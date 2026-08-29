Awaria prądu i Internetu. Co warto mieć w domu na pierwsze 24 godziny?

29 sierpnia 2026 20:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Brak energii elektrycznej przez kilkanaście minut zwykle oznacza tylko niewielką niedogodność. Kilkugodzinna awaria zaczyna jednak wpływać na znacznie więcej elementów codziennego życia. Przestaje działać domowy Internet, rozładowują się telefony, część sklepów może mieć problemy z obsługą płatności, a urządzenia elektryczne stają się bezużyteczne.

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Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce
Linie energetyczne i napis Uwaga. Artykuł ostrzega mieszkańców przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce

Dlatego przygotowanie podstawowego zestawu awaryjnego nie oznacza szykowania się na katastrofę. To zwykłe zabezpieczenie gospodarstwa domowego.

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Woda jest ważniejsza niż większość gadżetów

Jednym z podstawowych elementów zapasów jest woda.

W sytuacji kryzysowej problem może dotyczyć nie tylko samego prądu. Dłuższe zakłócenia mogą pośrednio wpływać również na funkcjonowanie innych usług.

W domu warto więc mieć niewielki zapas wody pitnej dostosowany do liczby mieszkańców.

Powerbank powinien być naładowany

Powerbank schowany przez pół roku w szufladzie nie daje gwarancji pomocy.

Co pewien czas trzeba sprawdzić jego stan naładowania i sprawność.

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Telefon podczas awarii staje się szczególnie ważny: pozwala odbierać alerty, sprawdzać komunikaty służb oraz kontaktować się z rodziną.

Latarka zamiast świeczek

Latarka z zapasem baterii jest bezpieczniejszym źródłem światła niż pozostawione w mieszkaniu świece.

Dobrze wiedzieć, gdzie się znajduje. Szukanie latarki w całkowicie ciemnym mieszkaniu jest znacznie trudniejsze, niż może się wydawać.

Niewielka ilość gotówki

Awaria energetyczna lub telekomunikacyjna może czasowo utrudnić płatności elektroniczne.

Nie oznacza to konieczności przechowywania w domu ogromnych sum.

Praktyczne jest natomiast posiadanie niewielkiej rezerwy gotówki pozwalającej kupić podstawowe produkty, jeśli terminal lub bankomat przestaną działać.

Leki i podstawowe dokumenty

Osoba stale przyjmująca leki nie powinna dopuszczać do sytuacji, w której w domu pozostaje wyłącznie ostatnia tabletka.

W zestawie awaryjnym warto również mieć podstawowe informacje medyczne oraz kopie najważniejszych dokumentów.

Najlepszy zestaw kryzysowy nie jest najbardziej rozbudowany. Jest taki, o którego istnieniu wszyscy domownicy wiedzą i który można szybko wykorzystać.

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