Europa przygotowuje się na poważne zagrożenia. Unia chce zapasów na 72 godziny, Polska wydaje kolejne instrukcje
Unia Europejska przygotowuje się na scenariusze, które jeszcze kilka lat temu wielu mieszkańcom kontynentu wydawały się odległe. Długotrwałe przerwy w dostawach prądu, cyberataki, sabotaż infrastruktury krytycznej, katastrofy naturalne, a nawet konflikty zbrojne znalazły się wśród zagrożeń uwzględnianych w unijnych planach bezpieczeństwa. Komisja Europejska zaleca przygotowanie do co najmniej 72 godzin samowystarczalności. Tymczasem w Polsce opublikowano kolejne instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Bruksela nie ogranicza się już do ostrzeżeń. Powstała strategia gromadzenia zapasów
Europejskie instytucje konsekwentnie rozwijają system przygotowania na sytuacje kryzysowe. Podstawą działań jest przedstawiona 26 marca 2025 roku strategia na rzecz unii gotowości.
Dokument zakłada, że Europa musi zwiększyć odporność zarówno instytucji państwowych, jak i obywateli. Chodzi o przygotowanie na różne rodzaje zagrożeń, od awarii energetycznych i katastrof naturalnych po działania hybrydowe i konflikty militarne.
Na tym jednak działania się nie zakończyły.
9 lipca 2025 roku Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię gromadzenia zapasów. Obejmuje ona zabezpieczenie dostępu do podstawowych produktów i surowców, w tym żywności, wody, paliw oraz leków.
Celem jest ograniczenie skutków sytuacji, w których transport, produkcja lub dostawy niezbędnych towarów zostaną zakłócone.
Oznacza to, że przygotowania prowadzone są równolegle na dwóch poziomach: instytucje mają wzmacniać strategiczne rezerwy, a mieszkańcy powinni zwiększać własną gotowość na pierwsze dni kryzysu.
72 godziny bez pomocy. To jeden z najważniejszych elementów unijnej strategii
Komisja Europejska przewidziała opracowanie wytycznych pozwalających mieszkańcom osiągnąć samowystarczalność przez co najmniej trzy doby.
To szczególnie ważne w przypadku nagłej awarii infrastruktury, kiedy dostarczenie pomocy wszystkim potrzebującym może wymagać czasu.
W praktyce gospodarstwo domowe powinno przygotować podstawowe wyposażenie pozwalające funkcjonować nawet wtedy, gdy wystąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej, wody lub problemy z łącznością.
Nie oznacza to obowiązku tworzenia ogromnych magazynów żywności. Chodzi przede wszystkim o rozsądne zabezpieczenie podstawowych potrzeb domowników.
Co powinno znaleźć się w każdym domu?
Podstawowy zestaw kryzysowy warto przygotować z uwzględnieniem liczby domowników, ich wieku i stanu zdrowia.
Najważniejsze elementy to:
- Woda pitna i użytkowa — przy założeniu 3 litrów na osobę dziennie czteroosobowa rodzina potrzebuje minimum 36 litrów na trzy dni.
- Żywność niewymagająca chłodzenia, najlepiej taka, którą można spożyć bez gotowania.
- Leki przyjmowane regularnie oraz podstawowa apteczka.
- Latarki, baterie i naładowane powerbanki.
- Radio bateryjne lub zasilane korbką, umożliwiające odbiór komunikatów bez internetu.
- Podstawowe środki higieniczne.
- Kopie najważniejszych dokumentów i niewielka ilość gotówki.
- Artykuły potrzebne dzieciom, seniorom i zwierzętom domowym.
Warto pamiętać, że podczas rozległego blackoutu mogą przestać działać nie tylko światła, ale również pompy wodociągowe, terminale płatnicze, część infrastruktury telekomunikacyjnej czy systemy ogrzewania wymagające zasilania elektrycznego.
Polska przygotowuje mieszkańców. Nowa instrukcja z 28 września 2026 roku
Działania dotyczące bezpieczeństwa prowadzone są również w Polsce.
