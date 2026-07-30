Pilny komunikat dla całej Polski. IMGW wydał aż 17 ostrzeżeń 31 lipca 2026

31 lipca 2026 00:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaktualizował ostrzeżenia pogodowe. Obecnie obowiązuje aż 17 alertów dotyczących upałów i burz. W części kraju temperatura sięgnie nawet 37 stopni Celsjusza, a lokalnie prognozowane są gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Mapa Polski z napisem pilne Fot. Warszawa w Pigułce
Mapa Polski z napisem pilne Fot. Warszawa w Pigułce

Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżeń przed upałem, obowiązuje na obszarach województw lubuskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. Synoptycy prognozują tam temperatury dochodzące do 36–37°C, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Zobacz również:

Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują rozległe obszary zachodniej, centralnej, południowej i wschodniej Polski. W tych regionach również należy spodziewać się bardzo wysokich temperatur oraz trudnych warunków pogodowych.

Na północy kraju oraz w części pozostałych regionów obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, głównie w związku z prognozowanymi burzami.

Burze z gradem i silnym wiatrem

IMGW ostrzega, że burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad. Połączenie ekstremalnych temperatur z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi może powodować niebezpieczne sytuacje zarówno na drogach, jak i podczas przebywania na otwartej przestrzeni.

IMGW apeluje o ostrożność

Meteorolodzy przypominają o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu długotrwałego przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia oraz śledzeniu bieżących komunikatów pogodowych.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia i oddechowego.

Zobacz również:

Aktualne ostrzeżenia można śledzić na stronie IMGW oraz w oficjalnych komunikatach służb.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna