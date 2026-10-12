Zaczęło się! Ogromne promocje w Biedronce. Klienci zgarną produkty gratis, a ceny zaczynają się od 19,99 zł
Biedronka ruszyła z kolejną wielką akcją promocyjną! Od poniedziałku 12 października w sklepach czekają wyjątkowe okazje na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Największą atrakcją jest promocja „2+1 gratis”, dzięki której trzeci, najtańszy produkt można otrzymać za darmo. To jednak nie wszystko. Do sprzedaży trafiła również uwielbiana przez dzieci i dorosłych kolekcja Pusheen, a ceny wybranych produktów zaczynają się już od 19,99 zł.
Biedronka rozpoczęła ogromną akcję. Trzeci produkt za darmo
Od poniedziałku 12 października do środy 14 października klienci Biedronki mogą skorzystać ze specjalnej promocji obejmującej artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki.
Zasada jest prosta: wystarczy kupić trzy produkty objęte promocją, a najtańszy z nich zostanie naliczony za darmo.
Co ważne, produkty można dowolnie mieszać w ramach akcji. Oznacza to, że nie trzeba wybierać trzech identycznych artykułów.
Promocja obejmuje szeroki asortyment, w tym wybrane zabawki popularnych marek, artykuły szkolne i produkty codziennego użytku.
Wśród marek wymienionych w gazetce znajdują się między innymi Lego, Stanley, Carla Bonetti, Gatta, Delf, ekspresy Delta, skarpety, rajstopy oraz wybrane zabawki.
Jest jednak ważny warunek. Bez tego nie dostaniesz gratisu
Aby skorzystać z promocji „2+1 gratis”, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Oferta jest ograniczona do jednorazowego zakupu trzech produktów promocyjnych na jednym paragonie.
Obowiązuje także limit dzienny wynoszący 30 produktów, w tym maksymalnie 10 najtańszych produktów gratis, na kartę Moja Biedronka.
Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty objęte promocją.
Warto pamiętać, że promocja nie obejmuje całego asortymentu sklepu. Wyłączone są produkty określone w warunkach akcji, dlatego przed zakupami należy sprawdzić oznaczenia na półkach.
Wielki powrót Pusheen. Produkty od 19,99 zł
Jedną z najbardziej charakterystycznych nowości w Biedronce jest kolekcja z wizerunkiem Pusheen, popularnej internetowej kotki.
Od poniedziałku 12 października w sklepach pojawiły się produkty z tej serii w cenach zaczynających się od 19,99 zł za sztukę lub komplet.
Na materiałach promocyjnych sieci można zobaczyć między innymi poduszki dekoracyjne, pościel, koce i inne tekstylia z motywami Pusheen.
Kolekcja utrzymana jest w pastelowych i jesiennych kolorach. Wśród wzorów dominują beże, brązy, róże oraz charakterystyczne ilustracje kotki.
Produkty mogą zainteresować zarówno dzieci, jak i dorosłych miłośników tej postaci.
Cena 19,99 zł jest ceną początkową kolekcji, a poszczególne artykuły mogą kosztować więcej.
Zabawki w supercenach. Biedronka przygotowała kolejne okazje
Sieć promuje również ofertę zabawek.
Wśród produktów wyróżnionych w gazetce znalazła się figurka Littlest Pet Shop „Dyniowy zakątek”.
Produkt dostępny jest w cenie 27,99 zł za opakowanie.
Oferta na tę zabawkę rozpoczęła się już w sobotę 10 października.
Jesienny motyw zestawu może zainteresować kolekcjonerów figurek i osoby szukające drobnego prezentu dla dzieci.
Skórzane buty w Biedronce. Cena może zaskoczyć
Na tym nie koniec promocji.
W gazetce znalazła się również zapowiedź sprzedaży skórzanych damskich lub męskich butów marki Clevé.
Cena wynosi 99 zł za parę.
Na zdjęciach promocyjnych pokazano między innymi damskie botki oraz męskie buty w ciemnym kolorze.
Warto jednak zwrócić uwagę na datę: ta oferta rozpocznie się dopiero w czwartek 15 października.
Oznacza to, że osoby zainteresowane zakupem obuwia powinny zaplanować wizytę w sklepie na drugą połowę tygodnia.
Tylko trzy dni na zdobycie gratisów
Największa akcja „2+1 gratis” potrwa od 12 do 14 października.
To stosunkowo krótki termin, szczególnie że oferta obejmuje wiele kategorii produktów.
W ramach jednej promocji można połączyć zakupy tekstyliów, artykułów przemysłowych, książek oraz wybranych zabawek.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze trzy produkty objęte akcją w cenach 40 zł, 30 zł i 20 zł, łączna wartość rabatu wyniesie 20 zł. Za cały zestaw zapłaci więc 70 zł zamiast 90 zł.
Trzeba jednak pamiętać, że bez karty Moja Biedronka lub aplikacji rabat nie zostanie naliczony na warunkach opisanych w gazetce.
Biedronka przyciąga klientów kolejnymi promocjami
Październikowa oferta sieci obejmuje zarówno produkty dla dzieci, jak i artykuły przydatne w domu.
Największym wyróżnikiem jest możliwość łączenia różnych produktów w promocji „2+1 gratis”, dzięki czemu klienci mogą dopasować zakupy do własnych potrzeb.
Dodatkowym magnesem jest kolekcja Pusheen, która może zainteresować miłośników popularnej kotki.
Osoby planujące zakupy powinny zwrócić szczególną uwagę na terminy. Promocja „2+1 gratis” obowiązuje tylko do środy 14 października, kolekcja Pusheen jest dostępna od poniedziałku, a skórzane buty Clevé trafią do oferty w czwartek 15 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.