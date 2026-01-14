Bank rozdaje 600 zł w nowej promocji. Warunki są proste i każdy może je spełnić
Największy bank w Polsce wchodzi w nowy rok z przytupem. Za założenie konta można otrzymać 600 zł. Są jeszcze dodatkowe warunki, ale używając konta możesz je spełnić bez najmniejszych problemów.
Bonusy wypłacane przez cały rok
PKO Bank Polski uruchomił promocję „Płacę i mam”, w której nowi klienci mogą otrzymać do 600 złotych premii za założenie konta osobistego. Akcja trwa do 31 marca 2026 roku lub do wyczerpania puli 8000 kont. Pierwsze pieniądze trafią na rachunki już po 2 miesiącach od otwarcia konta.
Premia 600 złotych składa się z dwóch części. Pierwsza to jednorazowa wypłata 100 złotych za samo otwarcie konta i wykonanie pierwszej transakcji kartą. Druga część to cashback w wysokości 5% od wydatków kartą, maksymalnie 50 złotych miesięcznie przez 10 kolejnych miesięcy.
Oznacza to, że przy wydatkach na poziomie 1000 złotych miesięcznie można otrzymywać maksymalną stawkę zwrotu. Łącznie daje to 500 złotych dodatkowo do początkowej premii. Osoby, które wydają mniej, otrzymają proporcjonalnie niższy zwrot – bank przelicza 5% od faktycznych wydatków w danym miesiącu.
Warunkiem wypłaty każdej miesięcznej premii jest zalogowanie się do aplikacji IKO lub serwisu iPKO oraz wykonanie minimum 1 transakcji bezgotówkowej kartą. Bank nie liczy transakcji Blikiem, wypłat gotówki ani przelewów z karty.
Rodzice mogą założyć konto dziecku i zarobić extra
Równolegle z promocją dla dorosłych działa oferta dla najmłodszych. PKO Konto Dziecka oraz PKO Konto dla Młodych objęte są premią 300 złotych, wypłacaną w 10 ratach po 30 złotych miesięcznie. Rodzic może założyć konto dla dziecka i jednocześnie otworzyć rachunek dla siebie, łącząc obie promocje.
Dla dzieci poniżej 13 lat wymagane jest minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą miesięcznie oraz logowanie do aplikacji PKO Junior. W przypadku osób od 13 do 26 lat zasady są identyczne, ale korzystają z aplikacji IKO. Zgoda marketingowa wyrażana jest odpowiednio przez rodzica lub przez samego użytkownika konta.
Bank zastrzega, że jeśli oboje rodzice założą konto dla tego samego dziecka, do promocji zostanie przyjęte tylko pierwsze z otwartych kont. Decyduje data i godzina założenia rachunku.
Karencja krótsza niż w poprzednich edycjach
Kluczowym warunkiem uczestnictwa jest okres karencji. Osoby, które posiadały rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PKO BP między 1 lipca 2024 roku a 1 stycznia 2026 roku, nie mogą wziąć udziału w promocji. Wyjątek stanowią klienci Inteligo – ich obecność w systemie banku nie dyskwalifikuje z promocji.
Podczas składania wniosku trzeba obowiązkowo wpisać kod promocyjny MAMTO oraz zaznaczyć zgodę na marketing elektroniczny. Pominięcie któregokolwiek z tych elementów oznacza wykluczenie z programu, nawet jeśli później wykonamy wszystkie wymagane transakcje. Bank nie przewiduje możliwości dołączenia do promocji po otwarciu konta bez kodu.
Wniosek można złożyć wyłącznie przez dedykowaną stronę internetową promocji. Konta otwarte w oddziałach lub przez infolinie nie są objęte akcją. Umowę o prowadzenie rachunku można zawrzeć za pośrednictwem kuriera, który przyjedzie z dokumentami do domu.
Jakie konto wybrać?
Promocja obejmuje kilka rodzajów rachunków osobistych. PKO Konto za Zero to opcja podstawowa z bezpłatnym prowadzeniem. Karta debetowa jest darmowa pod warunkiem wykonania minimum 5 płatności bezgotówkowych w okresie rozliczeniowym, w przeciwnym razie bank pobierze 10 złotych opłaty.
PKO Konto bez Granic kosztuje 17,90 złotych miesięcznie, ale karta i wypłaty z bankomatów są bezpłatne bez dodatkowych warunków. Konto Aurum i Konto Platinium II to rachunki premium z miesięcznymi kosztami odpowiednio 40 i 80 złotych. Można uniknąć opłaty przy utrzymaniu wysokiego średniego salda aktywów w banku.
Wszystkie wymienione rachunki uczestniczą w promocji na tych samych zasadach – różnica dotyczy tylko standardowej oferty rachunku, nie wysokości premii.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz zmienić bank lub założyć dodatkowe konto, promocja PKO BP może być korzystna. Sprawdź najpierw, czy nie miałeś rachunku w tym banku od lipca 2024 roku. Jeśli tak, poczekaj do zakończenia akcji i zobacz, czy w przyszłości pojawią się lepsze warunki.
Założenie konta zajmuje około 15 minut. Wejdź na stronę promocji przez dedykowany link, wypełnij wniosek i obowiązkowo wpisz kod MAMTO. Zaznacz zgodę na marketing elektroniczny – bez tego stracisz prawo do premii. Kurier przywiezie dokumenty do domu, nie musisz iść do oddziału.
Po otwarciu konta zainstaluj aplikację IKO i aktywuj kartę. W pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po otwarciu rachunku zapłać kartą raz – na dowolną kwotę. Do końca kolejnego miesiąca otrzymasz 100 złotych. To nagroda za start, nie wymaga wydawania dużych kwot.
Następnie przez 10 miesięcy musisz każdego miesiąca zalogować się do IKO i zapłacić kartą minimum raz. Bank przeleje na konto 5% wartości twoich wydatków, maksymalnie 50 złotych miesięcznie. Jeśli wydasz w danym miesiącu 500 złotych, dostaniesz 25 złotych zwrotu. Przy wydatkach 1000 złotych i więcej – pełne 50 złotych.
Jeśli masz dzieci w wieku 6-26 lat, rozważ założenie dla nich konta w tej samej promocji. Możesz otworzyć zarówno swój rachunek, jak i konto dziecka, zbierając łącznie do 900 złotych premii na rodzinę. Konto dziecka wymaga 5 transakcji kartą miesięcznie, co przy codziennych zakupach w sklepie nie powinno być problemem.
Zwróć uwagę na harmonogram. Jeśli założysz konto w styczniu 2026 roku, premie będą wpływać od marca 2026 do stycznia 2027 roku. Im później otworzysz rachunek, tym dalej przesuną się terminy wypłat. Osoby zakładające konto w marcu otrzymają ostatnią premię w lutym 2027 roku.
Bank stawia na prostotę warunków
PKO BP w promocjach dla klientów indywidualnych rzadko oferuje premie przekraczające 300 złotych. Obecna akcja z bonusem 600 złotych wyróżnia się na tle wcześniejszych ofert. Bank nie wymaga utrzymywania wysokiego salda, wpłat czy zakładania dodatkowych produktów. Wystarczy regularne korzystanie z rachunku.
Pula 8000 kont oznacza, że bank zarezerwował maksymalnie 4,8 miliona złotych na wypłatę wszystkich premii. Jeśli limit się wyczerpie przed 31 marca, promocja zakończy się wcześniej. O ewentualnym wyczerpaniu puli bank poinformuje na stronie promocji.
Powyższy artykuł nie jest płatną promocją. Nie stanowi także porady inwestycyjnej.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.