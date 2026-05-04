Atak nożownika po koncercie Ich Troje. Dwie osoby trafiły do szpitala. Ich stan jest ciężki

4 maja 2026 11:52 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Atak nożownika po koncercie Ich Troje we Włocławku, w woj. Kujawsko-Pomorskim, niedaleko granicy z woj. Mazowieckim. Dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala.

Taśma policyjna rozwinięta po zdarzeniu.
Fot. Shutterstock

Atak nożownika po koncercie we Włocławku. Dwie osoby w stanie zagrożenia życia

W niedzielę wieczorem, tuż po zakończeniu koncertu Ich Troje na Festiwalu 3 Maja, kiedy uczestnicy rozchodzili się do domów, w centrum Włocławka doszło do ataku z użyciem noża. Ranna 44-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna wskazywany jako podejrzany, trafiły do szpitala w stanie poważnym, zagrażającym życiu. Zdarzenie miało miejsce w bocznej ulicy przy Starym Rynku około godziny 23.

Sprawca obezwładniony przez świadków. Policja zatrzymała jedną osobę

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna zaatakował kobietę nożem. Napastnik został obezwładniony przez świadków zdarzenia. Do szpitala trafili oboje – zarówno poszkodowana kobieta, jak i 38-latek wskazywany jako sprawca. Stan obojga jest poważny i może zagrażać życiu. W związku ze sprawą zatrzymano jedną osobę. Czynności policji są w toku, funkcjonariusze wyjaśniają pełny przebieg zdarzeń.

Festiwal 3 Maja przyciągnął tłumy. Koncert był bezpłatny i otwarty

Festiwal 3 Maja to jedna z największych plenerowych imprez majówkowych we Włocławku. Tegoroczny program zwieńczyły kolejno Poparzeni Kawą Trzy, IRA i Ich Troje. Wstęp był bezpłatny, na Starym Rynku zebrały się tłumy mieszkańców i przyjezdnych. Do incydentu doszło bezpośrednio po zakończeniu koncertu głównego wykonawcy, w bocznej ulicy odchodzącej od placu imprez. Nie ustalono, czy uczestnicy zajścia brali udział w wydarzeniu.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

