Awantura w Tramwaju. Wszystko stoi. Na miejscu Policja, Nadzór Ruchu i Pogotowie Ratunkowe

14 maja 2026 20:50 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Ruch tramwajowy na alei Daszyńskiego jest zakłócony od ponad 20 minut z powodu awantury w tramwaju linii 74. Na miejscu pracują karetka, policja i nadzór ruchu. Korki na torach sięgają placu Zawiszy.

Zdarzenie na Rondzie Daszyńskiego. Fot. Czytelnik.

Awantura w tramwaju – służby na miejscu

Jak poinformował oficjalnie rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, powodem wstrzymania ruchu jest awantura w tramwaju linii 74. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policja.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja od Czytelnika obecnego na miejscu, starsza kobieta nie opuściła składu przed zawrotką – chodziła z wózkiem na zakupy po tramwaju i przewróciła się. Czeka na przyjazd karetki i policji.

Jak teraz kursują tramwaje?

WTP wprowadził zmiany w kursowaniu dwóch linii:

  • Linia 1 – skrócona do placu Starynkiewicza
  • Linia 74 – skierowana od placu Zawiszy do placu Narutowicza

Pasażerowie jadący w kierunku ronda Daszyńskiego powinni liczyć się z utrudnieniami i wybrać trasę alternatywną lub poczekać na odwołanie zmian. Śledź aktualizacje na stronie wtp.waw.pl.

[AKTUALIZACJA 20:48] Po ponad 40 minutach policja przekonała kobietę do wyjścia. Ruch został wznowiony.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

