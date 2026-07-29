ZUS wypłaci nawet 2704,71 zł miesięcznie. Pierwsze przelewy już 31 lipca

29 lipca 2026 16:49 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już 31 lipca ZUS rozpocznie kolejne wypłaty dodatku dopełniającego. Po tegorocznej waloryzacji świadczenie wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie. Nie przysługuje jednak wszystkim – obowiązują konkretne warunki.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Dodatek dopełniający jest przeznaczony dla osób pobierających rentę socjalną, które zostały uznane za całkowicie niezdolne zarówno do pracy, jak i do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2026 roku, po corocznej waloryzacji, jego wysokość wynosi 2704,71 zł brutto miesięcznie.

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Wypłaty razem z rentą socjalną

ZUS przekazuje dodatek wraz z rentą socjalną, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wypłat. Najbliższe przelewy ruszą 31 lipca, a kolejne realizowane są w sześciu terminach w ciągu miesiąca.

Od kwoty świadczenia odliczane są składka zdrowotna, zaliczka na podatek dochodowy oraz ewentualne potrącenia prowadzone na takich samych zasadach jak w przypadku renty socjalnej.

Kto może stracić prawo do pełnej kwoty?

Otrzymywanie dodatku nie oznacza gwarancji wypłaty pełnej wysokości świadczenia. Jeśli uprawniona osoba osiąga dochody z pracy lub prowadzi działalność gospodarczą, ZUS może zmniejszyć kwotę dodatku albo czasowo zawiesić jego wypłatę. Wszystko zależy od wysokości uzyskiwanych przychodów.

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Dodatek nie przysługuje również osobom przebywającym w areszcie tymczasowym lub odbywającym karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowią osoby odbywające karę w systemie dozoru elektronicznego.

Osoby spełniające ustawowe warunki mogą otrzymywać świadczenie co miesiąc razem z rentą socjalną, a jego wysokość będzie podlegać corocznej waloryzacji.

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