ZUS wypłaci nawet 2704,71 zł miesięcznie. Pierwsze przelewy już 31 lipca
Już 31 lipca ZUS rozpocznie kolejne wypłaty dodatku dopełniającego. Po tegorocznej waloryzacji świadczenie wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. Nie przysługuje jednak wszystkim – obowiązują konkretne warunki.
Dodatek dopełniający jest przeznaczony dla osób pobierających rentę socjalną, które zostały uznane za całkowicie niezdolne zarówno do pracy, jak i do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2026 roku, po corocznej waloryzacji, jego wysokość wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie.
Wypłaty razem z rentą socjalną
ZUS przekazuje dodatek wraz z rentą socjalną, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wypłat. Najbliższe przelewy ruszą 31 lipca, a kolejne realizowane są w sześciu terminach w ciągu miesiąca.
Od kwoty świadczenia odliczane są składka zdrowotna, zaliczka na podatek dochodowy oraz ewentualne potrącenia prowadzone na takich samych zasadach jak w przypadku renty socjalnej.
Kto może stracić prawo do pełnej kwoty?
Otrzymywanie dodatku nie oznacza gwarancji wypłaty pełnej wysokości świadczenia. Jeśli uprawniona osoba osiąga dochody z pracy lub prowadzi działalność gospodarczą, ZUS może zmniejszyć kwotę dodatku albo czasowo zawiesić jego wypłatę. Wszystko zależy od wysokości uzyskiwanych przychodów.
Dodatek nie przysługuje również osobom przebywającym w areszcie tymczasowym lub odbywającym karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowią osoby odbywające karę w systemie dozoru elektronicznego.
Osoby spełniające ustawowe warunki mogą otrzymywać świadczenie co miesiąc razem z rentą socjalną, a jego wysokość będzie podlegać corocznej waloryzacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.