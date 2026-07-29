Awantura w pociągu pod Warszawą. Polacy stanęli w obronie Ukraińców

29 lipca 2026 16:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pod Warszawą doszło do niepokojącego incydentu w jednym z pociągów. Według informacji opublikowanych przez portal Slava.tv, dwóch mężczyzn miało agresywnie zachowywać się wobec jednego z pasażerów, wykrzykując ksenofobiczne hasła pod adresem Ukraińców i Białorusinów. Na szczęście pozostali podróżni nie pozostali bierni i stanęli w obronie mężczyzny.

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Fot. Warszawa w Pigułce

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Nagranie i opis zdarzenia opublikował portal Slava.tv. Jak wynika z przekazanych informacji, do incydentu doszło w pociągu kursującym w okolicach Warszawy. Dwóch Polaków miało zaczepiać jednego z pasażerów, kierując pod jego adresem obraźliwe i ksenofobiczne komentarze wymierzone w obywateli Ukrainy i Białorusi.

Sytuacja nie pozostała jednak bez reakcji współpasażerów. Osoby znajdujące się w wagonie stanęły w obronie mężczyzny, sprzeciwiając się agresywnemu zachowaniu napastników. Dzięki ich postawie incydent nie pozostał niezauważony, a agresorzy spotkali się z natychmiastową reakcją otoczenia.

Nagranie opublikowane przez Slava.tv wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Internauci zwracają uwagę na odwagę pasażerów, którzy nie pozostali obojętni wobec przejawów agresji i mowy nienawiści.

Warszawa w Pigułce zaznacza, że powyższy opis powstał na podstawie materiału opublikowanego przez Slava.tv. Tłumaczenie: Warszawa w Pigułce.

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