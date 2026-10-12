Aż 600 pociągów dziennie! Do Trójmiasta co pół godziny znamy nowy rozkład PKP Intercity

12 października 2026 21:17 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

PKP Intercity szykuje bezprecedensowy skok w rozkładzie jazdy. Od 13 grudnia 2026 roku na tory wyjedzie aż 600 pociągów na dobę, a do Trójmiasta składy ze stolicy pojadą regularnie co pół godziny. Zobacz rewolucyjne plany kolejarzy i sprawdź, gdzie podróż skróci się najbardziej!

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pociągi na dworcu
fot. Warszawa w Pigułce

Pociągi do Trójmiasta co 30 minut i 600 połączeń na dobę. Kolej rzuca wyzwanie autom

Kolejarze przedstawili kompleksowe plany na nadchodzący rok. Nowy rozkład jazdy PKP Intercity, który wejdzie w życie 13 grudnia 2026 roku, zakłada uruchomienie 600 połączeń dobowo, a w szczycie wakacyjnym nawet 622. Spółka planuje przewieźć grubo ponad 100 milionów pasażerów, zbliżając się operacyjnie do europejskich potentatów pokroju Deutsche Bahn (ok. 800 połączeń dobowo). Jak podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, nowy rozkład to przede wszystkim początek wprowadzenia równego, przewidywalnego taktowania składów na głównych szlakach w Polsce.

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Prawdziwym hitem oferty będzie relacja Warszawa – Trójmiasto. Pociągi będą odjeżdżać regularnie co pół godziny, w formule naprzemiennej: szybkimi składami Express InterCity Premium (Pendolino) oraz tańszymi pociągami ekonomicznymi. Po rozpoczęciu remontu linii średnicowej pociągi z Gdańska do stacji Warszawa Gdańska dotrą w zaledwie 2 godziny i 18 minut. Z kolei trasę Warszawa – Kraków obsłużą aż 32 pary pociągów (w tym 18 w klasie ekonomicznej), co pozwoli zjechać z czasem podróży poniżej poziomu osiągalnego dla transportu samochodowego.

Równe taktowanie, szybsza trasa do Wrocławia i 59 połączeń zagranicznych

Dyrektor biura rozkładu jazdy PKP Intercity Krzysztof Krasowski szczegółowo omówił siatkę połączeń, wskazując na zegarkowy takt na pozostałych trasach. Pociągi z Krakowa do Trójmiasta przez stolicę oraz relacja Warszawa – Toruń – Bydgoszcz pojadą co godzinę. Na liniach Warszawa – Szczecin, Warszawa – Wrocław, Warszawa – Rzeszów, Warszawa – Terespol czy Poznań – Łódź składy będą kursować regularnie co dwie godziny. Czas przejazdu z Warszawy do Wrocławia skróci się w grudniu do 3 godz. 27 min, a od września 2027 roku – po podniesieniu prędkości na CMK do 250 km/h – spadnie do rekordowych 3 godz. 5 min (Kraków i Katowice poniżej 2 godz.).

PKP Intercity radykalnie rozbudowuje także ofertę międzynarodową, oferując łącznie 59 par pociągów: 17 par codziennych połączeń do Niemiec, 14 na Ukrainę, 13 do Czech (w tym nowy kurs Wrocław – Kłodzko – Praga), 11 do Austrii oraz 3 na Litwę.

Rewolucja dla pasażerów ze Śródmieścia, Woli i Mokotowa

Nowa siatka połączeń z regularnym taktem co 30 i 60 minut to ogromne ułatwienie dla mieszkańców stolicy planujących wyjazdy służbowe i weekendowe. Dla tysięcy osób dojeżdżających na dworce ze stołecznych dzielnic, takich jak Śródmieście, Wola oraz Mokotów, takt zegarkowy oznacza koniec nerwowego dopasowywania planu dnia do rzadkich kursów.

Mieszkańcy na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu zyskają bezkonkurencyjną alternatywę dla podróży autem i samolotem – szybki wypad na obiad do Sopotu czy poranne spotkanie biznesowe w Krakowie i powrót tego samego wieczora staną się codziennością.

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Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących nowego rozkładu jazdy od 13 grudnia 2026 r.:

  • 600 pociągów dziennie (622 w wakacje) – zbliżenie się do poziomu największych przewoźników w Europie.
  • Kursy do Trójmiasta co 30 minut – pociągi EIP oraz ekonomiczne kursujące z precyzyjną częstotliwością.
  • Warszawa – Gdańsk w 2 godz. 18 min – bezkonkurencyjny czas dojazdu do Warszawy Gdańskiej.
  • 59 par połączeń międzynarodowych – codzienne kursy do Niemiec, Czech, Austrii, Litwy i Ukrainy.

 

Źródło: forsal

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