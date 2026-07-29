Awantura w pociągu pod Warszawą. Polacy stanęli w obronie Ukraińców
Pod Warszawą doszło do niepokojącego incydentu w jednym z pociągów. Według informacji opublikowanych przez portal Slava.tv, dwóch mężczyzn miało agresywnie zachowywać się wobec jednego z pasażerów, wykrzykując ksenofobiczne hasła pod adresem Ukraińców i Białorusinów. Na szczęście pozostali podróżni nie pozostali bierni i stanęli w obronie mężczyzny.
Nagranie i opis zdarzenia opublikował portal Slava.tv. Jak wynika z przekazanych informacji, do incydentu doszło w pociągu kursującym w okolicach Warszawy. Dwóch Polaków miało zaczepiać jednego z pasażerów, kierując pod jego adresem obraźliwe i ksenofobiczne komentarze wymierzone w obywateli Ukrainy i Białorusi.
Sytuacja nie pozostała jednak bez reakcji współpasażerów. Osoby znajdujące się w wagonie stanęły w obronie mężczyzny, sprzeciwiając się agresywnemu zachowaniu napastników. Dzięki ich postawie incydent nie pozostał niezauważony, a agresorzy spotkali się z natychmiastową reakcją otoczenia.
Nagranie opublikowane przez Slava.tv wywołało liczne komentarze w mediach społecznościowych. Internauci zwracają uwagę na odwagę pasażerów, którzy nie pozostali obojętni wobec przejawów agresji i mowy nienawiści.
Warszawa w Pigułce zaznacza, że powyższy opis powstał na podstawie materiału opublikowanego przez Slava.tv. Tłumaczenie: Warszawa w Pigułce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.