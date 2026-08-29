Cała Warszawa i Mazowsze na żółto. Do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy
Sobotnie popołudnie w Warszawie może przynieść gwałtowną zmianę pogody. IMGW objął stolicę ostrzeżeniem 1. stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady, silne porywy wiatru oraz grad. Alert zaczął obowiązywać od godz. 15:00.
Ostrzeżenie dla Warszawy zacznie obowiązywać o godz. 15:00
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę 29 sierpnia ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami dla rozległego obszaru północnej i wschodniej Polski. Alert obejmuje również Warszawę oraz znaczną część województwa mazowieckiego.
W stolicy ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15:00 do godz. 21:00 w sobotę 29 sierpnia. Według prognozy burzom mogą miejscami towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru osiągające do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.
IMGW podkreśla, że sytuacja może zmieniać się dynamicznie. Oznacza to, że dokładne miejsce oraz godzina przejścia najmocniejszych komórek burzowych mogą być ustalone dopiero na podstawie bieżących danych radarowych.
⚠️ Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB
Wydaliśmy ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami dla rozległego obszaru północnej i wschodniej Polski – od Pomorza i Warmii, przez Mazowsze i Podlasie, po Lubelszczyznę.
⛈️ W czasie burz należy liczyć się z intensywniejszymi… pic.twitter.com/cJyxDiiFT0
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 29, 2026
30 mm deszczu to 30 litrów wody na każdy metr kwadratowy
Prognozowana suma opadów może wydawać się niewielka, dopóki nie przeliczymy jej na bardziej obrazową wartość. 30 mm opadu oznacza około 30 litrów wody spadających na każdy metr kwadratowy powierzchni.
Jeżeli taka ilość pojawi się w krótkim czasie, w mieście mogą tworzyć się lokalne rozlewiska. Najbardziej narażone są obniżenia terenu, przejazdy pod wiaduktami, parkingi podziemne i ulice, na których kanalizacja nie nadąża z odbieraniem gwałtownego opadu.
Podczas ulewy kierowcy nie powinni wjeżdżać w wodę, jeśli nie są w stanie ocenić jej głębokości. Poziom w zalanym zagłębieniu może być znacznie większy, niż wygląda z perspektywy samochodu.
Wiatr do 75 km/h wystarczy, żeby porwać rzeczy z balkonu
Drugim zagrożeniem będą porywy wiatru. Prędkość do 75 km/h może łamać słabsze konary, przewracać lekkie konstrukcje oraz przemieszczać rzeczy pozostawione na balkonach, tarasach i ogródkach.
Nie wystarczy przesunąć rzeczy pod ścianę. Silniejszy podmuch może zmienić kierunek i dostać się również na osłonięty balkon. To, czego nie można schować, powinno zostać solidnie przymocowane.
Grad może pojawić się tylko lokalnie
IMGW wskazuje również możliwość wystąpienia gradu. Nie oznacza to, że spadnie w każdej części Warszawy. Burze są zjawiskiem lokalnym i różnica pomiędzy sytuacją w poszczególnych dzielnicach może być bardzo duża.
W jednej części miasta może przejść krótka ulewa z kilkoma silnymi porywami wiatru, podczas gdy kilka kilometrów dalej pojawi się burza z gradem i znacznie intensywniejszym opadem.
Jeżeli samochód stoi pod dużym drzewem, warto przed nadejściem burz rozważyć jego przeparkowanie. Bezpieczniejsze będzie również miejsce z dala od rusztowań, reklam i tymczasowych konstrukcji.
IMGW ostrzega dużą część Polski
Warszawa nie jest jedynym obszarem objętym alertami. IMGW poinformował, że ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami wydano dla rozległego pasa północnej i wschodniej Polski – od Pomorza i Warmii, przez Mazowsze i Podlasie, aż po Lubelszczyznę.
W tygodniowej prognozie Instytut już wcześniej zapowiadał, że sobota 29 sierpnia będzie deszczowa i burzowa. Burzom miejscami miały towarzyszyć ulewne opady, grad oraz porywisty wiatr. Niedziela ma przynieść spokojniejszą pogodę, choć nadal możliwe będą przelotne opady deszczu.
W Warszawie problem może zacząć się podczas sobotnich powrotów
Godziny obowiązywania alertu są istotne dla mieszkańców stolicy. Burze mogą pojawić się między godz. 15:00 a 21:00, czyli w czasie sobotnich zakupów, powrotów z parków, ogródków działkowych i weekendowych wyjazdów.
Największą ostrożność trzeba zachować na terenach zadrzewionych. W Warszawie dotyczy to między innymi parków, Lasu Kabackiego, terenów nad Wisłą i ulic biegnących pod dużymi drzewami. Podczas silnego wiatru zagrożeniem mogą być nie tylko całe przewrócone drzewa, ale również pojedyncze konary.
Jeżeli burza zastanie mieszkańca na zewnątrz, najbezpieczniej wejść do zamkniętego budynku. Drzewo, przystanek z lekką konstrukcją czy otwarta altana nie są odpowiednim schronieniem przed piorunami i silnym wiatrem.
Ostrzeżenie 1. stopnia nie oznacza słabej burzy
Żółty kolor alertu może sprawiać wrażenie, że zagrożenie jest niewielkie. Pierwszy stopień oznacza jednak możliwość wystąpienia warunków sprzyjających powstaniu strat materialnych oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Przy burzach IMGW klasyfikuje 1. stopień między innymi przy porywach wiatru przekraczających 70 km/h, opadach o określonej intensywności albo prognozowanym gradzie. Dzisiejsza prognoza dla Warszawy – do 75 km/h, 20-30 mm deszczu i lokalny grad – mieści się więc w tym przedziale.
Największe znaczenie ma jednak nie kolor mapy, lecz faktyczny przebieg konkretnej burzy. Lokalna komórka może być znacznie bardziej uciążliwa niż pogoda obserwowana kilka kilometrów dalej.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.