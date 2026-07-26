Osiem samochodów uszkodzonych na Bródnie. Kierowca oddalił się z miejsca
Do poważnego zdarzenia drogowego doszło przy ulicy Krasiczyńskiej na warszawskim Bródnie. Jak poinformowała redakcję Warszawy w Pigułce jedna z Czytelniczek, kierujący pojazdem miał uszkodzić aż osiem zaparkowanych samochodów, a następnie oddalić się z miejsca.
Zdarzenie potwierdziła stołeczna policja. Na miejscu od około 20 minut pracuje policyjny patrol. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady, ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz dane osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie pojazdów.
Na obecnym etapie nie wiadomo, co doprowadziło do zdarzenia ani czy kierowca został już odnaleziony. Nie ma również informacji o osobach poszkodowanych.
Sprawa jest rozwojowa. Więcej informacji wkrótce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.