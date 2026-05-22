Autobusy z noszami są już zamówione. Są plany ewakuacji 2477 gmin. Decyzja zapadnie w 15 minut

22 maja 2026 17:32 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa zamówiła 120 przegubowych autobusów z mocowaniami na nosze. Każdy z nich może w kilka minut zamienić się w pojazd sanitarny lub ewakuacyjny. Plany ewakuacji dla wszystkich 2 477 gmin w Polsce są gotowe i złożone. System działa – na papierze. Problem polega na czymś innym: prawo gwarantuje pierwszeństwo ewakuacji seniorom i osobom z niepełnosprawnością, ale tylko tym, o których służby wiedzą. Jeśli twój bliski nie jest zarejestrowany – nikt do niego nie zapuka.

Ważna wiadomość dla wszystkich Czytelników mieszkających w Polsce. Fot. Warszawa w Pigułce

Autobusy z noszami – co to jest i skąd się wzięło?

W grudniu 2025 roku Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zakup 120 przegubowych autobusów Solaris o długości 18 metrów. Dostawy mają trwać od drugiej połowy 2026 roku do 2027 roku. Każdy autobus będzie wyposażony w mocowania na 4 nosze – adaptacja bez specjalistycznych narzędzi, w ciągu minut. Na co dzień normalny transport publiczny. W sytuacji kryzysowej – pojazd sanitarny lub ewakuacyjny.

To pierwsza w Polsce inwestycja, która formalnie łącze zakup taboru komunikacji miejskiej z wymogami obrony cywilnej. Przetarg przewiduje opcję uzupełniającą na kolejne 100 autobusów. ZTM ubiega się o dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dla mieszkańców Wawra, Białołęki, Ursusa i Wilanowa – dzielnic z ograniczoną siecią komunikacyjną i dużym udziałem zabudowy jednorodzinnej – te autobusy są szczególnie istotne. W scenariuszu kryzysowym to jedyna zorganizowana forma ewakuacji dla osób, które nie mają samochodu lub nie mogą z niego skorzystać.

Kto wsiądzie pierwszy – kolejność zapisana w rozporządzeniu

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku (Dz.U. 2025 poz. 765), wydane na podstawie ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), precyzyjnie definiuje grupy priorytetowe. To nie sugestia – to formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty każdej warszawskiej dzielnicy.

Kolejność Kto Jak ewakuowany
1. Pacjenci szpitali i zakładów leczniczych Transport sanitarny, lotniczy (LPR), koordynacja przez wojewodę
2. Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i żłobków Transport specjalistyczny organów obrony cywilnej
3. Kobiety ciężarne Transport specjalistyczny
4. Osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się Transport specjalistyczny – w tym autobusy z noszami
5. Podopieczni jednostek pomocy społecznej (domy seniora, DPS) Transport specjalistyczny
Pozostali Osoby sprawne fizycznie Samoewakuacja – własny samochód, pieszo, transport zbiorowy

Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami. To celowy element systemu: im mniej sprawnych osób zajmuje miejsca w zorganizowanym transporcie, tym szybciej ewakuują się ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy.

Pułapka rejestracji: prawo istnieje, ale tylko dla tych, o których wiedzą służby

Tu leży sedno problemu, o którym urzędnicy mówią rzadko. Gwarancja pierwszeństwa dotyczy wyłącznie osób znanych służbom z wyprzedzenia. Jeśli seniorka z Mokotowa albo osoba z niepełnosprawnością z Ursynowa nie zostały wcześniej zarejestrowane w dzielnicowym centrum zarządzania kryzysowego – prawo do pierwszeństwa istnieje tylko na papierze. Nikt nie zapuka do drzwi, o których istnieniu służby nie wiedzą.

W praktyce oznacza to, że miliony Polaków – w tym setki tysięcy warszawiaków – są formalnie uprawnione do priorytetowej ewakuacji, ale fizycznie niewidoczne dla systemu. Autobus z noszami przyjedzie pod adres z listy. Pod adres bez listy – nie przyjedzie.

Plany gotowe, ale schrony nie istnieją. Wynik kontroli: zero spełnia normy

Koniec 2025 roku zamknął największą operację planistyczną w historii polskiej administracji: wszystkie 2 477 gmin przekazały dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich. Żadna nie przekroczyła terminu. Każdy samorząd zidentyfikował zagrożenia, wyznaczył trasy ewakuacyjne, wskazał miejsca zbiórek i obiekty na czasowy pobyt ewakuowanych.

Na tym tle wynik kontroli schronów brzmi jak zimny prysznic. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa skontrolowało blisko połowę wytypowanych przez ratusz obiektów, rezultat był jednoznaczny: żaden z nich nie spełnia definicji schronu zgodnej z nową ustawą o ochronie ludności. Ani jeden. Ratusz operuje danymi PSP mówiącymi o ponad 200 schronach, ok. 1 300 ukryciach i ponad 16 000 miejscach doraźnego schronienia – ale większość tych obiektów pochodzi z lat 50.-70. i przez 30 lat zamieniła się w piwnice i składziki.

Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział w lutym 2026 roku wprost: „Schronów, które rzeczywiście dzisiaj spełniają wymogi, jest około tysiąca” – dla całej Polski, przy populacji 38 mln. PSP zinwentaryzowała 234 735 obiektów w kraju – spośród 2 701 poddanych szczegółowej kontroli 1 344 potencjalnie mogą spełniać funkcje ochronne. To pokrycie na poziomie 3,8 proc. potrzeb.

„Podziemna Tarcza”: metro jako schronienie, ale z ważnym zastrzeżeniem

17 grudnia 2025 roku prezydent Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Cała sieć metra – M1 z 21 stacjami i M2 z 18 stacjami, łącznie ok. 41,5 km – ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osób. Przy wybranych stacjach, m.in. Placu Wilsona i Bródnie, w pustkach technologicznych gromadzone są już łóżka polowe, śpiwory i koce.

Jedno zastrzeżenie jest jednak kluczowe, a oficjalne komunikaty go nie eksponują: metro to miejsce ukrycia, nie schron. Nie ma hermetycznej filtracji powietrza ani pełnej ochrony przed bronią masowego rażenia. Warszawskie M1 i M2 leżą kilkanaście-kilkadziesiąt metrów pod ziemią – dla porównania metro kijowskie sięga miejscami 100 metrów i dlatego skutecznie chroni podczas rosyjskich ataków. Warszawskie metro chroni przed odłamkami, falą uderzeniową i ostrzałem konwencjonalnym – i to jest realny zysk, ale nie pełna ochrona.

Perspektywa długoterminowa jest lepsza. Planowana 4. linia metra ma być projektowana od podstaw jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu – transportowym i ochronnym. Realizacja po 2030 roku.

Alert RCB dotrze bez aplikacji. Ale tylko jeśli jest prąd

Podstawą powiadamiania jest Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS, bez rejestracji i bez żadnej aplikacji. W grudniu 2025 roku zakończono druk blisko 16,8 mln egzemplarzy „Poradnika Bezpieczeństwa” przygotowanego przez MSWiA, MON i RCB.

Jest jednak scenariusz, o którym system powiadamiania milczy. Rozległa awaria prądu wyłącza stacje BTS po wyczerpaniu akumulatorów. Gdy nie ma zasilania – Alert RCB nie dotrze. Jedynym niezawodnym źródłem oficjalnych informacji pozostaje wtedy klasyczny odbiornik radiowy na baterie lub korbkę. RCB rekomenduje posiadanie takiego urządzenia w każdym domu.

Co to oznacza dla Ciebie? Trzy rzeczy, które możesz zrobić dziś – bez żadnych kosztów

Krok 1 – Zarejestruj osoby wymagające pomocy w urzędzie dzielnicy:
Jeśli masz w rodzinie seniora, osobę z niepełnosprawnością lub kogoś niezdolnego do samodzielnego poruszania się – zgłoś to do centrum zarządzania kryzysowego swojej dzielnicy. Kontakty do wszystkich 18 dzielnicowych centrów znajdziesz na um.warszawa.pl w zakładce „Bezpieczeństwo”. Prawo gwarantuje pierwszeństwo ewakuacji – ale tylko gdy służby wiedzą, że ta osoba istnieje i gdzie mieszka. Ta jedna czynność może decydować o tym, czy autobus z noszami dotrze pod właściwy adres.

Krok 2 – Znajdź dwa najbliższe miejsca schronienia:
Wejdź na schrony.straz.gov.pl – oficjalna aplikacja PSP działa w przeglądarce na telefonie i komputerze. Znajdź 2-3 najbliższe obiekty od miejsca zamieszkania i od pracy. Pobierz dane w trybie offline – w sytuacji kryzysowej sieć może nie działać. Jeśli mieszkasz w zasięgu metra, znaj najbliższą stację – szczególnie stacje I linii mają metalowe grodzie przy wyjściach projektowane z myślą o funkcji ochronnej.

Krok 3 – Spakuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny:
Zgodnie z oficjalną listą MSWiA i PSP z gov.pl: 2 litry wody dziennie na osobę, żywność długoterminowa (konserwy, batony, orzechy), leki z zapasem na tydzień, kopie dokumentów (papierowe i na pendrive), gotówka w małych nominałach – bankomaty mogą nie działać, latarka z bateriami, powerbank, radio na baterie lub korbkę, apteczka. Sprawdzaj daty ważności co 6 miesięcy.
Opuszczając mieszkanie: odetnij zawór wody, wyłącz gaz i prąd. Dokumentów nie oddawaj nikomu. Ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom: Alert RCB, TVP, Polskie Radio.

