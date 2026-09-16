Awaria semafora na linii M1. Utrudnienia w kursowaniu metra

16 września 2026 15:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1. W rejonie stacji Pole Mokotowskie doszło do awarii semafora. Konieczna była wymiana urządzenia. Jak ustaliliśmy, sama wymiana trwała około 7 minut. Możliwe są opóźnienia pociągów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Metro Warszawskie poinformowało o problemach w środę po godz. 14. Przyczyną utrudnień są problemy techniczne w rejonie stacji Pole Mokotowskie.

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Jak wynika z informacji przekazanych Warszawie w Pigułce, doszło do awarii semafora, który musiał zostać wymieniony. Operacja trwała około 7 minut.

Możliwe opóźnienia na M1

Metro Warszawskie ostrzega, że konsekwencją zdarzenia mogą być opóźnienia w kursowaniu pociągów, a także czasowe wstrzymania ruchu trwające około 10 minut.

Problemy dotyczą linii M1.

Sytuacja może wpływać na rozkład jazdy również po zakończeniu prac przy semaforze, ponieważ pociągi muszą wrócić do regularnego kursowania.

Pasażerowie korzystający z linii M1 powinni uwzględnić możliwość wydłużenia czasu podróży.

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Artykuł będzie aktualizowany wraz z pojawieniem się nowych informacji.

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