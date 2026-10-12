Wypłacasz 1000 zł z bankomatu? Koszty wzrosły nawet ponad dwukrotnie. Polacy muszą uważać na prowizje
Wypłacanie własnych pieniędzy z bankomatu może być coraz bardziej kosztowne. W 2026 roku weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniu transakcji gotówkowych, a część operatorów bankomatów wprowadziła dodatkowe ograniczenia. W przypadku wypłaty 1000 zł koszty ponoszone przez banki wzrosły nawet ponad dwukrotnie. Klienci nie zawsze zapłacą więcej, ale powinni uważnie sprawdzać prowizje. W niektórych sytuacjach pojedyncza wypłata może kosztować nawet kilkanaście złotych.
Zmiany już obowiązują. Wypłata 1000 zł stała się droższa
To, przed czym eksperci rynku finansowego ostrzegali pod koniec 2025 roku, stało się rzeczywistością.
Od lutego 2026 roku obowiązują nowe stawki opłat związanych z wypłatami gotówki w bankomatach przy użyciu kart Visa i Mastercard.
Zmiana dotyczy przede wszystkim rozliczeń między instytucjami finansowymi a operatorami urządzeń. Wzrost kosztów jest jednak na tyle znaczący, że może wpływać na warunki oferowane klientom banków.
W przypadku kart Mastercard nowa stawka wynosi 1,20 zł plus 0,18 proc. wypłacanej kwoty. Wcześniej było to 1,20 zł plus 0,05 proc.
Z kolei dla kart Visa wprowadzono stawkę 1,20 zł plus 0,17 proc. wartości wypłaty, podczas gdy wcześniej obowiązywała opłata wynosząca 1,30 zł.
Co to oznacza w praktyce?
Przy wypłacie 1000 zł koszt rozliczenia transakcji Mastercard wzrósł z około 1,70 zł do 3 zł.
Jeszcze większą procentową zmianę odnotowano w przypadku Visa. Koszt wzrósł z 1,30 zł do około 2,90 zł.
Oznacza to wzrost o ponad 120 proc. w przypadku Visa.
Trzeba jednak podkreślić, że są to opłaty rozliczeniowe ponoszone przez instytucje finansowe, a nie kwoty automatycznie pobierane z rachunków klientów.
Klienci mogą zapłacić więcej. Wszystko zależy od banku
Wzrost kosztów obsługi bankomatów może mieć konsekwencje dla posiadaczy rachunków osobistych.
Banki mogą uwzględniać wyższe wydatki w swoich taryfach opłat i prowizji, zmieniać warunki bezpłatnych wypłat albo wprowadzać dodatkowe ograniczenia.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy klienci zostali objęci podwyżkami.
W wielu bankach wypłaty z urządzeń własnych nadal pozostają bezpłatne. Inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku korzystania z bankomatów należących do innych instytucji.
Według aktualizowanego w sierpniu 2026 roku zestawienia serwisu Rankomat prowizje za wypłaty z obcych bankomatów wynoszą w popularnych ofertach od około 2,50 zł do 10 zł za transakcję. W niektórych taryfach stosowane są również opłaty procentowe.
Dlatego przed wypłatą większej kwoty warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują na konkretnym rachunku.
Chcesz wypłacić 1000 zł BLIK-iem? Możesz potrzebować pięciu transakcji
Zmiany w 2026 roku nie ograniczają się do opłat rozliczeniowych Visa i Mastercard.
19 lutego sieć Euronet Polska wprowadziła limit pojedynczej wypłaty gotówki kodem BLIK w wysokości 200 zł.
Ograniczenie obejmuje bankomaty i recyklery należące do własnej sieci Euronet. Nie dotyczy urządzeń obsługiwanych przez tego operatora, ale oznaczonych logo poszczególnych banków.
Dla klientów oznacza to istotną zmianę.
Osoba chcąca wypłacić 1000 zł za pomocą BLIK-a musi w urządzeniu objętym ograniczeniem wykonać pięć oddzielnych operacji.
