Pilny komunikat: W tych rejonach Warszawy zabraknie prądu. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej ulicy

26 lipca 2026 15:39 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku rejonów Warszawy muszą przygotować się na planowane wyłączenia prądu. Jak wynika z komunikatów operatora sieci, w najbliższych dniach w różnych częściach miasta prowadzone będą prace modernizacyjne, które spowodują czasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

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Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Gdzie zabraknie prądu?

Wyłączenia obejmą m.in.:

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  • Ursynów / okolice ul. Polinezyjskiej – 29 lipca (8:00–20:00)
  • Włochy (ul. Rosy) – 30 lipca (8:00–14:00)
  • Praga-Północ (ul. Dymkowska) – 28 lipca (8:00–15:00)
  • Wola / Śródmieście (ul. Grzybowska) – 28 i 29 lipca (7:00–14:00)
  • Włochy (ul. Pączowa) – 31 lipca (12:00–17:00)
  • Bielany / Bemowo (ul. Kremowa, Przekorna) – 31 lipca (8:00–13:00)
  • Wawer (ul. Zawodzie) – 2 sierpnia (7:30–12:30)

Powód wyłączeń

Jak informuje operator, przerwy w dostawie prądu są związane z:

  • modernizacją stacji i sieci energetycznych,
  • rozbudową infrastruktury,
  • wymianą transformatorów i rozdzielni.

To działania planowe, mające poprawić bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii w przyszłości.

Uwaga dla mieszkańców

Służby energetyczne przypominają, że:

  • wyłączenia mogą zostać odwołane lub zmienione bez wcześniejszego powiadomienia,
  • warto zabezpieczyć urządzenia elektryczne,
  • należy przygotować się na kilkugodzinny brak prądu, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych.

Jeśli Twoja ulica znajduje się na liście, warto wcześniej zaplanować dzień i uwzględnić możliwe utrudnienia.

Szczegóły dla kolejnych lokalizacji mogą pojawić się w najbliższych dniach.

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