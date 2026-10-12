Aż 600 pociągów dziennie! Do Trójmiasta co pół godziny znamy nowy rozkład PKP Intercity
PKP Intercity szykuje bezprecedensowy skok w rozkładzie jazdy. Od 13 grudnia 2026 roku na tory wyjedzie aż 600 pociągów na dobę, a do Trójmiasta składy ze stolicy pojadą regularnie co pół godziny. Zobacz rewolucyjne plany kolejarzy i sprawdź, gdzie podróż skróci się najbardziej!
Pociągi do Trójmiasta co 30 minut i 600 połączeń na dobę. Kolej rzuca wyzwanie autom
Kolejarze przedstawili kompleksowe plany na nadchodzący rok. Nowy rozkład jazdy PKP Intercity, który wejdzie w życie 13 grudnia 2026 roku, zakłada uruchomienie 600 połączeń dobowo, a w szczycie wakacyjnym nawet 622. Spółka planuje przewieźć grubo ponad 100 milionów pasażerów, zbliżając się operacyjnie do europejskich potentatów pokroju Deutsche Bahn (ok. 800 połączeń dobowo). Jak podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, nowy rozkład to przede wszystkim początek wprowadzenia równego, przewidywalnego taktowania składów na głównych szlakach w Polsce.
Prawdziwym hitem oferty będzie relacja Warszawa – Trójmiasto. Pociągi będą odjeżdżać regularnie co pół godziny, w formule naprzemiennej: szybkimi składami Express InterCity Premium (Pendolino) oraz tańszymi pociągami ekonomicznymi. Po rozpoczęciu remontu linii średnicowej pociągi z Gdańska do stacji Warszawa Gdańska dotrą w zaledwie 2 godziny i 18 minut. Z kolei trasę Warszawa – Kraków obsłużą aż 32 pary pociągów (w tym 18 w klasie ekonomicznej), co pozwoli zjechać z czasem podróży poniżej poziomu osiągalnego dla transportu samochodowego.
Równe taktowanie, szybsza trasa do Wrocławia i 59 połączeń zagranicznych
Dyrektor biura rozkładu jazdy PKP Intercity Krzysztof Krasowski szczegółowo omówił siatkę połączeń, wskazując na zegarkowy takt na pozostałych trasach. Pociągi z Krakowa do Trójmiasta przez stolicę oraz relacja Warszawa – Toruń – Bydgoszcz pojadą co godzinę. Na liniach Warszawa – Szczecin, Warszawa – Wrocław, Warszawa – Rzeszów, Warszawa – Terespol czy Poznań – Łódź składy będą kursować regularnie co dwie godziny. Czas przejazdu z Warszawy do Wrocławia skróci się w grudniu do 3 godz. 27 min, a od września 2027 roku – po podniesieniu prędkości na CMK do 250 km/h – spadnie do rekordowych 3 godz. 5 min (Kraków i Katowice poniżej 2 godz.).
PKP Intercity radykalnie rozbudowuje także ofertę międzynarodową, oferując łącznie 59 par pociągów: 17 par codziennych połączeń do Niemiec, 14 na Ukrainę, 13 do Czech (w tym nowy kurs Wrocław – Kłodzko – Praga), 11 do Austrii oraz 3 na Litwę.
Rewolucja dla pasażerów ze Śródmieścia, Woli i Mokotowa
Nowa siatka połączeń z regularnym taktem co 30 i 60 minut to ogromne ułatwienie dla mieszkańców stolicy planujących wyjazdy służbowe i weekendowe. Dla tysięcy osób dojeżdżających na dworce ze stołecznych dzielnic, takich jak Śródmieście, Wola oraz Mokotów, takt zegarkowy oznacza koniec nerwowego dopasowywania planu dnia do rzadkich kursów.
Mieszkańcy na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu zyskają bezkonkurencyjną alternatywę dla podróży autem i samolotem – szybki wypad na obiad do Sopotu czy poranne spotkanie biznesowe w Krakowie i powrót tego samego wieczora staną się codziennością.
Jak krok po kroku wyglądają kluczowe zmiany w rozkładzie PKP Intercity
Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących nowego rozkładu jazdy od 13 grudnia 2026 r.:
- 600 pociągów dziennie (622 w wakacje) – zbliżenie się do poziomu największych przewoźników w Europie.
- Kursy do Trójmiasta co 30 minut – pociągi EIP oraz ekonomiczne kursujące z precyzyjną częstotliwością.
- Warszawa – Gdańsk w 2 godz. 18 min – bezkonkurencyjny czas dojazdu do Warszawy Gdańskiej.
- 59 par połączeń międzynarodowych – codzienne kursy do Niemiec, Czech, Austrii, Litwy i Ukrainy.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.