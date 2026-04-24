Bank znika z rynku w ten weekend. 5,4 mln klientów dostaje nowy bank. Jest oficjalny komunikat

24 kwietnia 2026 11:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W weekend 24-26 kwietnia 2026 roku jeden z trzech największych banków w Polsce zmienia markę. Santander Bank Polska staje się Erste Bank Polska. Nowe logo, nowe kolory, nowy adres strony, nowa ikona aplikacji – i dokładnie te same konta, karty, umowy, PIN-y i numery rachunków co tydzień temu. Klienci nie muszą robić absolutnie niczego, żeby przejście przebiegło sprawnie. Ale kilka rzeczy warto wiedzieć wcześniej.

Znak banku na elewacji budynku. Fot. Shutterstock

Co to za bank i dlaczego przejął Santandera za 7 mld euro?

Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu to instytucja finansowa z ponad 200-letnią historią – założona w 1819 roku jako pierwsza austriacka kasa oszczędności. Dziś jest jedną z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej: ponad 23 miliony klientów, blisko 55 tys. pracowników, ponad 2100 oddziałów w ośmiu krajach – Austrii, Czechach, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgrzech i od teraz Polsce. W większości z tych krajów Erste należy do trójki największych banków. Polska była jedynym dużym rynkiem regionu, na którym grupy nie było.

Transakcja, której łączna wartość wyniosła około 7 mld euro, została sfinalizowana 9 stycznia 2026 roku. Erste Group nabył od Banco Santander pakiet wynoszący dokładnie 49,003 proc. akcji Santander Bank Polska – dający kontrolę nad instytucją – oraz 50 proc. udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zgody na transakcję wydały kolejno Komisja Europejska i Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy banku zebrało się 22 stycznia 2026 roku i zatwierdziło zmianę nazwy. Formalny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ma nastąpić w Q2 2026 roku – rebranding z tego weekendu jest pierwszym widzialnym etapem tego procesu.

Jeden szczegół jest kluczowy dla każdego, kto korzysta z kredytu gotówkowego lub pożyczki pod marką Santander Consumer Bank: ta instytucja nie jest częścią transakcji i pozostaje w całości w Grupie Santander. Zmiana marki jej nie dotyczy. Santander Consumer Bank w Polsce nadal działa pod swoją dotychczasową nazwą.

Co się zmienia w ten weekend? Konkretna lista

Bank wysłał do klientów dokładną listę zmian wchodzących w życie w weekend 24-26 kwietnia.

  • Zmiany wizualne i techniczne: placówki i bankomaty otrzymują nowe logo i kolorystykę Erste (dominujący kolor: niebieski, zastępujący czerwień Santandera); adres strony internetowej ulega zmianie (stara strona będzie przekierowywać na nową); aplikacja mobilna zmienia ikonę i nazwę na Erste; bankowość internetowa otrzymuje nową szatę graficzną z logo Erste; wybrane nazwy produktów i usług ulegają zmianie – ich funkcjonalność i warunki pozostają bez zmian.
  • Zmiana w sposobie logowania: od tego weekendu znika hasło maskowane – dotychczas aplikacja prosiła o wpisanie wybranych, losowo wskazanych znaków hasła. Teraz wpisujesz pełne hasło, ale znaki są nadal ukryte na ekranie (gwiazdki lub kropki). To zmiana metody weryfikacji, nie obniżenie poziomu bezpieczeństwa – Erste stosuje taki standard we wszystkich swoich bankach w regionie. Adres logowania do centrum24 pozostaje bez zmian.

Co absolutnie się nie zmienia: numery rachunków bankowych (IBAN), numery kart płatniczych i terminy ich ważności, kody PIN, numery infolinii, dostęp do bankowości internetowej i mobilnej, wszystkie zawarte umowy (kredyty, lokaty, konta, ubezpieczenia) – w mocy, bez konieczności aneksowania lub podpisywania czegokolwiek.

Rebranding za 250 mln zł. Co ta kwota oznacza dla klientów?

Zmiana marki na taką skalę to kolosalne przedsięwzięcie logistyczne. Bank musi wymienić szyldy w setkach placówek, okleić tysiące bankomatów, a także przygotować i wydrukować miliony nowych materiałów informacyjnych i reklamowych. Szacowany wpływ kosztów rebrandingu na wynik finansowy banku w 2026 roku to około 250 mln zł. Już w czwartym kwartale 2025 roku koszty związane z integracją sięgnęły 72 mln zł. Sama Erste Group oszacowała pozostałe koszty integracji na poziomie całej grupy na 180 mln euro brutto, z czego większość zostanie zaksięgowana w bieżącym roku.

