Masz dom? Sprawdź ogrodzenie. Za brak jednej rzeczy grozi 250 zł kary. Policja ostrzega
Właściciele domów jednorodzinnych powinni sprawdzić swoje ogrodzenia i elewacje. Przepisy przewidują konkretny termin na oznaczenie nieruchomości, a jego niedotrzymanie może zakończyć się grzywną. Chodzi o pozornie drobny element, o którym wielu mieszkańców zapomina podczas budowy lub remontu domu. Policja przypomina, że konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż kara finansowa. W sytuacji zagrożenia życia nieczytelny adres może opóźnić przyjazd ratowników.
30 dni na wykonanie obowiązku. Przepisy są jednoznaczne
Zgodnie z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele zabudowanych nieruchomości oraz inne wskazane w przepisach podmioty mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym.
Termin wynosi 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru nieruchomości.
To ważne rozróżnienie. Nie chodzi o 30 dni od zakupu domu, przeprowadzki czy rozpoczęcia remontu. Termin liczony jest od doręczenia zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego.
Tabliczka musi zostać umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku albo na ogrodzeniu.
Obowiązek nie jest nowością wprowadzoną w październiku 2026 roku. Wynika z przepisów obowiązujących już wcześniej.
Nawet 250 zł kary. Wystarczy brak numeru domu
Za niedopełnienie obowiązku ustawodawca przewidział sankcję.
Art. 48 ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi, że osoba zobowiązana do umieszczenia tabliczki, która nie wykona tego obowiązku w terminie, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.
Oznacza to, że nawet niewielkie zaniedbanie może zakończyć się odpowiedzialnością za wykroczenie.
Nie oznacza to jednak, że każdy właściciel domu bez tabliczki automatycznie otrzyma karę w maksymalnej wysokości. Okoliczności konkretnej sprawy mają znaczenie.
Właściciele nieruchomości powinni pamiętać, że brak ukończonej elewacji nie zwalnia automatycznie z obowiązku oznaczenia posesji.
Policja ostrzega. Brak numeru może utrudnić ratowanie życia
26 marca 2026 roku Komenda Miejska Policji w Ostrołęce opublikowała komunikat przypominający mieszkańcom o konieczności prawidłowego oznaczania posesji.
Funkcjonariusze zwrócili uwagę na problem, który szczególnie widoczny jest na nowych osiedlach i terenach rozwijającej się zabudowy jednorodzinnej.
Brak czytelnego numeru utrudnia szybkie odnalezienie właściwego budynku.
W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub policji każda minuta może mieć znaczenie.
Ratownicy muszą niekiedy szukać odpowiedniej posesji, sprawdzać sąsiednie budynki albo kontaktować się ponownie z osobą zgłaszającą zdarzenie.
Problem może być szczególnie poważny po zmroku, podczas złej pogody lub w miejscach, gdzie budynki znajdują się daleko od drogi.
Dlatego prawidłowe oznaczenie domu jest nie tylko obowiązkiem administracyjnym, lecz także elementem bezpieczeństwa mieszkańców.
Czy numer musi być na ogrodzeniu?
Nie zawsze.
Przepisy pozwalają umieścić tabliczkę w jednym z dwóch miejsc: na ścianie frontowej budynku albo na ogrodzeniu.
Najważniejsze jest zapewnienie jej widoczności.
Jeżeli budynek stoi daleko od ulicy, praktycznym rozwiązaniem może być zamontowanie numeru na ogrodzeniu przy bramie lub furtce.
W przypadku domu położonego blisko drogi odpowiednia może być również tabliczka na elewacji.
Nie ma ogólnokrajowego obowiązku stosowania jednego koloru tabliczki czy konkretnego materiału. Warto jednak sprawdzić przepisy lokalne dotyczące dodatkowych informacji, które powinny się na niej znaleźć.
Czy wystarczy sam numer? W niektórych gminach obowiązują dodatkowe zasady
Art. 47b ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego pozwala radzie gminy wprowadzić obowiązek zamieszczania na tabliczce dodatkowych informacji.
Mogą to być między innymi nazwa ulicy, placu, miejscowości, dzielnicy lub osiedla.
Dlatego właściciel nieruchomości powinien sprawdzić, czy jego gmina przyjęła odpowiednią uchwałę.
Samo umieszczenie numeru porządkowego jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy, ale w konkretnym samorządzie mogą obowiązywać dodatkowe wymagania dotyczące treści oznaczenia.
A co z podświetleniem numeru? Tu nastąpiła ważna zmiana
Wokół obowiązku oświetlania tabliczek adresowych przez lata pojawiało się wiele nieporozumień.
Nowelizacja przepisów z 2023 roku uchyliła art. 47b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który wcześniej regulował obowiązek oświetlania tabliczki.
Obecnie nie należy więc przedstawiać podświetlenia każdego numeru domu jako bezwzględnego wymogu wynikającego z tego przepisu.
Nie zmienia to jednak praktycznego znaczenia widoczności oznaczenia.
Tabliczka czytelna również po zmroku może pomóc służbom ratunkowym, kurierom i innym osobom szukającym adresu.
Kupiłeś dom albo kończysz remont? Sprawdź jedną rzecz
Właściciele nieruchomości mogą w prosty sposób upewnić się, czy wykonali podstawowy obowiązek.
Wystarczy sprawdzić, czy numer porządkowy jest umieszczony na frontowej ścianie budynku lub ogrodzeniu i czy można go łatwo odczytać.
Jeśli tabliczka została zasłonięta przez roślinność, zniszczona lub zdjęta na czas remontu, warto zadbać o przywrócenie czytelnego oznaczenia.
W przypadku nowego budynku należy również upewnić się, że numer porządkowy został prawidłowo ustalony przez gminę.
Przepisy nie pozostawiają wątpliwości: na umieszczenie numeru porządkowego przewidziano 30 dni od otrzymania zawiadomienia o jego ustaleniu. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna do 250 zł albo nagana. Jednak najważniejszy powód, by zadbać o tabliczkę, to bezpieczeństwo domowników. Kiedy potrzebna jest pilna pomoc, czytelny adres może oszczędzić ratownikom cenny czas.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.