Kaufland rozdaje sześć kartonów gratis! Wielka akcja od 12 października. Klienci ruszą po zapasy
Kaufland przygotował promocję, która może zainteresować tysiące Polaków. Od poniedziałku, 12 października, klienci mogą skorzystać z akcji „3+3 gratis” na mleko Łowickie UHT 3,2%. To oznacza, że przy zakupie sześciu kartonów zapłacą tylko za trzy. Dla rodzin regularnie kupujących mleko może to być okazja do zrobienia większych zapasów.
Kaufland rusza z wielką promocją. Trzy kartony mleka gratis
Promocja obejmuje mleko Łowickie UHT o zawartości tłuszczu 3,2%. Zasada jest prosta: klient wybiera sześć kartonów objętych akcją, a płaci za trzy.
W praktyce oznacza to rabat odpowiadający 50 proc. regularnej wartości sześciu jednakowo wycenionych produktów.
Mleko UHT jest jednym z produktów, które można przechowywać przez dłuższy czas bez konieczności trzymania nieotwartego opakowania w lodówce. Dzięki temu promocja może zainteresować osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny.
Sześć kartonów w koszyku, płacisz za trzy
Akcja rozpoczynająca się 12 października może przyciągnąć szczególną uwagę rodzin z dziećmi, a także osób wykorzystujących mleko do codziennego przygotowywania posiłków, kawy, naleśników czy wypieków.
Warto pamiętać, że promocja „3+3 gratis” oznacza trzy darmowe kartony przy zakupie sześciu sztuk, a nie sześć darmowych kartonów przy jednym zestawie.
Klienci powinni sprawdzić warunki promocji
Przed zakupami warto zweryfikować aktualną gazetkę lub regulamin oferty, szczególnie termin jej zakończenia, ewentualny limit produktów na klienta oraz warunki naliczania rabatu.
Promocje na produkty codziennego użytku mogą być szczególnie atrakcyjne dla gospodarstw domowych, które chcą ograniczyć wydatki na podstawowe artykuły spożywcze.
Od 12 października warto więc zwrócić uwagę na półki z mlekiem Łowickim UHT 3,2% w Kauflandzie. Oferta „3+3 gratis” pozwala kupić sześć kartonów w cenie trzech.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.