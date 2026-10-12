Gigantyczne promocje w Lidlu przed Dniem Nauczyciela! Moc gratisów do zgarnięcia. Klienci zapłacą za jeden produkt, a drugi dostaną za darmo
Lidl przygotował prawdziwy festiwal promocji tuż przed Dniem Nauczyciela! Od poniedziałku 12 października do środy 14 października w sklepach obowiązuje akcja „1+1 gratis” na popularne słodycze znanych marek. Raffaello, Merci, Ferrero Rocher, Lindt Lindor, Toffifee i Giotto – wszystkie te produkty można kupić w wyjątkowej ofercie. To doskonała okazja dla osób, które szukają słodkiego upominku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przypadającego 14 października.
Lidl rusza z wielką akcją. Sześć popularnych słodyczy w promocji
W poniedziałek 12 października w sklepach Lidl wystartowała oferta, która może przyciągnąć wielu klientów. Sieć postawiła na produkty często wybierane na prezent, wprowadzając mechanizm „1+1 gratis”.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch takich samych produktów objętych promocją drugi otrzymujemy bez dodatkowej opłaty.
Wśród przecenionych słodyczy znalazły się zarówno eleganckie bombonierki, jak i popularne praliny.
Promocja potrwa do 14 października, czyli dokładnie do Dnia Nauczyciela. Dla rodziców planujących zakup drobnych upominków dla wychowawców i nauczycieli to okazja, aby ograniczyć wydatki.
Raffaello i Merci za połowę ceny. Lidl przygotował mocną ofertę
Jedną z najciekawszych propozycji są praliny Raffaello w opakowaniu 150 g.
Cena jednego opakowania poza promocją wynosi 19,99 zł. W ramach akcji „1+1 gratis” za tę samą kwotę można otrzymać dwa opakowania.
Oznacza to, że efektywna cena jednej paczki wynosi około 10 zł.
Podobna promocja obejmuje praliny Merci o gramaturze 250 g.
Standardowa cena opakowania to 23,99 zł, natomiast w ramach akcji dwa opakowania kosztują łącznie 23,99 zł.
To oznacza oszczędność niemal 24 zł na zakupie dwóch pudełek.
W przypadku obu produktów obowiązuje limit trzech darmowych opakowań na paragon.
Ferrero Rocher i Lindt Lindor również w wielkiej promocji
Lidl nie zapomniał także o miłośnikach bardziej eleganckich słodyczy.
Praliny Ferrero Rocher w opakowaniu 200 g kosztują poza promocją 34,99 zł. Dzięki akcji „1+1 gratis” za tę kwotę klienci otrzymają dwa opakowania.
Efektywna cena jednej paczki wynosi więc około 17,50 zł.
Jeszcze większą kwotowo oszczędność można uzyskać przy zakupie pralin Lindt Lindor Milk w opakowaniu 200 g.
Jedno opakowanie kosztuje standardowo 36,99 zł, ale w ramach promocji za tę samą kwotę można otrzymać dwa.
Przy zakupie dwóch opakowań klient oszczędza zatem 36,99 zł względem podanej ceny poza promocją.
Także w tych przypadkach obowiązuje limit trzech darmowych opakowań na paragon.
Toffifee i Giotto. Słodycze nawet za niecałe 5 zł za opakowanie
W ofercie znalazły się również tańsze propozycje.
Toffifee w opakowaniu 125 g kosztuje 9,99 zł. Przy zakupie dwóch opakowań w promocji „1+1 gratis” efektywna cena jednej paczki wynosi około 5 zł.
Z kolei praliny Giotto w opakowaniu 154,8 g kosztują poza promocją 23,99 zł. W ramach akcji za tę cenę można otrzymać dwa opakowania.
To oznacza, że jedno opakowanie kosztuje efektywnie około 12 zł.
Dla wszystkich wymienionych produktów Lidl przewidział limit trzech darmowych opakowań na paragon.
Ile można zaoszczędzić? Nawet blisko 150 zł na słodyczach
Jeśli klient zdecyduje się kupić po dwa opakowania każdego z sześciu produktów objętych promocją, oszczędności mogą być naprawdę znaczące.
|Produkt
|Cena dwóch opakowań w promocji
|Oszczędność
|Raffaello 150 g
|19,99 zł
|19,99 zł
|Merci 250 g
|23,99 zł
|23,99 zł
|Ferrero Rocher 200 g
|34,99 zł
|34,99 zł
|Lindt Lindor 200 g
|36,99 zł
|36,99 zł
|Toffifee 125 g
|9,99 zł
|9,99 zł
|Giotto 154,8 g
|23,99 zł
|23,99 zł
|Razem
|149,94 zł
|149,94 zł
Oznacza to, że za dwanaście opakowań słodyczy klient zapłaci 149,94 zł zamiast 299,88 zł, zakładając zakup po dwóch jednakowych opakowaniach każdego produktu i ceny wskazane w gazetce.
Ostatnie dni przed Dniem Nauczyciela. Promocja nie potrwa długo
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce 14 października. Z tej okazji uczniowie i rodzice często przygotowują symboliczne upominki dla nauczycieli.
Słodycze są jedną z popularnych propozycji, dlatego termin promocji Lidla może być szczególnie atrakcyjny.
Warto jednak pamiętać, że oferta jest ograniczona czasowo. Zgodnie z gazetką obowiązuje od poniedziałku 12 października do środy 14 października.
Dostępność produktów może zależeć od konkretnego sklepu, a sieć zastrzega możliwość wystąpienia ograniczeń asortymentowych.
Dla osób planujących zakup słodkich upominków to okazja do sporych oszczędności. W ramach jednej akcji Lidl objął promocją aż sześć popularnych produktów, a każdy z nich dostępny jest w formule „1+1 gratis”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.