Dla klientów ta kwota ma jeden konkretny wymiar: Erste pokrywa wszystkie koszty procesu z własnych środków, bez przenoszenia ich na klientów w formie nowych opłat lub zmian taryfy. Bank nie zapowiedział żadnych podwyżek opłat za produkty i usługi w związku z rebrandingiem. Zmiany taryfy mogą oczywiście nastąpić w przyszłości – jak w każdym banku – ale nie są częścią procesu zmiany marki.

Warszawa: największa koncentracja klientów, pierwsza fala zmienionych bankomatów i placówek

Santander Bank Polska jest jednym z trzech największych banków w Polsce pod względem aktywów i liczby klientów. W Warszawie i na Mazowszu skupia największą proporcję klientów biznesowych i korporacyjnych – właśnie dlatego, że region ten koncentruje ponad 24 proc. wszystkich firm w Polsce. Dla stołecznych klientów Private Bankingu i sektora MŚP rebranding ma dodatkowy wymiar: przynależność do Erste Group otwiera dostęp do sieci banku w całej Europie Środkowej – co w praktyce oznacza możliwość korzystania z bankowości, doradztwa korporacyjnego i usług rynków kapitałowych w Czechach, Rumunii, Chorwacji, Słowacji i Węgrzech na warunkach grupy, a nie zewnętrznego partnera.

Dla klientów indywidualnych w Warszawie weekend rebrandingu oznacza przede wszystkim zmienione szyldy przy wejściach do placówek i nowe okleiny na bankomatach – stolicy jest ich kilkaset. Kilka placówek może być w weekend nieczynnych ze względu na prace remontowo-dekoracyjne. Bank poinformował, że wszelkie niedostępności będą komunikowane z wyprzedzeniem na stronie i w aplikacji.

Uwaga na phishing: rebranding to ulubiony moment oszustów

Każda duża zmiana w banku – nowy adres strony, nowa aplikacja, nowe logo – to dla przestępców okazja do wzmożonej aktywności phishingowej. Mechanizm jest prosty: oszuści wysyłają fałszywe SMS-y lub e-maile udające komunikaty banku, w których informują o „konieczności weryfikacji konta po zmianie marki” i proszą o kliknięcie w link lub podanie danych logowania. Sam bank w oficjalnych komunikatach zwrócił na to uwagę wyraźnie. Erste Bank Polska nigdy nie prosi klientów o podanie hasła, numeru PIN, danych karty ani o zainstalowanie aplikacji przez link w SMS lub e-mailu. Jeśli trafia do Ciebie wiadomość z taką prośbą – to phishing. Nie klikaj, nie podawaj danych, zgłoś wiadomość na infolinię banku (numer niezmieniony: 1 9999).

Zmiana adresu strony internetowej to drugi wektor ataku. Oficjalna nowa strona banku – jej dokładny adres bank komunikuje w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej, a stara strona santander.pl przekierowuje automatycznie. Nie wpisuj adresu „erste.pl” ani innych wariantów ręcznie w przeglądarkę i nie korzystaj z linków znalezionych w wyszukiwarce – tylko z zakładek zapisanych wcześniej lub z przekierowania ze starego adresu.

Klient Santandera ma spokojny weekend – ale 3 rzeczy warto sprawdzić

  • Zaktualizuj zakładki i skróty do bankowości. Adres strony zmienia się – stare zakładki do santander.pl będą przez jakiś czas przekierowywać, ale nie zakładaj, że to będzie działać wiecznie. Po weekendzie sprawdź nowy adres w oficjalnym komunikacie banku w aplikacji i zapisz go w zakładkach. Usuń stary. To eliminuje ryzyko, że za kilka miesięcy trafisz przez stare zakładki na sklonowaną stronę phishingową.
  • Sprawdź, czy Twoje zlecenia stałe i przelewy zdefiniowane do „Santander Bank Polska” działają poprawnie. Bank zapewnia, że numery rachunków się nie zmieniają i przelewy będą działać bez żadnych przerw. Jednak jeśli masz gdzieś wpisane dane odbiorcy z nazwą „Santander” – np. w systemie finansowym firmy – warto po weekendzie zweryfikować, czy dane kontrahenta wymagają aktualizacji nazwy banku dla celów księgowych.
  • Zmiana hasła maskowanego na pełne hasło – sprawdź, czy pamiętasz całe hasło. Dotychczas przy logowaniu wpisywałeś tylko wybrane znaki. Od tego weekendu wpisujesz całe hasło (znaki nadal ukryte na ekranie). Jeśli nie pamiętasz pełnego hasła – zresetuj je teraz, przed weekendem, przez znane Ci procedury odzyskiwania dostępu, a nie po weekendzie, gdy serwery mogą być bardziej obciążone ruchem klientów sprawdzających zmiany.
