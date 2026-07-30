Awaria w warszawskim Centrum Promocji Kultury. Większość zajęć została odwołana
Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej poinformowało o poważnej awarii technicznej. W związku z zaistniałą sytuacją niemal wszystkie zajęcia zaplanowane w budynku do końca tygodnia zostały odwołane.
Jak przekazała placówka w oficjalnym komunikacie, trwają prace nad usunięciem usterki. Do czasu rozwiązania problemu uczestnicy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami w harmonogramie.
Większość wydarzeń odwołana
Odwołane zostały wszystkie zajęcia odbywające się w budynku Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej. Wyjątek stanowią wydarzenia zaplanowane na świeżym powietrzu.
Zgodnie z komunikatem odbędą się:
- sobotnie „Muzyczne Spotkania Sąsiedzkie”,
- niedzielne zajęcia „Zawsze w Formie – Tańczmy Razem”.
Oba wydarzenia mają odbyć się zgodnie z planem w ogrodzie Centrum Promocji Kultury.
Placówka pracuje nad usunięciem awarii
Przedstawiciele CPK zapewniają, że trwają działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. O wszelkich zmianach oraz terminie wznowienia zajęć mieszkańcy będą informowani na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych kanałów placówki.
Centrum przeprosiło uczestników za utrudnienia i podziękowało za cierpliwość oraz wyrozumiałość.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.