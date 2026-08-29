Skończyłeś 75 lat i mieszkasz w Warszawie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz korzystać
Ukończenie 75 lat może otworzyć dostęp do kilku różnych form pomocy. Część z nich zapewnia państwo, inne dostępne są w ramach miejskich lub lokalnych programów. Problem polega na tym, że informacje o poszczególnych możliwościach są rozproszone i seniorzy często dowiadują się o nich przypadkiem.
Dlatego warto rozdzielić dwie kwestie: świadczenia wynikające z wieku oraz usługi dostępne mieszkańcom Warszawy po spełnieniu określonych warunków.
ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny
Jednym z najważniejszych uprawnień związanych bezpośrednio z ukończeniem 75 lat jest dodatek pielęgnacyjny.
Osobie pobierającej emeryturę lub rentę z ZUS po ukończeniu 75. roku życia dodatek jest co do zasady przyznawany z urzędu. Senior nie musi więc składać specjalnego wniosku wyłącznie z powodu osiągnięcia tego wieku.
Od 1 marca 2026 roku świadczenie wynosi 366,68 zł miesięcznie.
W ciągu pełnych 12 miesięcy daje to ponad 4,4 tys. zł dodatkowego świadczenia.
Warszawa ma również własne programy dla seniorów
Drugą kategorią są usługi organizowane przez miasto, dzielnice i miejskie jednostki.
I tutaj trzeba uważać na popularny internetowy błąd: nie każda usługa opisywana jako „dla seniorów 75+” przysługuje automatycznie każdemu mieszkańcowi po siedemdziesiątych piątych urodzinach.
Poszczególne programy mogą mieć własne kryteria, zakres działania, limity oraz okres realizacji.
Dlatego przed zamówieniem pomocy należy sprawdzić aktualne zasady konkretnej usługi w Warszawie 19115 albo odpowiedniej jednostce miejskiej.
Bezpłatna komunikacja zaczyna się jeszcze wcześniej
Na jedno ważne uprawnienie nie trzeba czekać do 75. urodzin.
Już po ukończeniu 70 lat można korzystać bezpłatnie z Warszawskiego Transportu Publicznego. Do potwierdzenia uprawnienia wystarcza dokument pozwalający zweryfikować wiek.
Warto sprawdzać również swoją dzielnicę
Warszawa nie prowadzi wyłącznie programów ogólnomiejskich. W poszczególnych dzielnicach organizowane są zajęcia, szkolenia, spotkania, warsztaty cyfrowe i inicjatywy skierowane do osób starszych.
Dlatego senior mieszkający na Wawrze może mieć dostęp do innej bieżącej oferty niż osoba z Bemowa czy Ursynowa.
To właśnie jeden z powodów, dla których nie warto zakładać, że brak informacji o danej usłudze na głównej stronie miasta oznacza brak jakiejkolwiek pomocy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.