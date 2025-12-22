Atak maczetą pod Warszawą. Obława za napastnikiem
W niedzielne popołudnie dwudziestego pierwszego grudnia około godziny szesnastej na ulicy Dąbrowskiego w Legionowie w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego doszło do brutalnego ataku z wykorzystaniem ostrego narzędzia. Napastnik zaatakował dwoje przechodniów posługując się przedmiotem przypominającym maczetę, w wyniku czego jedna z ofiar doznała obrażeń głowy i wymagała hospitalizacji. Sprawca po dokonaniu napaści zbiegł z miejsca zdarzenia na rowerze w nieustalonym kierunku.
Atak miał miejsce na terenie Trzeciej Parceli gdzie nieznany sprawca zaatakował idących ulicą pieszych używając niebezpiecznego przedmiotu o charakterystyce maczety. Jeden z mężczyzn został uderzony ostrym narzędziem w okolicę głowy co skutkowało koniecznością udzielenia mu pomocy medycznej i przewiezienia karetką pogotowia do szpitala gdzie przebywa na obserwacji. Drugi z zaatakowanych prawdopodobnie nie doznał poważniejszych obrażeń. Napastnik po dokonaniu czynu odjechał z miejsca zdarzenia rowerem zanim świadkowie zdołali zareagować lub zatrzymać go do czasu przyjazdu policji.
Legionowska policja prowadzi intensywne czynności wyjaśniające w tej sprawie działając pod nadzorem prokuratury która koordynuje śledztwo. Służby zachowują ostrożność w przekazywaniu informacji medialnych i na obecnym etapie postępowania nie ujawniają szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia, okoliczności ataku ani tożsamości poszkodowanych i ewentualnych podejrzanych. W oficjalnym komunikacie funkcjonariusze potwierdzili jedynie fakt napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz hospitalizację osoby pokrzywdzonej zaznaczając że ze względu na dobro toczącego się postępowania nie będą na razie udzielane dodatkowe szczegóły sprawy.
„Około godziny 16 na ulicy Dąbrowskiego w Legionowie doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Osoba pokrzywdzona trafiła do szpitala. Z uwagi na dobro postępowania i jego etap w tym momencie nie będą przekazywane inne informacje” – poinformowała oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie podkomisarz Agata Halicka w rozmowie z Gazetą Powiatową.
