metrów. To ekstremalnie niebezpieczna sytuacja szczególnie na autostradach i drogach szybkiego ruchu gdzie prędkość jest wysoka a kierowcy nie spodziewają się nagle pojawiającej się ściany mgły.
Mgły powstają właśnie przy tego typu pogodzie: wysokie ciśnienie stabilizuje atmosferę wilgotne powietrze przy gruncie nie ma gdzie uciec bo nad nim jest cieplejsza warstwa powietrza która działa jak pokrywa i w efekcie wilgoć kondensuje tuż przy powierzchni ziemi tworząc gęstą mgłę. Szczególnie niebezpieczne są tak zwane mgły adwekcyjne które tworzą się gdy ciepłe wilgotne powietrze napływa nad zimniejszy grunt. W takich warunkach mgła może się utrzymywać przez wiele godzin a nawet całe dni szczególnie w kotlinach dolinach rzecznych i obniżeniach terenu gdzie chłodne powietrze zalega najdłużej.
Kierowcy muszą bezwzględnie dostosować prędkość do warunków na drodze włączyć światła przeciwmgłowe zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz unikać gwałtownych manewrów. W gęstej mgle widoczność może spaść do kilkudziesięciu metrów co oznacza że samochód jadący sto kilometrów na godzinę pokona tę odległość w mniej niż sekundę nie dając żadnych szans na reakcję. Portal Fani Pogody ostrzega że w czasie nocnych rozpogodzeń lokalnie zanotuje się temperatury niższe niż minus piętnaście minus dziesięć stopni Celsjusza głównie w kotlinach górskich oraz górach i wschodnich regionach podczas pogodnych nocy co w połączeniu z wilgocią może dawać oblodzenie dróg.
Zero szans na białe święta armatki śnieżne bezużyteczne
Portal Biznes Info przekazał że najważniejsze pytanie dotyczące grudnia brzmi: czy w tak ciepłych warunkach istnieje szansa na opady śniegu. Odpowiedź jest brutalna: ze względu na wysokie temperatury śniegu w praktyce nie należy się spodziewać nawet modele sugerujące większe opady uznawane są za mało prawdopodobne głównie przez szybkie przemieszczanie się kolejnych niżów w stronę Morza Północnego. Nawet jeśli w trzeciej dekadzie miesiąca antycyklon osłabnie i dopuści do głosu chłodniejsze masy powietrza to przy tak nagrzanym podłożu ewentualne opady śniegu zamienią się w pluchę.
Modele meteorologiczne sugerują że w okolicach Wigilii temperatury mogą spaść do poziomu jednego do pięciu stopni powyżej zera co wciąż jest wartością zbyt wysoką dla utrzymania się zimowej scenerii na nizinach. Białe święta stają się w Polsce towarem deficytowym dostępnym niemal wyłącznie w wyższych partiach gór. Portal Rolnik Info potwierdza że jeśli antycyklon utrzyma się nieco dłużej noc sylwestrowa upłynie przy lekkim mrozie bezwietrznej aurze i dobrej widoczności fajerwerków natomiast śniegu zabraknie.
Taka perspektywa ma konkretne skutki gospodarcze. Branża turystyczna w polskich górach z niepokojem patrzy w niebo bo armatki śnienne przy temperaturach rzędu dziesięciu stopni na plusie stają się bezużyteczne. Ośrodki narciarskie które zainwestowały miliony złotych w infrastrukturę i system naśnieżania mogą stracić znaczną część przychodów z sezonu zimowego jeśli temperatura nie spadnie poniżej minus dwóch minus trzech stopni przez wystarczająco długi czas aby wyprodukować sztuczny śnieg. Z drugiej strony kierowcy i drogowcy mogą odetchnąć z ulgą bo widmo paraliżu komunikacyjnego i gołoledzi oddala się przynajmniej do stycznia.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz wyjazd w góry na ferie zimowe lub sylwestra sprawdź prognozy dla konkretnego ośrodka przed wyjazdem bo przy obecnych temperaturach wiele stoków może być zamkniętych z braku śniegu. Oszczędzisz na ogrzewaniu mieszkania ale stracisz na zimowej atmosferze świąt. Jeśli jednak planujesz dłuższe trasy samochodowe szczególnie w nocy lub wczesnym rankiem przygotuj się na gęste mgły które będą największym zagrożeniem w najbliższym tygodniu. Włącz światła przeciwmgłowe zwolnij do prędkości dostosowanej do widoczności zwiększ dystans od poprzedzającego pojazdu i unikaj gwałtownego hamowania które może spowodować karambol.
Wszystko wskazuje na to że grudzień dwa tysiące dwudziestego piątego roku zapisze się w naszej pamięci jako miesiąc w którym zamiast śniegu i mrozu dostaliśmy szarą wilgotną pogodę z temperaturami jak w kwietniu. Rośliny w ogrodach mogą zostać zmylone przez fałszywą wiosnę i rozpocząć wegetację co grozi im śmiercią jeśli w styczniu lub lutym wrócą prawdziwe mrozy. Dla rolników i sadowników to poważne zagrożenie mogące prowadzić do strat w przyszłorocznych zbiorach.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.