Masz 70 lat? W Warszawie możesz jeździć komunikacją za darmo. Wystarczy jeden dokument

29 sierpnia 2026 19:05 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Osoby, które ukończyły 70 lat, mogą korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego bez kupowania biletu. Uprawnienie obejmuje podstawowe środki komunikacji miejskiej, a podczas kontroli najważniejsze jest potwierdzenie wieku. Nie trzeba więc za każdym razem kupować biletu ulgowego ani składać specjalnego wniosku tylko po to, aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu.

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Automat do sprzedaży biletów w warszawskim autobusie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Kasownik w warszawskim autobusie. W tle widać automat do sprzedaży biletów. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Dla wielu seniorów oznacza to realną oszczędność, szczególnie jeśli autobusami, tramwajami czy metrem podróżują niemal codziennie.

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Kto może jeździć bez biletu?

Podstawowym kryterium jest wiek. Po ukończeniu 70. roku życia pasażer uzyskuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w Warszawskim Transporcie Publicznym.

Podczas kontroli trzeba jednak być w stanie udowodnić, że rzeczywiście spełnia się warunek wieku. Najprostszym rozwiązaniem jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia.

W praktyce najczęściej będzie to dowód osobisty.

Nie oznacza to zatem, że po siedemdziesiątych urodzinach można zupełnie zapomnieć o dokumentach. Biletu nie trzeba kupować, ale kontroler ma prawo sprawdzić podstawę bezpłatnego przejazdu.

Autobus, tramwaj i metro

Uprawnienie obejmuje autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM funkcjonujące w systemie Warszawskiego Transportu Publicznego.

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Warto również pamiętać o połączeniach kolejowych objętych integracją taryfową. Szczegółowe zasady mogą zależeć od konkretnego połączenia i strefy, dlatego przed dalszą podróżą koleją dobrze sprawdzić aktualne warunki Wspólnego Biletu.

Warszawska Karta Miejska może ułatwić podróżowanie

Senior może również korzystać ze Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej z odpowiednim uprawnieniem. Jest to wygodne szczególnie dla osób regularnie podróżujących metrem.

Nie zmienia to jednak podstawowej zasady: prawo do bezpłatnego przejazdu wynika z ukończenia odpowiedniego wieku.

Ile można zaoszczędzić?

W przypadku osoby sporadycznie korzystającej z transportu różnica może wydawać się niewielka. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja seniora, który kilka razy w tygodniu jeździ do lekarza, rodziny, sklepu, urzędu czy na zajęcia.

W skali roku brak konieczności kupowania biletów może oznaczać zauważalną oszczędność w domowym budżecie.

Co ważne, jest to uprawnienie, z którego można korzystać niezależnie od tego, czy senior pobiera wysoką czy niską emeryturę. W tym przypadku decyduje wiek, a nie wysokość dochodów.

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