Rozpoczął się remont jednej z najważniejszych arterii Warszawy. Zawrotka, dwa pasy, bardzo duże utrudnienia
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął w środę 29 lipca o godzinie 9.00 wymianę krawężników na odcinku Wisłostrady pomiędzy tunelem a ulicą Grodzką. Kierowcy jadą wzdłuż robót dwoma pasami z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Prace potrwają do początku listopada, ale najbardziej odczuwalne zmiany w organizacji ruchu przypadają na sierpień i to wtedy zniknie część dotychczasowych relacji skrętnych.
W środę drogowcy zaczęli budować zawrotkę przed Boleść
Pierwszym elementem prac jest zawrotka zlokalizowana przed ulicą Boleść. To ona przejmie w kolejnych etapach ruch kierowców zmierzających na Trasę W-Z, gdy zamknięte zostaną dotychczasowe relacje skrętne. Na czas budowy zamknięto lewe pasy na obu jezdniach Wybrzeża Kościuszkowskiego pomiędzy Boleść a Grodzką.
W pierwszym tygodniu sierpnia zamknięte będą prawe pasy między Grodzką a Nowym Zjazdem
Drogowcy zaczną od krawężników po prawej stronie obu jezdni. Na odcinku pomiędzy Grodzką a Nowym Zjazdem kierowcy przejadą dwoma pasami w obu kierunkach, przy zamkniętych pasach prawych. Na nitce prowadzącej w stronę Mokotowa pozostanie otwarty skręt w prawo w Grodzką. Wymiana tych krawężników ma zająć około tygodnia.
Skręt w lewo w Grodzką zastąpi objazd przez zawrotkę
Najważniejsza zmiana dla kierowców dotyczy jezdni w kierunku Żoliborza. Zamknięty zostanie na niej skręt w lewo w ulicę Grodzką, a wjazd na Trasę W-Z odbywać się będzie przez zawrotkę przed Boleść. Oznacza to konieczność przejechania kawałka dalej na północ i zawrócenia, zamiast skrętu w dotychczasowym miejscu. Ta relacja pozostanie zmieniona również w kolejnym etapie robót.
Do końca sierpnia zamknięte będą lewe pasy od Karowej do Grodzkiej
W drugim etapie ekipy przeniosą się na krawężniki po lewej stronie obu jezdni. Kierowcy nadal będą jeździli dwoma pasami, tym razem przy zamkniętych pasach lewych na obu jezdniach na odcinku od Karowej do Grodzkiej. Jadący w stronę Żoliborza ponownie skręcą w Grodzką przez zawrotkę przed Boleść. Ten etap ma potrwać do końca sierpnia.
Objazdy poprowadzą przez dwa mosty i Wał Miedzeszyński
Zarząd Dróg Miejskich zaleca trzy warianty ominięcia utrudnień. Pierwszy prowadzi mostem Łazienkowskim i Wałem Miedzeszyńskim, drugi mostem Poniatowskiego i Wałem Miedzeszyńskim. Trzeci pozostaje po lewej stronie Wisły i biegnie ulicami Sanguszki, Andersa, Marszałkowską oraz Alejami Jerozolimskimi.
Dwa pierwsze warianty przenoszą ruch na prawy brzeg i nadają się dla przejazdów tranzytowych z południa na północ miasta. Trzeci ma sens dla kierowców, którzy i tak zmierzają w rejon Śródmieścia, ale prowadzi przez ulice o znacznie mniejszej przepustowości niż Wisłostrada i w godzinach szczytu bywa wolniejszy niż przejazd wzdłuż robót.
Po krawężnikach przyjdzie asfaltowanie tego odcinka
Wymiana krawężników jest etapem przygotowawczym, a nie całością zadania. Po jej zakończeniu drogowcy zaplanowali asfaltowanie tego fragmentu Wisłostrady, a szczegóły dotyczące terminów i organizacji ruchu mają zostać podane później. To tłumaczy rozbieżność między terminami: same krawężniki zajmą sierpień, natomiast całość robót na tym odcinku potrwa do początku listopada.
Remont kosztuje niecałe 4,5 mln zł, a wykonawcą jest firma Wegarten
Odcinek między Grodzką a tunelem Wisłostrady leży na Wybrzeżu Kościuszkowskim i objęty jest przetargiem rozstrzygniętym przez ZDM na początku roku. Prace wykonuje spółka Wegarten, której oferta wyniosła niecałe 4,5 mln zł. Drugim tegorocznym zadaniem na Wisłostradzie jest remont na Wybrzeżu Gdyńskim, pomiędzy ulicą Pergaminów a mostem Grota-Roweckiego, gdzie pracuje spółka Porr za nieco ponad 16,5 mln zł. Łącznie w 2026 roku wyremontowanych zostanie około 2,5 km trasy.
To fragment planu wymiany nawierzchni na całej Wisłostradzie
Tegoroczne prace są kolejnym etapem wieloletniego programu, który ZDM rozpoczął w 2024 roku od ulicy Czerniakowskiej, gdzie wyremontowano wschodnią jezdnię i fragment zachodniej. W 2025 roku wymieniono nawierzchnię na łącznie około 2,3 km trasy. Docelowo zarząd planuje etapami wymienić nawierzchnię na całej Wisłostradzie. W skali całego miasta na 2026 rok zaplanowano remont co najmniej 40 km dróg, z budżetem startowym wynoszącym 100 mln zł.
Trzy terminy, które warto zapamiętać
Pierwszy termin to pierwszy tydzień sierpnia, gdy znikają prawe pasy między Grodzką a Nowym Zjazdem. Jeśli jeździsz Wisłostradą w stronę Mokotowa i skręcasz w prawo w Grodzką, ta relacja zostaje otwarta i dla Ciebie zmienia się niewiele poza zwężeniem. Jeśli natomiast jedziesz w stronę Żoliborza i dotąd skręcałeś w lewo w Grodzką, żeby wjechać na Trasę W-Z, od tego momentu musisz doliczyć przejazd do zawrotki przed Boleść i powrót – warto przećwiczyć ten manewr raz, zanim zrobisz to w porannym szczycie.
Drugi termin obejmuje resztę sierpnia, kiedy zamknięte będą lewe pasy na dłuższym odcinku, aż od Karowej. To wtedy zwężenie stanie się odczuwalne dla największej liczby kierowców, bo obejmie także wjazd od strony centrum. Objazd przez most Łazienkowski albo Poniatowskiego i Wał Miedzeszyński ma sens wyłącznie przy przejazdach tranzytowych przez całe miasto; przy dojazdach do Śródmieścia zwykle szybciej jest przejechać wzdłuż robót, przyjmując ograniczenie do 50 km/h.
Trzeci termin to początek listopada, czyli planowany koniec całości prac na tym odcinku, obejmujący także asfaltowanie. Szczegółów tego etapu ZDM jeszcze nie podał, więc jesienią organizacja ruchu zmieni się ponownie i warto wtedy sprawdzić komunikaty, zamiast zakładać, że sierpniowy układ obowiązuje dalej. Bieżące informacje o zmianach publikuje Zarząd Dróg Miejskich, a o utrudnieniach w mieście informuje też miejskie centrum kontaktu Warszawa 19115.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.