Autobus stanął w ogniu w Warszawie. Pasażerowie zdążyli uciec. Trwają utrudnienia
Środek porannego szczytu, autobus pełen pasażerów, gęsty dym widoczny z setek metrów. Do poważnego zdarzenia doszło dziś przed godziną 7 rano w warszawskim Wawrze. Efektem jest zamknięty fragment ulicy i objazdy dla kilku linii.
Ogień w komorze silnika przy Kadetów i Poprawnej
Do zdarzenia doszło na ulicy Kadetów, w rejonie skrzyżowania z ulicą Poprawną. Jeden z autobusów komunikacji miejskiej zapalił się w komorze silnika, a kłęby dymu nad pojazdem stały się pierwszym sygnałem alarmowym zarówno dla świadków, jak i dla służb ratowniczych. Na nagraniach i zdjęciach umieszczanych przez mieszkańców na social media widać gęsty, ciemny dym unoszący się nad jezdnią – zdarzenie przypadło na moment, kiedy Wawer jest szczególnie obciążony ruchem dojazdowym do centrum.
Jak poinformowała Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ogień objął wyłącznie komorę silnika. Strażacy przybyli na miejsce szybko i przystąpili do gaszenia, zanim pożar rozprzestrzenił się na całą kabinę pojazdu. Nikomu nic się nie stało – kierowca i pasażerowie zdążyli opuścić autobus.
Kadetów zablokowana. Linie 213 i 219 pojadą inaczej
Incydent zablokował przejazd w rejonie skrzyżowania Kadetów i Poprawnej. Zarząd Transportu Miejskiego skierował linie 213 i 219 na objazd prowadzący ulicami Lucerny, Traktem Lubelskim, Bronowską, Wałem Miedzyszyńskim, a następnie Kadetów i Łaską – dopiero po minięciu odcinka zdarzenia autobusy wracają na standardowe trasy. Oznacza to opóźnienia i dłuższe czasy przejazdu dla pasażerów dojeżdżających z Wawra w kierunku centrum. Utrudnienia potrwają do czasu usunięcia uszkodzonego pojazdu z jezdni.