Jeszcze większa kwota oznacza odpowiednio więcej transakcji.
Euronet wyjaśnił, że decyzja była związana z koniecznością ograniczenia strat finansowych generowanych przez wypłaty BLIK.
Operator zaznaczył jednocześnie, że sam nie nalicza opłat za wypłaty gotówki BLIK-iem ani kartami wydanymi w Polsce. Ewentualne prowizje mogą jednak wynikać z taryfy banku prowadzącego rachunek klienta.
Pięć wypłat zamiast jednej. Rachunek może zaskoczyć
Limit 200 zł może mieć szczególne znaczenie dla osób korzystających z kont, na których bank pobiera prowizję za każdą wypłatę z obcego urządzenia.
Przykładowo, jeżeli taryfa przewiduje 5 zł za pojedynczą transakcję, pięć wypłat po 200 zł oznaczałoby łącznie 25 zł opłat.
To wyliczenie pokazujące możliwy mechanizm naliczania prowizji, a nie uniwersalną stawkę obowiązującą w Euronet.
W przypadku rachunków umożliwiających bezpłatne wypłaty BLIK-iem koszt może wynieść zero złotych, mimo konieczności wykonania kilku operacji.
Wszystko zależy od banku, rodzaju konta oraz zasad korzystania z konkretnego urządzenia.
Kolejna sieć również zmieniła zasady wypłat
W 2026 roku zmiany wprowadziła także sieć Planet Cash.
Od 2 marca operator zmodyfikował zasady wypłat, zwiększając maksymalną kwotę pojedynczej operacji realizowanej fizyczną kartą Visa lub Mastercard do 4000 zł.
Jednocześnie zapowiedział zróżnicowanie limitów wypłat BLIK-iem w zależności od warunków ekonomicznych konkretnej lokalizacji bankomatu.
Oznacza to, że dostępna kwota jednorazowej wypłaty kodem może różnić się między urządzeniami.
W praktyce osoba korzystająca z bankomatu powinna sprawdzać komunikaty wyświetlane na ekranie przed zatwierdzeniem operacji.
Jak uniknąć dodatkowych kosztów?
Najprostszym sposobem ograniczenia wydatków jest korzystanie z bankomatów, które bank wskazuje jako bezpłatne dla danego rachunku.
Warto również sprawdzić, czy darmowe wypłaty nie są uzależnione od minimalnej kwoty transakcji, rodzaju karty lub spełnienia dodatkowych warunków.
Znaczenie ma także metoda wypłaty. W niektórych bankach warunki dla transakcji BLIK-iem różnią się od zasad dotyczących tradycyjnych kart płatniczych.
Przed zatwierdzeniem operacji należy zwrócić uwagę na ewentualny komunikat o prowizji.
Osoby regularnie wypłacające gotówkę powinny zapoznać się z aktualną tabelą opłat i prowizji swojego banku. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której kilka pozornie niewielkich opłat w miesiącu tworzy znaczący koszt.
Gotówka nadal dostępna, ale zasady korzystania z bankomatów się zmieniają
Wprowadzone w 2026 roku zmiany pokazują, że rynek obsługi gotówki przechodzi istotne przekształcenia.
Wyższe opłaty rozliczeniowe Visa i Mastercard, ograniczenia wypłat BLIK-iem oraz różnice między taryfami poszczególnych banków sprawiają, że klienci powinni dokładniej przyglądać się warunkom korzystania z bankomatów.
Nie oznacza to końca bezpłatnych wypłat. Wiele rachunków nadal zapewnia dostęp do gotówki bez prowizji.
Najważniejsze jest jednak to, że wypłata 1000 zł nie wszędzie wygląda dziś tak samo. W jednym urządzeniu można otrzymać całą kwotę bez opłat, a w innym konieczne będzie wykonanie kilku transakcji, które — zależnie od taryfy banku — mogą generować dodatkowe koszty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.