Od 1 września ważna zmiana dla nauczycieli. Kolejna grupa może przejść wcześniej na emeryturę

29 sierpnia 2026 17:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od 1 września 2026 roku rozszerza się grupa nauczycieli, którzy mogą skorzystać z nowej emerytury nauczycielskiej. Dla części pracowników oświaty oznacza to możliwość zakończenia aktywności zawodowej jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Sam wiek nie wystarczy jednak do otrzymania świadczenia.

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Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Nowa emerytura nauczycielska została wprowadzona etapami. Dzięki temu prawo do niej uzyskują kolejne roczniki nauczycieli. Od września następuje następny etap tego procesu.

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Nie każdy nauczyciel dostanie świadczenie

Możliwość wcześniejszego zakończenia pracy uzależniona jest od spełnienia ustawowych warunków. Znaczenie ma m.in. odpowiedni okres składkowy oraz rzeczywisty okres wykonywania pracy nauczycielskiej.

Dlatego dwie osoby w podobnym wieku mogą otrzymać od ZUS zupełnie inną odpowiedź na wniosek.

Ważna jest również wysokość przyszłego świadczenia. Wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej oznacza, że zgromadzony kapitał emerytalny przestaje być powiększany kolejnymi składkami.

Przed decyzją warto sprawdzić wyliczenie

Osoby rozważające skorzystanie z nowej emerytury nauczycielskiej powinny przede wszystkim sprawdzić swoją historię ubezpieczenia i okresy zatrudnienia.

Wcześniejsze przejście na świadczenie może być korzystnym rozwiązaniem dla osoby, która chce zakończyć pracę, ale nie zawsze będzie najbardziej opłacalne finansowo. W przypadku wątpliwości warto wcześniej uzyskać w ZUS informację dotyczącą indywidualnej sytuacji.

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