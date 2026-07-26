Awaria torowiska na ulicy Stawki. Tramwaje skierowane na objazdy
Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulicy Stawki w Warszawie. Z powodu awarii infrastruktury torowej zmieniona została trasa tramwajów linii 76, a część przystanków czasowo wyłączono z obsługi.
Tramwaje jadące w kierunku Marymont-Potok zostały skierowane do krańca Ratuszowa-ZOO. Kursują objazdem przez aleję Jana Pawła II, ulicę Słomińskiego oraz Jagiellońską.
W przeciwnym kierunku, do krańca Nowe Bemowo, składy jadą z Ratuszowej-ZOO przez Jagiellońską, Słomińskiego, Międzyparkową i Andersa, a następnie wracają na swoją stałą trasę przy ulicy Stawki.
Część przystanków zawieszona
Czasowo nie funkcjonują przystanki:
- Marymont-Potok 03 i 04,
- Bohomolca 03 i 04,
- Plac Wilsona 13 i 14,
- Rondo „Radosława” 05,
- Stawki 05,
- Dzika 03,
- Muranowska 11.
Na odcinku między przystankami Stawki i Marymont-Potok pasażerowie mogą korzystać z autobusów linii 157. Pomiędzy Rondem „Radosława” a Stawkami zalecany jest przejazd linią 233.
Na razie nie podano, jak długo potrwa usuwanie awarii. Pasażerowie powinni śledzić kolejne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.