Klientka Lidla pokazała paragon. Cukierki za mniej niż 1 zł za kilogram. „Wzięłam całe torby”
Takie ceny w sklepach zdarzają się niezwykle rzadko. Klientka Lidla poinformowała w mediach społecznościowych o wyjątkowej przecenie cukierków sprzedawanych na wagę. Według jej relacji cena została obniżona do 1,24 zł za kilogram, a po uwzględnieniu dodatkowego rabatu w aplikacji Lidl Plus miała spaść do około 90 groszy za kilogram. Na potwierdzenie pokazała paragon oraz torby wypełnione zakupami.
Cukierki za 1,24 zł za kilogram
Informacja pojawiła się w jednej z facebookowych grup poświęconych promocjom i okazjom w popularnych sieciach handlowych.
Autorka wpisu pokazała zdjęcia kilku dużych toreb cukierków oraz paragonu z Lidla. Jak napisała, trafiła na wyprzedaż cukierków na wagę.
Cena miała wynosić zaledwie:
1,24 zł za kilogram.
To już samo w sobie jest niezwykle niską ceną jak na słodycze sprzedawane na wagę.
Do tego rabat w aplikacji Lidl Plus
Na tym jednak oszczędności się nie kończyły. Klientka zwróciła uwagę, że w aplikacji dostępny był dodatkowy rabat na cukierki na wagę.
Według jej relacji wynosił on 30 proc.
Gdyby rabat został naliczony od ceny 1,24 zł za kilogram, matematycznie dawałoby to około 87 groszy za kilogram.
Autorka wpisu przyznała jednak, że zapomniała skorzystać z aplikacji. Sama oszacowała, że po rabacie kilogram kosztowałby około 90 groszy.
Paragon pokazuje zakupy za zaledwie 4,56 zł
Na opublikowanym zdjęciu widać również paragon. Widnieje na nim końcowa kwota zakupów wynosząca 4,56 zł.
Klientka pokazała jednocześnie kilka sporych toreb wypełnionych słodyczami. Na zdjęciu widać między innymi cukierki w zielonych oraz złoto-niebieskich opakowaniach.
Zakupu dokonano 29 sierpnia 2026 roku, co również widać na fotografii paragonu.
Tak niska cena może być lokalną wyprzedażą
Nie ma podstaw, aby na podstawie pojedynczego wpisu stwierdzić, że cukierki za 1,24 zł za kilogram można obecnie kupić we wszystkich Lidlach w Polsce.
Z fotografii paragonu wynika, że zakup został dokonany w sklepie w Jarocinie. Tak duża przecena może być związana z lokalną wyprzedażą konkretnego asortymentu, dlatego ceny w innych placówkach mogą być zupełnie inne.
Podobne przeceny często zależą również od zapasów konkretnego sklepu.
Warto zaglądać do koszy z przecenami
Historia klientki pokazuje, że przy okazji wyprzedaży można czasami natrafić na ceny znacznie niższe od standardowych. W tym przypadku mówimy o kwocie niewiele przekraczającej złotówkę za kilogram, a według relacji klientki z dodatkowym rabatem cena mogła spaść nawet poniżej złotówki.
Osoby, które wybierają się do Lidla, mogą więc zwrócić uwagę na lokalne oznaczenia wyprzedażowe oraz kupony dostępne w Lidl Plus. Nie ma jednak gwarancji, że identyczna oferta będzie dostępna w każdym sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.