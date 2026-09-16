Awaria semafora na linii M1. Utrudnienia w kursowaniu metra
Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1. W rejonie stacji Pole Mokotowskie doszło do awarii semafora. Konieczna była wymiana urządzenia. Jak ustaliliśmy, sama wymiana trwała około 7 minut. Możliwe są opóźnienia pociągów.
Metro Warszawskie poinformowało o problemach w środę po godz. 14. Przyczyną utrudnień są problemy techniczne w rejonie stacji Pole Mokotowskie.
Jak wynika z informacji przekazanych Warszawie w Pigułce, doszło do awarii semafora, który musiał zostać wymieniony. Operacja trwała około 7 minut.
Możliwe opóźnienia na M1
Metro Warszawskie ostrzega, że konsekwencją zdarzenia mogą być opóźnienia w kursowaniu pociągów, a także czasowe wstrzymania ruchu trwające około 10 minut.
Problemy dotyczą linii M1.
Sytuacja może wpływać na rozkład jazdy również po zakończeniu prac przy semaforze, ponieważ pociągi muszą wrócić do regularnego kursowania.
Pasażerowie korzystający z linii M1 powinni uwzględnić możliwość wydłużenia czasu podróży.
Artykuł będzie aktualizowany wraz z pojawieniem się nowych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.