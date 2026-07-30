Pilny komunikat dla całej Polski. IMGW wydał aż 17 ostrzeżeń 31 lipca 2026
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaktualizował ostrzeżenia pogodowe. Obecnie obowiązuje aż 17 alertów dotyczących upałów i burz. W części kraju temperatura sięgnie nawet 37 stopni Celsjusza, a lokalnie prognozowane są gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżeń przed upałem, obowiązuje na obszarach województw lubuskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. Synoptycy prognozują tam temperatury dochodzące do 36–37°C, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują rozległe obszary zachodniej, centralnej, południowej i wschodniej Polski. W tych regionach również należy spodziewać się bardzo wysokich temperatur oraz trudnych warunków pogodowych.
Na północy kraju oraz w części pozostałych regionów obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, głównie w związku z prognozowanymi burzami.
Burze z gradem i silnym wiatrem
IMGW ostrzega, że burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Połączenie ekstremalnych temperatur z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi może powodować niebezpieczne sytuacje zarówno na drogach, jak i podczas przebywania na otwartej przestrzeni.
IMGW apeluje o ostrożność
Meteorolodzy przypominają o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu długotrwałego przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia oraz śledzeniu bieżących komunikatów pogodowych.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia i oddechowego.
Aktualne ostrzeżenia można śledzić na stronie IMGW oraz w oficjalnych komunikatach służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.