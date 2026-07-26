Awaria torowiska na ulicy Stawki. Tramwaje skierowane na objazdy

26 lipca 2026 14:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulicy Stawki w Warszawie. Z powodu awarii infrastruktury torowej zmieniona została trasa tramwajów linii 76, a część przystanków czasowo wyłączono z obsługi.

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warszawski tramwaj w barwach żółto czerwonych
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Tramwaje jadące w kierunku Marymont-Potok zostały skierowane do krańca Ratuszowa-ZOO. Kursują objazdem przez aleję Jana Pawła II, ulicę Słomińskiego oraz Jagiellońską.

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W przeciwnym kierunku, do krańca Nowe Bemowo, składy jadą z Ratuszowej-ZOO przez Jagiellońską, Słomińskiego, Międzyparkową i Andersa, a następnie wracają na swoją stałą trasę przy ulicy Stawki.

Część przystanków zawieszona

Czasowo nie funkcjonują przystanki:

  • Marymont-Potok 03 i 04,
  • Bohomolca 03 i 04,
  • Plac Wilsona 13 i 14,
  • Rondo „Radosława” 05,
  • Stawki 05,
  • Dzika 03,
  • Muranowska 11.

Na odcinku między przystankami Stawki i Marymont-Potok pasażerowie mogą korzystać z autobusów linii 157. Pomiędzy Rondem „Radosława” a Stawkami zalecany jest przejazd linią 233.

Na razie nie podano, jak długo potrwa usuwanie awarii. Pasażerowie powinni śledzić kolejne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.

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