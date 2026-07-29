Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się już 29 lipca

29 lipca 2026 16:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku warszawskich ulic powinni przygotować się na czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator opublikował harmonogram planowanych wyłączeń, które potrwają od kilku do nawet kilkunastu godzin. Sprawdź, czy dotyczą także Twojego adresu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Planowane przerwy w dostawie prądu są związane z pracami eksploatacyjnymi i modernizacyjnymi sieci elektroenergetycznej. Operator zastrzega, że harmonogram może ulec zmianie, a wyłączenia mogą zostać odwołane bez wcześniejszego powiadomienia.

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29 lipca

  • ul. Polinezyjska 2 – od godz. 8:00 do 20:00
  • ul. Grzybowska 87 – od godz. 7:00 do 14:00
  • ul. Konwisarska 25 – od godz. 8:00 do 14:00

31 lipca

  • ul. Pączowa 3, 5–15, 17, 19–21A, 27A, 31 – od godz. 12:00 do 17:00
  • ul. Kremowa 19, 21–21H, 23–23B, 27, 29, 33–34, 36, 38, 40, 46 – od godz. 8:00 do 13:00
  • ul. Przekorna 26, 33 – od godz. 8:00 do 13:00

2 sierpnia

  • ul. Zawodzie 7, 9, 11, 13, 22, 24 – od godz. 7:30 do 12:30

Na liście znajdują się również wyłączenia, które odbyły się 28 lipca, m.in. przy ulicach Dalanowskiej, Motyckiej, Dymkowskiej i Grzybowskiej.

Sprawdź swój adres

Jeżeli nie ma go na powyższej liście, warto skorzystać z wyszukiwarki planowanych wyłączeń udostępnionej przez operatora. Wystarczy wpisać nazwę ulicy lub adres, aby sprawdzić, czy w najbliższych dniach zaplanowano prace w okolicy.

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Przed planowaną przerwą warto naładować telefony i inne urządzenia, a także zabezpieczyć sprzęt elektroniczny. W przypadku dłuższych wyłączeń dobrze jest również ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki, aby jak najdłużej utrzymać niską temperaturę produktów.

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