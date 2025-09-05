Awaryjne lądowanie samolotu z Sycylii na Lotnisku Chopina. Służby w gotowości
Wieczór na warszawskim Lotnisku Chopina przyniósł chwile grozy. Samolot pasażerski linii Wizz Air, lecący z Katanii na Sycylii, musiał awaryjnie lądować z powodu zgłoszonej przez załogę usterki technicznej. Na pokładzie maszyny znajdowało się kilkadziesiąt osób, a wszystko rozegrało się około godziny 19:14.
Co się wydarzyło w powietrzu?
Podczas lotu z południa Europy piloci zgłosili problem techniczny, który wymagał podjęcia procedury awaryjnego lądowania. Zgodnie z komunikatem rzeczniczki Lotniska Chopina, Anny Dermont, załoga zareagowała zgodnie z procedurami, a samolot bezpiecznie wylądował na warszawskim lotnisku pod pełną asystą służb ratowniczych i technicznych.
– Maszyna wylądowała bezpiecznie w Warszawie około godziny 19.14, w asyście służb lotniskowych – przekazała Dermont.
Podróżni mogą być spokojni – procedury bezpieczeństwa działają, a wszystkie polskie lotniska, w tym warszawskie Okęcie, są doskonale przygotowane na każdą sytuację kryzysową. Awaryjne lądowanie to zawsze stresujący moment, ale ten przypadek pokazuje, jak ważne jest doświadczenie załogi i sprawność służb naziemnych.
