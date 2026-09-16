Gigantyczna promocja w Biedronce. Ludzie nie wierzą własnym oczom i biorą całymi kartonami
Takiej ceny na podstawowy produkt spożywczy trudno nie zauważyć. Biedronka obniżyła cenę litrowego mleka UHT Wypasione 3,2 proc. do zaledwie 49 groszy za sztukę. Normalnie produkt kosztuje 4,49 zł. Jest jednak ważny warunek promocji, a czasu zostało bardzo mało – oferta obowiązuje tylko do końca wtorku, 16 września.
Biedronka przygotowała promocję, przy której cena na sklepowej etykiecie może rzeczywiście zaskoczyć.
Litr mleka za 49 groszy oznacza, że za równowartość normalnej ceny jednej sztuki można w ramach promocji kupić kilka kartonów – pod warunkiem spełnienia zasad akcji.
Oficjalny sklep internetowy Biedronki pokazuje obecnie Mleko UHT Wypasione 3,2 proc. w standardowej cenie 4,49 zł za litr.
Promocyjna cena jest więc niższa aż o 4 zł na jednej sztuce.
49 groszy za litr mleka
Promocją objęto:
Mleko UHT Wypasione 3,2 proc., 1 litr.
Cena promocyjna wynosi:
0,49 zł za sztukę.
Dla porównania bez karty Moja Biedronka lub poza limitem na materiale promocyjnym widnieje cena 4,49 zł.
To oznacza obniżkę o prawie 89 procent względem tej ceny.
Ale właśnie tutaj znajduje się najważniejszy haczyk.
Samo włożenie mleka do koszyka nie wystarczy
Promocja skierowana jest do użytkowników karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dodatkowo cena 49 groszy obowiązuje przy zakupie innych produktów za minimum 49 zł.
Oznacza to, że nie można po prostu wejść do sklepu po jeden karton mleka i oczekiwać ceny 0,49 zł.
Najpierw trzeba spełnić warunek wartości pozostałych zakupów określony w promocji.
Można kupić więcej niż jeden karton
I właśnie tutaj oferta robi się znacznie ciekawsza.
Na materiale promocyjnym Biedronka wskazuje dzienny limit 7 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Jeżeli klient spełni warunki promocji i wykorzysta cały limit, za siedem litrów mleka zapłaci:
7 × 0,49 zł = 3,43 zł.
Przy cenie 4,49 zł siedem takich kartonów kosztowałoby 31,43 zł.
Różnica wynosi zatem aż:
28 zł.
Nic dziwnego, że przy takiej konstrukcji promocji część klientów może zdecydować się na wykorzystanie całego dostępnego limitu.
Mleko UHT można przechowywać znacznie dłużej
Oferta może być szczególnie interesująca dla osób robiących większe zakupy również dlatego, że chodzi o mleko UHT.
Przed otwarciem nie wymaga ono tak krótkiego terminu wykorzystania jak świeże mleko chłodnicze. Oczywiście zawsze należy sprawdzić termin przydatności konkretnego opakowania oraz stosować się do informacji producenta dotyczących przechowywania.
Dzięki temu zakup kilku kartonów może mieć praktyczne uzasadnienie w gospodarstwie domowym.
To naprawdę jest produkt kosztujący normalnie 4,49 zł
Cena 49 groszy może wyglądać na tyle nietypowo, że warto sprawdzić punkt odniesienia.
Aktualna oferta internetowego sklepu Biedronki pokazuje dokładnie ten produkt – Mlekovita Mleko UHT Wypasione 3,2 proc., 1 l – w cenie 4,49 zł za sztukę.
W kategorii mleka Biedronki produkt również widnieje w cenie 4,49 zł/l.
Nie mamy więc do czynienia z obniżką produktu, który wcześniej kosztował np. kilkadziesiąt groszy więcej.
Przy spełnieniu warunków promocji cena spada z 4,49 zł do 0,49 zł.
Jest jednak jeden problem: dzisiaj ostatnia szansa
Promocja ze screena została oznaczona terminem:
15–16 września 2026 roku.
To oznacza, że wtorek, 16 września, jest ostatnim dniem akcji.
Biedronka potwierdza na swojej stronie, że część aktualnych ofert obowiązuje właśnie w przedziale 14–16 września, obok innych trwających dłużej akcji.
Dlatego osoby zainteresowane konkretnie mlekiem za 49 groszy powinny przede wszystkim sprawdzić warunki promocji w swoim sklepie i aplikacji Moja Biedronka przed zakończeniem dzisiejszego dnia.
Jutro ruszają kolejne promocje
Koniec tej akcji nie oznacza jednak końca przecen.
Już 17 września startują następne oferty Biedronki. Sieć ma przygotowane m.in. nowe akcje obowiązujące od 17 września.
Wśród pokazanych przez sieć ofert są m.in. masło za 2,49 zł przy spełnieniu warunków promocji, nektarynki za 5,99 zł/kg oraz mięso mielone w mechanizmie 1+1 gratis.
Dziś jednak uwagę przyciąga przede wszystkim cena 49 groszy. Przy wykorzystaniu pełnego limitu siedem litrów mleka kosztuje zaledwie 3,43 zł – trzeba mieć kartę lub aplikację Moja Biedronka, zrobić wymagane zakupy za minimum 49 zł i zdążyć przed zakończeniem promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.