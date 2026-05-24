Autobus potrącił kobietę przy Nowym Świecie. Piesza w ciężkim stanie trafiła do szpitala

24 maja 2026 11:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy z soboty na niedzielę w okolicy ronda Charles’a de Gaulle’a autobus miejski potrącił pieszą. Kobieta jest w ciężkim stanie. Kierowca był trzeźwy.

Ratownik medyczny z ambulansem. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock/Warszawa w Pigułce

Policja otrzymała zgłoszenie o godzinie 23:30. Jak poinformowała stołeczna policja, autobus linii 503 potrącił pieszą. Kierowcy był trzeźwy. Poszkodowana w ciężkim stanie została zabrana do szpitala.

Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

