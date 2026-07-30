Awaria w warszawskim Centrum Promocji Kultury. Większość zajęć została odwołana

31 lipca 2026 01:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej poinformowało o poważnej awarii technicznej. W związku z zaistniałą sytuacją niemal wszystkie zajęcia zaplanowane w budynku do końca tygodnia zostały odwołane.

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Fot. Warszawa w Pigułce

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Jak przekazała placówka w oficjalnym komunikacie, trwają prace nad usunięciem usterki. Do czasu rozwiązania problemu uczestnicy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami w harmonogramie.

Większość wydarzeń odwołana

Odwołane zostały wszystkie zajęcia odbywające się w budynku Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej. Wyjątek stanowią wydarzenia zaplanowane na świeżym powietrzu.

Zgodnie z komunikatem odbędą się:

  • sobotnie „Muzyczne Spotkania Sąsiedzkie”,
  • niedzielne zajęcia „Zawsze w Formie – Tańczmy Razem”.

Oba wydarzenia mają odbyć się zgodnie z planem w ogrodzie Centrum Promocji Kultury.

Placówka pracuje nad usunięciem awarii

Przedstawiciele CPK zapewniają, że trwają działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. O wszelkich zmianach oraz terminie wznowienia zajęć mieszkańcy będą informowani na bieżąco za pośrednictwem oficjalnych kanałów placówki.

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