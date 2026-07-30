Tego nie zostawiaj przy oknie. W czasie upałów może skończyć się pożarem
Podczas fali upałów wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że zwykłe przedmioty pozostawione na parapecie lub tuż przy oknie mogą zwiększyć ryzyko pożaru. Wystarczy kilka godzin intensywnego nasłonecznienia, by doszło do niebezpiecznej sytuacji. Strażacy od lat apelują o ostrożność.
Lustra i szklane ozdoby mogą skupiać promienie słoneczne
Jednym z największych zagrożeń są lustra ustawione naprzeciwko okna, a także szklane kule dekoracyjne, wazony czy inne elementy wykonane z grubego szkła. W sprzyjających warunkach mogą one działać jak soczewka i skupiać promienie słoneczne w jednym miejscu.
Jeżeli skupione światło padnie na łatwopalny materiał – zasłonę, papier, karton czy mebel – istnieje ryzyko jego zapalenia.
Uważaj na łatwopalne przedmioty
Nie warto pozostawiać na nasłonecznionym parapecie lub tuż przy oknie:
gazet i dokumentów,
kartonowych pudełek,
świec,
zapalniczek,
aerozoli,
materiałów i tkanin,
środków chemicznych w sprayu.
Wysoka temperatura może powodować ich nagrzewanie, a w przypadku niektórych produktów również wzrost ciśnienia wewnątrz opakowania.
Zasłony i firanki też mogą stanowić zagrożenie
Lekkie firanki i zasłony często znajdują się bardzo blisko okna. Jeśli promienie słoneczne zostaną skupione przez szkło lub lustro, właśnie one mogą zapalić się jako pierwsze.
Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co znajduje się na parapecie i czy w ciągu dnia światło nie odbija się od szklanych powierzchni.
Nie zostawiaj elektroniki na pełnym słońcu
Telefony, powerbanki, laptopy czy inne urządzenia z akumulatorami litowo-jonowymi nie powinny przez wiele godzin leżeć na mocno nagrzanym parapecie. Nadmierna temperatura skraca żywotność baterii, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do ich uszkodzenia.
Jak zmniejszyć ryzyko?
Podczas upałów warto:
usunąć z parapetu szklane przedmioty skupiające światło,
nie przechowywać przy oknach łatwopalnych materiałów,
zasłaniać okna roletami lub żaluzjami w godzinach największego nasłonecznienia,
nie pozostawiać elektroniki i środków pod ciśnieniem na słońcu.
Choć takie sytuacje nie zdarzają się codziennie, w czasie intensywnych upałów wystarczy chwila nieuwagi, by zwykły przedmiot znajdujący się przy oknie stał się źródłem poważnego zagrożenia. Dlatego przed wyjściem z domu warto poświęcić minutę i sprawdzić, co pozostawiamy na nasłonecznionym parapecie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.