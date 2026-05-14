Awantura w Tramwaju. Wszystko stoi. Na miejscu Policja, Nadzór Ruchu i Pogotowie Ratunkowe
Ruch tramwajowy na alei Daszyńskiego jest zakłócony od ponad 20 minut z powodu awantury w tramwaju linii 74. Na miejscu pracują karetka, policja i nadzór ruchu. Korki na torach sięgają placu Zawiszy.
Awantura w tramwaju – służby na miejscu
Jak poinformował oficjalnie rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, powodem wstrzymania ruchu jest awantura w tramwaju linii 74. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policja.
Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja od Czytelnika obecnego na miejscu, starsza kobieta nie opuściła składu przed zawrotką – chodziła z wózkiem na zakupy po tramwaju i przewróciła się. Czeka na przyjazd karetki i policji.
Jak teraz kursują tramwaje?
WTP wprowadził zmiany w kursowaniu dwóch linii:
- Linia 1 – skrócona do placu Starynkiewicza
- Linia 74 – skierowana od placu Zawiszy do placu Narutowicza
Pasażerowie jadący w kierunku ronda Daszyńskiego powinni liczyć się z utrudnieniami i wybrać trasę alternatywną lub poczekać na odwołanie zmian. Śledź aktualizacje na stronie wtp.waw.pl.
[AKTUALIZACJA 20:48] Po ponad 40 minutach policja przekonała kobietę do wyjścia. Ruch został wznowiony.
