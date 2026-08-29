Skończyłeś 75 lat i mieszkasz w Warszawie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz korzystać

29 sierpnia 2026 19:25 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ukończenie 75 lat może otworzyć dostęp do kilku różnych form pomocy. Część z nich zapewnia państwo, inne dostępne są w ramach miejskich lub lokalnych programów. Problem polega na tym, że informacje o poszczególnych możliwościach są rozproszone i seniorzy często dowiadują się o nich przypadkiem.

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Centrum Warszawa PKIN Pałac Kultury i Nauki Fot. Warszawa w Pigułce
Centrum Warszawa PKIN Pałac Kultury i Nauki Fot. Warszawa w Pigułce

Dlatego warto rozdzielić dwie kwestie: świadczenia wynikające z wieku oraz usługi dostępne mieszkańcom Warszawy po spełnieniu określonych warunków.

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ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny

Jednym z najważniejszych uprawnień związanych bezpośrednio z ukończeniem 75 lat jest dodatek pielęgnacyjny.

Osobie pobierającej emeryturę lub rentę z ZUS po ukończeniu 75. roku życia dodatek jest co do zasady przyznawany z urzędu. Senior nie musi więc składać specjalnego wniosku wyłącznie z powodu osiągnięcia tego wieku.

Od 1 marca 2026 roku świadczenie wynosi 366,68 zł miesięcznie.

W ciągu pełnych 12 miesięcy daje to ponad 4,4 tys. zł dodatkowego świadczenia.

Warszawa ma również własne programy dla seniorów

Drugą kategorią są usługi organizowane przez miasto, dzielnice i miejskie jednostki.

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I tutaj trzeba uważać na popularny internetowy błąd: nie każda usługa opisywana jako „dla seniorów 75+” przysługuje automatycznie każdemu mieszkańcowi po siedemdziesiątych piątych urodzinach.

Poszczególne programy mogą mieć własne kryteria, zakres działania, limity oraz okres realizacji.

Dlatego przed zamówieniem pomocy należy sprawdzić aktualne zasady konkretnej usługi w Warszawie 19115 albo odpowiedniej jednostce miejskiej.

Bezpłatna komunikacja zaczyna się jeszcze wcześniej

Na jedno ważne uprawnienie nie trzeba czekać do 75. urodzin.

Już po ukończeniu 70 lat można korzystać bezpłatnie z Warszawskiego Transportu Publicznego. Do potwierdzenia uprawnienia wystarcza dokument pozwalający zweryfikować wiek.

Warto sprawdzać również swoją dzielnicę

Warszawa nie prowadzi wyłącznie programów ogólnomiejskich. W poszczególnych dzielnicach organizowane są zajęcia, szkolenia, spotkania, warsztaty cyfrowe i inicjatywy skierowane do osób starszych.

Dlatego senior mieszkający na Wawrze może mieć dostęp do innej bieżącej oferty niż osoba z Bemowa czy Ursynowa.

To właśnie jeden z powodów, dla których nie warto zakładać, że brak informacji o danej usłudze na głównej stronie miasta oznacza brak jakiejkolwiek pomocy.

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