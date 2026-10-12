Biedronka odpaliła megaoferty! Wielka akcja już trwa. Markowe produkty w supercenach, odkurzacz za 199 zł
Biedronka rozpoczęła wielką akcję promocyjną pod hasłem „MEGAOFERTY!”. W sklepach pojawiły się markowe ubrania oraz sprzęt do domu w specjalnych cenach. Wśród największych okazji znalazł się bezprzewodowy odkurzacz Hoffen za 199 zł, dwupaki bokserek Champion za 34,99 zł oraz trzypaki skarpet tej samej marki za 29,99 zł. Oferta obowiązuje od soboty 10 października do piątku 16 października 2026 roku. Jest jednak ważne zastrzeżenie: część produktów dostępna jest wyłącznie w wybranych sklepach.
Biedronka ruszyła z wielką akcją. MEGAOFERTY już w sklepach
Październik przynosi kolejne okazje zakupowe w Biedronce. Tym razem sieć przygotowała promocję obejmującą nie tylko artykuły spożywcze, ale również odzież znanej marki oraz sprzęt gospodarstwa domowego.
W najnowszej gazetce uwagę przyciągają czerwone oznaczenia „SUPERCENA” i hasło „MEGAOFERTY!”.
Akcja rozpoczęła się w sobotę 10 października i potrwa do piątku 16 października.
To propozycja dla klientów, którzy planują zakup praktycznych produktów na jesień, uzupełnienie garderoby albo wymianę domowego sprzętu.
Bezprzewodowy odkurzacz za 199 zł. Biedronka przeceniła sprzęt Hoffen
Jedną z najbardziej wyróżniających się propozycji jest bezprzewodowy odkurzacz pionowy marki Hoffen.
Urządzenie kosztuje 199 zł za sztukę.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w gazetce sprzęt oferuje maksymalną moc 160 W oraz pojemnik na kurz o pojemności 400 ml.
Odkurzacz wyposażono w turboszczotkę z diodami LED, które mogą ułatwiać dostrzeganie zanieczyszczeń podczas sprzątania.
Producent przewidział również filtr EPA oraz trzy tryby pracy, w tym tryb standardowy.
Dodatkowym atutem jest konstrukcja „2 w 1”, pozwalająca korzystać z urządzenia również jako odkurzacza ręcznego.
To rozwiązanie może przydać się do sprzątania kanap, foteli, schodów czy trudno dostępnych miejsc.
W zestawie znajduje się także końcówka 2 w 1.
Biedronka informuje ponadto o trzyletniej gwarancji.
Warto jednak zaznaczyć, że sama cena promocyjna nie przesądza o tym, czy urządzenie będzie odpowiednie do każdego mieszkania. Przed zakupem warto sprawdzić między innymi czas pracy akumulatora i warunki gwarancji.
Bokserki Champion w supercenie. Dwa opakowania za 34,99 zł
Wśród promocyjnych produktów znalazła się również bielizna znanej sportowej marki Champion.
Biedronka oferuje dwupak męskich bokserek w cenie 34,99 zł.
Oznacza to, że w przeliczeniu na jedną parę klient płaci około 17,50 zł.
W gazetce zaprezentowano kilka wariantów kolorystycznych, w tym granatowy i czerwony.
Produkty mogą zainteresować osoby, które szukają markowej bielizny w przystępnej cenie.
To również okazja do uzupełnienia garderoby bez konieczności odwiedzania specjalistycznego sklepu odzieżowego.
Trzy pary skarpet Champion za 29,99 zł
Kolejna propozycja to trzypak skarpet damskich lub męskich Champion.
Cena zestawu wynosi 29,99 zł, czyli około 10 zł za jedną parę.
W ofercie przedstawiono różne warianty kolorystyczne, między innymi białe, szare i ciemne skarpety z charakterystycznym logo marki.
Takie produkty mogą sprawdzić się zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i aktywności sportowej.
Biedronka przygotowała więc promocje na artykuły, które mogą przydać się całej rodzinie.
Ile kosztują produkty z MEGAOFERT?
|Produkt
|Cena
|Odkurzacz bezprzewodowy Hoffen, 2 w 1
|199,00 zł
|Bokserki męskie Champion, 2-pak
|34,99 zł
|Skarpety damskie lub męskie Champion, 3-pak
|29,99 zł
Za komplet składający się z odkurzacza, dwupaku bokserek i trzypaku skarpet klient zapłaci 263,98 zł.
Warto pamiętać, że gazetka przedstawia ceny promocyjne, ale nie podaje przy tych produktach wcześniejszych cen sprzedaży. Nie można więc na tej podstawie obliczyć dokładnej wysokości obniżek.
Promocja tylko do piątku. Nie wszystkie sklepy mają ten sam asortyment
Akcja „MEGAOFERTY!” obowiązuje od 10 do 16 października 2026 roku.
Biedronka zaznacza, że produkty mogą być dostępne wyłącznie w wybranych placówkach.
Oznacza to, że nie każdy sklep musi posiadać wszystkie artykuły przedstawione w gazetce.
Dostępność może również zmieniać się w trakcie obowiązywania promocji.
Przed wyjazdem po konkretny produkt warto sprawdzić informacje o ofercie w najbliższym sklepie.
Biedronka przyciąga klientów markowymi produktami
Tegoroczna jesienna oferta pokazuje, że Biedronka coraz mocniej wykorzystuje akcje specjalne do przyciągania klientów zainteresowanych artykułami przemysłowymi.
Zamiast wyłącznie produktów codziennego użytku sieć proponuje sprzęt domowy i odzież znanych marek.
W przypadku obecnej promocji największą uwagę może przyciągać bezprzewodowy odkurzacz za 199 zł, szczególnie wśród osób planujących jesienne porządki.
Z kolei bokserki i skarpety Champion mogą zainteresować klientów poszukujących markowych produktów w cenach dostępnych w dyskoncie.
MEGAOFERTY w Biedronce potrwają tylko do piątku 16 października. Klienci mają więc jeszcze kilka dni na skorzystanie z promocji, o ile wybrane produkty pozostają dostępne w ich sklepach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.