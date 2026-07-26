Pilny komunikat: W tych rejonach Warszawy zabraknie prądu. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej ulicy
Mieszkańcy kilku rejonów Warszawy muszą przygotować się na planowane wyłączenia prądu. Jak wynika z komunikatów operatora sieci, w najbliższych dniach w różnych częściach miasta prowadzone będą prace modernizacyjne, które spowodują czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Gdzie zabraknie prądu?
Wyłączenia obejmą m.in.:
- Ursynów / okolice ul. Polinezyjskiej – 29 lipca (8:00–20:00)
- Włochy (ul. Rosy) – 30 lipca (8:00–14:00)
- Praga-Północ (ul. Dymkowska) – 28 lipca (8:00–15:00)
- Wola / Śródmieście (ul. Grzybowska) – 28 i 29 lipca (7:00–14:00)
- Włochy (ul. Pączowa) – 31 lipca (12:00–17:00)
- Bielany / Bemowo (ul. Kremowa, Przekorna) – 31 lipca (8:00–13:00)
- Wawer (ul. Zawodzie) – 2 sierpnia (7:30–12:30)
Powód wyłączeń
Jak informuje operator, przerwy w dostawie prądu są związane z:
- modernizacją stacji i sieci energetycznych,
- rozbudową infrastruktury,
- wymianą transformatorów i rozdzielni.
To działania planowe, mające poprawić bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii w przyszłości.
Uwaga dla mieszkańców
Służby energetyczne przypominają, że:
- wyłączenia mogą zostać odwołane lub zmienione bez wcześniejszego powiadomienia,
- warto zabezpieczyć urządzenia elektryczne,
- należy przygotować się na kilkugodzinny brak prądu, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych.
Jeśli Twoja ulica znajduje się na liście, warto wcześniej zaplanować dzień i uwzględnić możliwe utrudnienia.
Szczegóły dla kolejnych lokalizacji mogą pojawić się w najbliższych dniach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.