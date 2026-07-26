Osiem samochodów uszkodzonych na Bródnie. Kierowca oddalił się z miejsca

26 lipca 2026 14:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło przy ulicy Krasiczyńskiej na warszawskim Bródnie. Jak poinformowała redakcję Warszawy w Pigułce jedna z Czytelniczek, kierujący pojazdem miał uszkodzić aż osiem zaparkowanych samochodów, a następnie oddalić się z miejsca.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Zdarzenie potwierdziła stołeczna policja. Na miejscu od około 20 minut pracuje policyjny patrol. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady, ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz dane osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie pojazdów.

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Na obecnym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do zdarzenia ani czy kierowca został już odnaleziony. Nie ma również informacji o osobach poszkodowanych.

Sprawa jest rozwojowa. Więcej informacji wkrótce.

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