Koniec obniżek cen paliw. Minister energii wyjaśnia powody decyzji. Sprawdź skutki dla kierowców w Warszawie
Rząd podjął ostateczną decyzję o zakończeniu preferencyjnych mechanizmów cenowych i rabatowych na stacjach paliw funkcjonujących w ramach dotychczasowych programów wsparcia. Minister energii oficjalnie poinformował o wycofaniu państwowych dopłat i ulg, wskazując na konieczność urealnienia stawek oraz dostosowania polityki fiskalnej do realiów rynkowych. Stołeczni kierowcy, poruszający się po zakorkowanych ulicach Warszawy, muszą przygotować się na wzrost kosztów tankowania na stacjach w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Argumenty resortu energii, przepisy prawne i unijne uwarunkowania
Minister energii podkreślił, że dalsze utrzymywanie sztucznie obniżonych stawek cenowych prowadziłoby do poważnych zaburzeń konkurencji na rynku detalicznym oraz nadmiernego obciążenia budżetu państwa. Kluczowym powodem wygaszenia programu są również jednoznaczne wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakazu stosowania niedozwolonej pomocy publicznej oraz konieczność ujednolicenia opodatkowania paliw płynnych w całej Unii Europejskiej.
Podstawą prawną decyzji o wycofaniu preferencyjnych regulacji są przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.). Według szacunków analityków giełdowych, wygaszenie mechanizmów osłonowych przełoży się na podwyżkę cen litra benzyny 95 oraz oleju napędowego o średnio od 30 do 60 groszy, przywracając detaliczne stawki do ich wycen rynkowych.
Resort energii wskazuje ponadto, że sytuacja na międzynarodowych rynkach naftowych ustabilizowała się na tyle, by państwo mogło wycofać się z bezpośredniego interweniowania w ceny detaliczne na stacjach bez ryzyka nagłego szoku cenowego dla konsumentów.
Wpływ na stołeczny rynek i firmy. Wola, Mokotów i Śródmieście
Decyzja resortu energii najsilniej dotyka duże aglomeracje miejskie, gdzie natężenie ruchu samochodowego oraz zapotrzebowanie na paliwo są najwyższe. W Warszawie, gdzie zarejestrowanych jest ponad milion pojazdów, wzrost cen przełoży się nie tylko na budżety domowe mieszkańców, ale również na koszty działalności flot handlowych i firm kurierskich.
Na stacjach paliw zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych w dzielnicach Wola (m.in. przy al. Prymasa Tysiąclecia) i Mokotów (ul. Wołoska, ul. Powsińska) ceny detaliczne natychmiast dostosowują się do nowych zasad wyceny. Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście wyższe stawki za litr paliwa mogą wymusić podwyżki cen w sektorze dostaw gastronomicznych, przewozów osób oraz miejskich usług komunalnych.
Przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe w stolicy wskazują, że brak ulg cenowych zwiększy miesięczne wydatki na utrzymanie pojedynczego auta służbowego o kilkaset złotych, co wymusi weryfikację cenników usług świadczonych dla stołecznych klientów.
Jak krok po kroku zoptymalizować wydatki na tankowanie po zmianach
Zobacz zestaw practical porad, które pozwolą Ci ograniczyć koszty paliwa w nowych realiach rynkowych:
- Połącz aplikacje lojalnościowe z rabatami partnerów – korzystaj z programów sieci paliwowych oraz kart flotowych, które oferują rabaty od 10 do 20 groszy na litrze.
- Wybieraj stacje zlokalizowane poza głównymi arteriami – porównuj ceny na stacjach głębiej na Woli czy Mokotowie, unikając punktów przy trasach wylotowych z miasta.
- Stosuj zasady ekonomicznej jazdy (eco-driving) – unikaj gwałtownego przyspieszania i hamowania, co pozwala obniżyć zużycie paliwa o nawet 15 proc.
- Rozliczaj wydatki na paliwo w firmowych kosztach PIT/CIT – jako przedsiębiorca pilnuj wystawiania e-faktur w systemie KSeF, aby w pełni odliczyć VAT i koszty uzyskania przychodu.
- Monitoruj ceny paliw w aplikacjach mobilnych – sprawdzaj aktualne stawki na stołecznych stacjach przed wyruszeniem w dłuższą trasę po Warszawie.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.