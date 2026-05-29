Bank wstrzymał twój przelew i nie powiedział dlaczego? Masz 96 godzin. Sprawa może trafić do prokuratury
Logujesz się do aplikacji bankowej i widzisz, że przelew nie przeszedł. Dzwonisz na infolinię – bank nie podaje przyczyny. Konto działa, karta działa, ale konkretna transakcja została wstrzymana. W tym samym momencie zegar już tyka: bank ma 24 godziny, żeby zawiadomić GIIF. Inspektorat ma kolejne 96 godzin na decyzję. Jeśli w tym czasie sprawa trafi do prokuratury, twoje środki mogą być zamrożone nawet przez pół roku – a ty możesz dowiedzieć się o całej procedurze dopiero przy próbie kolejnej płatności.
Moment zero: jak bank decyduje o wstrzymaniu
Bank ma obowiązek trzymania się przepisów o AML. System bankowy nie czyta tytułu przelewu jak człowiek. Analizuje wzorzec – i porównuje go z twoim dotychczasowym profilem. Ryzyko blokady rzadko wynika z samej wysokości obrotów. Częściej jest efektem rozbieżności między deklarowanym profilem działalności a rzeczywistymi przepływami finansowymi i sposobem dokumentowania transakcji. Algorytm nie ma poczucia humoru ani kontekstu. Jeśli coś odbiega od normy – flaguje.
Co konkretnie wyzwala alert? Algorytmy reagują nie tylko na słowa klucze kojarzone z przestępczością, ale także na nietypowe zachowania: nietypowe opisy przy transakcjach opiewających na wysokie kwoty, częste przelewy między tymi samymi osobami bez logicznego uzasadnienia, wpływy od wielu różnych nadawców w krótkim czasie na konto osoby prywatnej oraz transakcje zagraniczne, które z natury podlegają bardziej rygorystycznym procedurom.
Tytuł przelewu to tylko jeden z dziesiątek analizowanych parametrów. Równie ważne są: godzina transakcji (operacja o 3 w nocy to inny profil ryzyka niż o 11 rano), urządzenie, z którego wysyłasz przelew, lokalizacja, historia podobnych płatności, a przede wszystkim to, czy twoje obroty pasują do danych, które podałeś bankowi przy zakładaniu konta lub w ostatniej ankiecie AML.
Co dzieje się z twoim przelewem po zatrzymaniu – godzina po godzinie
Procedura jest precyzyjnie opisana w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 644 – tj.). Gdy bank poweźmie uzasadnione podejrzenie, że środki mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, natychmiast wstrzymuje transakcję i informuje GIIF. Przez pierwsze 24 godziny bank nie przeprowadza podejrzanej operacji.
Godzina 0-24: przelew zatrzymany. Bank zawiadamia Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Ty nie dostajesz żadnej informacji – bank nie ma ustawowego obowiązku cię powiadamiać, a pracownicy infolinii nie mogą ujawnić powodu wstrzymania. To nie jest lekceważenie – to wymóg prawny chroniący integralność postępowania.
Godzina 24-120 (96 godzin GIIF): Inspektorat analizuje sprawę. Może utrzymać blokadę lub ją znieść. Jeśli zniesie – środki wracają, przelew przechodzi. Jeśli utrzyma i skieruje do prokuratury – wchodzi kolejny etap.
Po 120 godzinach: prokurator może wydać postanowienie o zabezpieczeniu środków na do 6 miesięcy. W tym czasie twoje środki są zamrożone. Możesz zaskarżyć postanowienie prokuratora do sądu, ale postępowanie trwa. Im szybciej dostarczysz dokumenty potwierdzające legalność środków – faktury, umowy, wyciągi – tym większa szansa na szybsze odblokowanie.
Blokada całego konta – kiedy to możliwe i co oznacza
Wstrzymanie pojedynczego przelewu i blokada całego rachunku to dwa różne instrumenty. Mechanizm wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku bankowego pełni funkcję natychmiastowego środka, którego celem jest zabezpieczenie wartości majątkowych na czas weryfikacji podejrzeń o ich związek z przestępstwem. Instrument ten ma charakter hybrydowy: inicjacja blokady następuje w relacji instytucji obowiązanej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, natomiast jej utrzymanie na okres powyżej 96 godzin odbywa się wyłącznie po wydaniu postanowienia prokuratora.
Blokada całego rachunku oznacza, że nie możesz wypłacić gotówki, zrobić przelewu, zapłacić kartą ani skorzystać z bankowości elektronicznej. Jeśli masz aktywne zlecenia stałe lub polecenia zapłaty – nie zostaną zrealizowane, co może skutkować opóźnieniami w płatnościach, za które odpowiadasz wobec osób trzecich.