28 września 2026 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o udostępnieniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji instrukcji reagowania podczas zagrożenia atakiem z powietrza.
Dokument liczy 12 stron i został przygotowany przy udziale ekspertów zajmujących się ochroną ludności.
Zawiera praktyczne informacje dotyczące rozpoznawania alarmów, wyboru bezpiecznego miejsca schronienia oraz postępowania przed zagrożeniem, w jego trakcie i po jego ustąpieniu.
Instrukcja stanowi rozwinięcie „Poradnika bezpieczeństwa”, który na początku 2026 roku trafił do blisko 17 milionów polskich domów.
To ważna zmiana w podejściu do edukacji społeczeństwa. Informacje dotyczące postępowania podczas zagrożeń mają być dostępne nie tylko dla służb, ale również dla zwykłych mieszkańców.
Wcześniej alert RCB otrzymali mieszkańcy całego kraju
Przygotowania do sytuacji kryzysowych były również przedmiotem ogólnopolskiej kampanii informacyjnej.
31 lipca 2026 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rozesłaniu alertu zachęcającego do pobrania „Poradnika bezpieczeństwa”.
Wiadomość trafiła do odbiorców na terenie całego kraju.
Był to komunikat edukacyjny, a nie ostrzeżenie o bezpośrednio nadchodzącym ataku.
Rządowy poradnik obejmuje różne sytuacje, w tym pożary, powodzie, awarie infrastruktury, ewakuację oraz zagrożenia militarne.
Europa przygotowuje się również na zakłócenia dostaw żywności i paliw
Jednym z istotnych elementów europejskich przygotowań jest bezpieczeństwo zaopatrzenia.
Unijna strategia gromadzenia zapasów zakłada poprawę dostępu do towarów niezbędnych dla funkcjonowania społeczeństwa podczas kryzysów.
Dotyczy to między innymi żywności, wody, produktów medycznych oraz surowców energetycznych.
Poważne zakłócenia transportu lub dostaw energii mogą mieć konsekwencje wykraczające poza samą awarię. Mogą wpływać na pracę sklepów, szpitali, aptek, stacji paliw oraz zakładów produkcyjnych.
Właśnie dlatego Komisja Europejska podkreśla znaczenie współpracy państw członkowskich i koordynacji strategicznych rezerw.
Czy to oznacza, że zbliża się wojna?
Nie. Przyjęcie strategii kryzysowej i publikowanie instrukcji bezpieczeństwa nie oznaczają, że instytucje europejskie ogłosiły nieuchronny wybuch wojny.
Komisja Europejska wskazuje na wiele kategorii ryzyka, w tym zagrożenia geopolityczne, cybernetyczne, klimatyczne i infrastrukturalne.
Również polskie instytucje podkreślają, że przygotowanie społeczeństwa ma zwiększać bezpieczeństwo niezależnie od przyczyny kryzysu.
Nie ma podstaw, aby na podstawie samego zalecenia tworzenia zapasów na 72 godziny wyciągać wniosek, że znana jest data nadchodzącego konfliktu.
Co to oznacza dla Polaków?
Najważniejszy wniosek jest praktyczny: warto sprawdzić, czy domownicy poradzą sobie przez pierwsze trzy dni poważnej awarii lub innego kryzysu.
Nie trzeba robić zakupów w panice ani wydawać dużych pieniędzy jednorazowo. Zapasy można budować stopniowo, wykorzystując produkty kupowane na co dzień i regularnie kontrolując ich terminy przydatności.
Równie ważne jest ustalenie rodzinnego planu kontaktu, miejsca spotkania w razie rozdzielenia domowników oraz sposobu odbierania oficjalnych komunikatów.
Europejskie i polskie instytucje coraz wyraźniej podkreślają znaczenie przygotowania ludności cywilnej. Zalecenie 72 godzin samowystarczalności nie jest zapowiedzią katastrofy, ale konkretnym standardem gotowości na sytuacje, w których codzienne usługi mogą zostać czasowo zakłócone.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.