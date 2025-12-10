Bank blokuje konta od 11 grudnia. Kogo dotyczą ograniczenia i jak ich uniknąć?
Od 11 grudnia 2025 roku PKO Bank Polski ograniczy dostęp do usług bankowych wybranej grupie klientów. Bank uspokaja, że środki na rachunkach pozostają bezpieczne, ale brak dostarczenia wymaganych dokumentów oznacza czasową blokadę większości funkcji elektronicznych.
Skąd wzięły się nowe wymogi
PKO BP wdraża zasady wynikające z dwóch rozporządzeń Rady Unii Europejskiej z 23 października 2025 roku. Pierwszy dokument – rozporządzenie 2025/2033 – dotyczy dodatkowych środków wobec Rosji w związku z działaniami destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Drugi – rozporządzenie 2025/2041 – rozszerza sankcje wobec Białorusi i jej udziału w agresji Rosji.
Przepisy te nakładają na banki w całej Unii Europejskiej obowiązek weryfikacji, czy osoby pochodzące z państw objętych sankcjami mają prawo do legalnego pobytu na terenie krajów członkowskich. To część szerszego systemu mającego zapobiegać wykorzystywaniu europejskich instytucji finansowych przez osoby objęte restrykcjami międzynarodowymi.
Regulacje weszły w życie 24 października 2025 roku. Od tego dnia każdy obywatel Rosji lub Białorusi, który otwiera rachunek bankowy w Polsce, musi przedstawić dokument potwierdzający legalny pobyt – na przykład kartę pobytu, decyzję administracyjną lub inne urzędowe zaświadczenie.
Co się zmienia od 11 grudnia
PKO BP wyjaśnia, że ograniczenia obejmą wyłącznie klientów, którzy spełniają dwa warunki jednocześnie: otworzyli konto lub uzyskali dostęp do usług bankowych 24 października 2025 roku lub później oraz nie przedstawili banku dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce.
Osoby, które były klientami banku przed 24 października 2025 roku, nie muszą podejmować żadnych działań. Ich konta pozostają aktywne bez zmian, niezależnie od tego, czy wcześniej przedstawiły dokument pobytowy.
Od 11 grudnia 2025 roku klienci, którzy nie dostarczą wymaganych dokumentów, stracą dostęp do następujących usług: aplikacji mobilnej IKO oraz serwisów internetowych iPKO i iPKO Biznes, płatności BLIK, płatności kartą debetową lub kredytową, przelewów internetowych, obsługi przez infolinię Contact Center.
Rachunek bankowy pozostaje otwarty, a środki na nim zgromadzone są w pełni bezpieczne. Klient może nadal obsługiwać konto, ale wyłącznie osobiście w dowolnym oddziale PKO BP. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów bank natychmiast przywraca pełną funkcjonalność konta.
Fakty i tło sprawy
Rozporządzenia unijne są częścią szerszego pakietu sankcji wobec Rosji i Białorusi wprowadzanych stopniowo od lutego 2022 roku. Przepisy z października 2025 roku doprecyzowują obowiązki banków w zakresie identyfikacji klientów pochodzących z państw objętych restrykcjami.
Według danych PKO BP grupa klientów objętych nowymi wymogami nie jest liczna. Bank szacuje, że dotyczy to osób, które otworzyły konto w ciągu kilku tygodni między 24 października a początkiem grudnia 2025 roku. Większość obywateli Rosji i Białorusi mieszkających w Polsce legalnie posiada karty pobytu i przedstawiła je podczas otwierania rachunku – takie osoby nie są objęte ograniczeniami.
Bank podkreśla, że nie ma wpływu na treść przepisów unijnych i musi je wdrożyć niezależnie od własnej oceny sytuacji. Brak wdrożenia regulacji mógłby narazić instytucję na kary ze strony organów nadzorczych.
Podobne procedury wdrażają wszystkie banki działające na terenie Unii Europejskiej. PKO BP nie jest jedynym, który musi dostosować się do nowych zasad – wymogi dotyczą całego sektora finansowego w krajach członkowskich.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś obywatelem Rosji lub Białorusi i otworzyłeś konto w PKO BP po 24 października 2025 roku, sprawdź, czy przedstawiłeś bankowi dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce. Może to być karta pobytu czasowego, karta pobytu stałego, decyzja administracyjna o zezwoleniu na pobyt lub inne urzędowe zaświadczenie wydane przez polskie organy.
Jeśli nie masz pewności, czy bank ma twój dokument w aktach, najlepiej udać się do oddziału i potwierdzić to osobiście. Wystarczy wizyta w dowolnej placówce PKO BP na terenie Polski – nie musisz iść do tego samego oddziału, w którym otwierałeś konto.
W oddziale przedstawiasz ważny dokument pobytowy, a pracownik banku aktualizuje twoje dane w systemie. Cała procedura trwa kilka minut. Po zweryfikowaniu danych konto pozostaje aktywne, a ty zachowujesz pełny dostęp do wszystkich usług elektronicznych.
Jeśli nie dostarczysz dokumentów do 11 grudnia 2025 roku, twoje konto zostanie zablokowane pod względem funkcji elektronicznych. Oznacza to, że nie zalogujesz się do aplikacji IKO ani do serwisu iPKO, nie wykonasz przelewu online, nie zapłacisz kartą ani przez BLIK. Nie będziesz też mógł skorzystać z infolinii banku.
Środki na koncie pozostają bezpieczne – nikt ich nie zabiera i rachunek nie zostaje zamknięty. Możesz nadal wypłacać pieniądze, wpłacać je i wykonywać przelewy, ale wyłącznie osobiście w oddziale banku. To może być niedogodne, szczególnie jeśli mieszkasz daleko od placówki lub jesteś przyzwyczajony do korzystania z bankowości mobilnej.
Aby odblokować konto po 11 grudnia, wystarczy udać się do oddziału z dokumentem pobytowym. Bank przywraca dostęp do wszystkich usług natychmiast po weryfikacji.
Jeśli byłeś klientem PKO BP przed 24 października 2025 roku, nie musisz nic robić. Twoje konto działa normalnie i nowe przepisy cię nie dotyczą, nawet jeśli wcześniej nie przedstawiałeś dokumentu pobytowego.
Jeśli nie jesteś obywatelem Rosji ani Białorusi, nowe przepisy w ogóle cię nie obejmują. Dotyczy to również obywateli Ukrainy, którzy mogą korzystać z kont w PKO BP bez dodatkowych ograniczeń.
PKO BP od 11 grudnia 2025 roku ogranicza dostęp do usług elektronicznych dla klientów z Rosji i Białorusi, którzy otworzyli konto po 24 października 2025 roku bez dokumentu pobytowego. Wynika to z rozporządzeń unijnych dotyczących sankcji. Aby uniknąć blokady, wystarczy osobiście udać się do oddziału banku i przedstawić kartę pobytu lub inny dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.