Osobna ścieżka to wypowiedzenie umowy rachunku przez bank. Bank może to zrobić bez podania przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia (zazwyczaj 2 miesiące). Środki trafiają wtedy na rachunek techniczny banku. Żeby je odzyskać, musisz stawić się w oddziale i przejść pełną procedurę weryfikacyjną. To legalne i coraz częstsze – szczególnie gdy klient ignoruje ankiety AML lub gdy bank nie może zastosować środków bezpieczeństwa finansowego z powodu braków w dokumentacji.
Tytuł przelewu jako alibi – co konkretnie pisać
System bankowy uczy się na wzorcach. Lakoniczny lub nieokreślony opis nie jest zakazanym słowem – ale jest sygnałem podwyższonego ryzyka, szczególnie przy kwotach nieadekwatnych do tytułu. „Za usługi” przy przelewie na 50 000 zł pyta: jakie usługi? Między jakimi podmiotami? Na jakiej podstawie?
Prawidłowy tytuł przelewu powinien zawierać: czego dotyczy płatność, między jakimi stronami, na jakiej podstawie prawnej lub umownej. Dla płatności biznesowych: numer faktury, nazwa usługi lub towaru, nazwa kontrahenta. Dla darowizn rodzinnych: „Darowizna od Jana Kowalskiego – ojca – dla Anny Kowalskiej – córki”. Dla pożyczek: „Pożyczka zgodnie z umową z dnia [data]”. Im mniej bank musi się domyślać – tym mniejsze ryzyko flagi.
Kara, której nie spodziewasz się po niezgłoszonej darowiźnie
Odrębnym ryzykiem jest sytuacja, gdy bank przepuści przelew, ale dane trafią do Krajowej Administracji Skarbowej – i tam wyjdą na jaw podczas kontroli krzyżowej. Przy darowiznach między osobami spoza najbliższej rodziny próg wolny od podatku wynosi zaledwie 5 733 zł łącznie w ciągu 5 lat od tego samego darczyńcy. Dla dalszej rodziny – 27 090 zł, dla najbliższej – 36 120 zł.
Jeśli darowizna nie została zgłoszona, a urząd dowie się o niej podczas kontroli – zastosowana może zostać sankcyjna stawka 20 proc. od całej wartości darowizny, nie tylko od nadwyżki. Przy darowiźnie 50 000 zł od osoby obcej to 10 000 zł kary. Do tego dochodzi odpowiedzialność karno-skarbowa, której skala zależy od wysokości uszczuplenia budżetu. Dane o transakcjach są przechowywane przez 5 lat – kontrola może przyjść długo po samym przelewie.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie czekaj aż bank zadecyduje za ciebie
1. Wypełnij ankietę AML, jeśli bank o nią prosi – i zrób to rzetelnie. Ignorowanie ankiety to dla banku sygnał, że nie może zastosować środków bezpieczeństwa finansowego. Skutek: ograniczenie dostępu do konta lub jego wypowiedzenie. Ankieta jest podstawą twojego profilu – im dokładniej ją wypełnisz, tym mniejsze ryzyko, że zwykła transakcja trafi do kolejki weryfikacyjnej.
2. Jeśli twoje dochody zmieniły się znacząco – zaktualizuj profil w banku. Duży wpływ z tytułu sprzedaży mieszkania, premia, regularne wpływy od nowego klienta – każda zmiana wzorca obrotów może wywołać alert. Proaktywna aktualizacja profilu jest skuteczniejsza niż tłumaczenie się po fakcie.
3. Tytuł przelewu to twoje alibi – traktuj go poważnie. Opisuj precyzyjnie: co, między kim, na jakiej podstawie. Przy dużych kwotach – numer umowy lub faktury. Przy darowiznach – pełne imię i nazwisko darczyńcy i stopień pokrewieństwa.
4. Jeśli konto zostało zablokowane – działaj natychmiast. Masz 96 godzin od zawiadomienia GIIF, zanim sprawa może trafić do prokuratury. W tym czasie dostarcz bankowi dokumenty potwierdzające legalność środków: faktury, umowy, wyciągi, potwierdzenia sprzedaży. Im szybciej – tym większa szansa na odblokowanie bez postanowienia prokuratorskiego.
5. Darowizny powyżej limitów – zawsze przelew i formularz SD-Z2. Dla najbliższej rodziny limit to 36 120 zł w ciągu 5 lat od tego samego darczyńcy. Powyżej tej kwoty – zgłoszenie do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania środków, obowiązkowo przelewem bankowym. Gotówka na rękę nie kwalifikuje do zwolnienia z podatku nawet przy najbliższej rodzinie.
